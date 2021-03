Le migliori offerte moto e scooter a marzo 2021

Come ogni mese, anche a marzo 2021 abbiamo raccolto le migliori offerte disponibili per le quattro ruote, brand per brand, con l'arrivo della bella stagione però è bene dare un'occhiata anche alle due ruote - che inoltre stanno diventando sempre più elettriche. Tralasciando per un attimo i nuovi veicoli a zero emissioni, partiamo da un grande marchio Made in Italy: Ducati propone in sconto tutte le sue moto depotenziate, che si possono dunque guidare anche con patente A2, con un risparmio di 1.000 euro a modello. Nello specifico parliamo di Supersport, Scrambler, Monster e Hypermotard. In casa Honda invece il nuovo scooter SH350 è proposto a 5.834 euro in finanziamento, con 48 rate da 78 euro e un anticipo di 2.090 euro. Piaggio non solo propone una speciale edizione per i 75 anni di Vespa, ha anche in sconto al 50% l'estensione di garanzia X-Care+ per 2 anni e fino a 60.000 km - che include spese di riparazione, manodopera e assistenza stradale. La promo è valida su Liberty 125 e 150, MP3, Beverly e Medley.



Kit da viaggio e caricatori rapidi

Lo scorso mese di settembre Suzuki ha presentato la fantastica V-Strom 1050 XT Pro, il non plus ultra della gamma, a listino però abbiamo anche le V-Strom 650 standard e XT, ora vendute con il Kit Touring in omaggio. Un pacchetto dal valore di 2.020 euro composto da cupolino Touring maggiorato, valigie laterali, borsa serbatoio, cavalletto centrale, barre paramotore. Inoltre sulla standard si possono avere i paramani e il puntale inferiore, presenti di default sulla XT. A qualcosa di simile ha pensato anche Kawasaki, che regala il Kit Tourer Plus con la Versys 650 MY21, la Versys 1000 e la Ninja 1000 SX. All'inizio del nostro articolo abbiamo parlato di elettricità, diamo dunque un'occhiata al mondo Zero: a chiunque acquisti una nuova Zero SR/F verrà regalato un Rapid Charger, il caricatore che permette una potenza di ricarica fino a 12 kW in versione Premium e fino a 9 kW in versione Standard. Il modo perfetto per velocizzare le ricariche e viaggiare con più tranquillità.

A proposito di viaggi: Honda propone la sua Africa Twin con un finanziamento a tasso agevolato. La prima rata si paga 6 mesi dopo l'acquisto, poi alla fine dei 24 mesi si sceglie se rifinanziare la somma rimasta oppure saldare tutto in unica soluzione. Honda permette di finanziare cifre che vanno dai 2.500 euro ai 9.900 euro.



Finanziamento agevolato

Finanziamento ultra agevolato anche in casa Benelli, con le TRK 502 e 502 X che si possono avere in 24 rate da 90 euro e maxi rata finale da 4.206 euro - cifra che si può comunque rifinanziare di nuovo in 48 rate da 101 euro. Il totale fa 7.008 euro diluito in diversi anni, il listino invece parla di 5.990 euro. Anche il resto della gamma Benelli si può avere a ottime condizioni "dilazionate", allo stesso modo il Max 300 di Yamaha si può avere con tasso fisso TAN 3,69% grazie al finanziamento YOU EasyGO, con prima rata a 120 giorni. Poi mensilità da 69 euro. Xmax 400 invece si può avere a partire da 6.799 euro, anche finanziato a interessi zero. In casa Kymco il People One 150 ABS è proposto in questo mese di marzo 2021 a 2.490 euro, il che significa 400 euro in meno rispetto al prezzo classico di listino, 2.890 euro. Se pensate di aver trovato un'offerta da urlo non menzionata in questo articolo segnalatela pure nei commenti in basso.