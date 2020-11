Le nuove offerte auto di novembre 2020, da Toyota a Volkswagen

Con l'arrivo del mese di novembre, si rinnovano anche le offerte automotive dei principali marchi del settore, andiamo dunque a vedere - senza troppo indugiare - quali promozioni è possibile sfruttare per i prossimi 30 giorni e su quali modelli. FCA non ha ancora aggiornato le sue iniziative, scadute il 31 ottobre 2020, nel frattempo continua in casa Toyota l'Hybrid Bonus fino a 6.900 euro con qualsiasi usato. In più il brand giapponese mette in campo un ecoincentivo fino a 1.750 euro. Qualche esempio: la nuova Yaris Hybrid ha fino a 3.500 euro di Hybrid Bonus con qualsiasi usato e 1.750 euro di ecoincentivo extra in caso di rottamazione, il che significa prezzi a partire da 17.050 euro con ecoincentivo. La nuova Corolla 2.0 Hybrid Dynamic Force arriva a 4.950 euro con qualsiasi usato e 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, il che porta il prezzo a 26.000 euro.

Offerte anche per il C-HR Hybrid 1.8, a partire da 23.850 euro con 4.250 euro di Hybrid Bonus e 1.750 euro di ecoincentivo, e RAV4 Hybrid Dynamic Force AWD-I da 34.500 euro, con 4.600 euro di Hybrid Bonus con qualunque usato. Le offerte Toyota non finiscono qui, vi rimandiamo alla pagina ufficiale per più info.



Le offerte auto di novembre

In casa Citroen abbiamo promozioni su praticamente tutta la gamma. Nuova Citroen C3 Live PureTech da 83CV si prende a partire da 10.900 euro, mentre la cittadina C1 parte da appena 6.650 euro (Live VTI 72CV 3 porte). La muscolosa C3 Aircross Live PureTech 110CV si prende a partire da 14.900 euro, mentre sulla nuovissima Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in ha fino a 9.000 euro di vantaggi, tutte le info sulle pagine ufficiali del produttore francese. Continuano le promo anche in casa Suzuki, dove la S-Cross Hybrid si prende a partire da 19.900 euro, la Vitara Hybrid da 20.950 euro, la ACROSS Plug-in da 48.900 euro. Offerte anche su Ignis 1.2 Hybrid Cool, Swift 1.2 Hybrid Cool, Swift Sport 1.4 Hybrid. Anche Nissan ha rinnovato le sue offerte di novembre: ora fino al 31/11 abbiamo la nuova Micra fino a 5.300 euro di vantaggi in caso di permuta o rottamazione, con Intelligent Buy.



Nuovo Juke si prende a partire da 219 euro al mese con Intelligent Buy, permuta o rottamazione, mentre Qashqai parte da 19.500 euro con ecoincentivo Nissan di 7.500 euro. Come sempre sono solo alcuni esempi, trovate tutte le offerte Nissan di novembre nella pagina dedicata. Renault mette in campo la formula Best For You e propone nuova Clio con oltre 5.000 euro di vantaggi, anche Hybrid. Su nuova Twingo abbiamo oltre 2.000 euro di vantaggi, su Captur oltre 3.500 euro, mentre con la variante Plug-in siamo addirittura a oltre 8.500 euro di sconto. Qui trovate tutte le offerte Renault.



SEAT propone la sua nuova Ateca, che abbiamo provato pochissime settimane fa, a partire da 19.900 euro con fari Full LED, cerchi in lega, display touch da 8,25" e SEAT CONNECT. Chiudiamo così con Volkswagen, che propone ottime quote mensili su tutta la sua gamma grazie agli incentivi Volkswagen, dalla nuova up! alla Golf 8 uscita da pochissimo. Ci è scappata qualche ottima offerta di cui siete a conoscenza? Avete lo spazio dei commenti in basso per farcelo sapere.