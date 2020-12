Le migliori offerte auto di dicembre 2020: dalla Panda alla Dacia Duster

Fra pandemie e altri disastri, il 2020 è volato in un batter d'occhio. Ci siamo risvegliati a dicembre come nulla fosse, è dunque arrivato - per noi - il momento di vedere le nuove offerte disponibili sul mercato auto. A novembre 2020 l'UNRAE ha purtroppo registrato un calo generale dell'8,3%, bisogna però anche tener conto che è stato un nuovo mese di "lockdown", con restrizioni in tutta Italia e con alcune regioni completamente "rosse" - dove gli utenti hanno avuto poca voglia di acquistare una nuova auto. Speriamo però che dicembre possa riportare in alto le vendite, magari anche grazie alle promozioni che stiamo per elencarvi. Partiamo dalla nostrana Fiat, il marchio che lo scorso mese ha venduto più di tutti con 21.342 unità piazzate. Il brand torinese ha pensato a vantaggi che possono arrivare a 6.500 euro per tutto dicembre, tutto però dipende dal modello. Su Fiat Panda e Fiat 500 si può arrivare a 3.500 di vantaggi, su Fiat 500X invece si sale a 6.000 euro, mentre per 500L e la nuova Fiat Tipo si possono toccare i 6.500 euro. Passiamo a Ford: l'ovale blu mette sul piatto Anticipo Zero e fino a 10.000 euro di Ecoincentivi per tutto il mese di dicembre, con vantaggi dalla Fiesta alla nuova Puma EcoBoost Hybrid, passando per la nuova Kuga, il primo modello della gamma a offrire ben tre declinazioni ibride. In promo anche il gigantesco Ford Explorer 2020, che abbiamo guidato fra le strade della Puglia appena qualche settimana fa.



Sconti di dicembre da Renault a Toyota

Anche Renault ha posto grande attenzione ai veicoli elettrici e ibridi: su Twingo Electric e ZOE è possibile ottenere fino a 10.000 euro di vantaggi, su Clio Hybrid si arriva a 4.000 euro di sconto, su Captur Plug-in Hybrid invece siamo a "oltre 9.000 euro di vantaggi". Sconti anche su Megane Sporter Plug-in Hybrid, fino a 9.500 euro, mentre sulle vetture a benzina le promo scendono a 2.000 euro per Twingo, 4.000 euro per Clio GPL, 5.500 euro per la Megane. Su Captur GPL invece abiamo fino a 3.000 euro di vantaggi, 6.000 euro su Kadjar. In casa Peugeot abbiamo diverse offerte, da Anticipo Zero a Ecobonus Peugeot. Quest'ultimo riguarda in particolare la nuova Peugeot 508 SW, su cui si possono avere fino a 9.000 euro di vantaggi. Anticipo Zero invece coinvolge 108 5 porte, 208 5 porte, 308 5 porte, 308 SW, 508, 508 SW. Guardando ai SUV troviamo il nuovo Peugeot 3008, 2008 e 5008. Giungiamo così a parlare di Toyota, che sconta soprattutto il nuovo RAV4 Plug-in Hybrid - che costa fino a 11.000 euro in meno rispetto al listino. Sconti anche su Aygo, che parte da 11.100 euro, e nuova Yaris, che parte da 14.200 euro. In totale i modelli in sconto presso Toyota sono quasi 100, vi rimandiamo dunque alla pagina dedicata.



Da Citroen a Opel

Citroen mette in campo la promo "Best of Citroen", che prevede fino a 8.000 euro di Ecobonus su un numero limitato di veicoli in pronta consegna - sul sito dunque potete trovare il rivenditore a voi più vicino e capire quali vetture sono disponibili al momento. Su Citroen C5 Aircross Hybrid inoltre ci sono fino a 9.000 euro di vantaggi. Tornando al mondo FCA, Jeep ha promozioni attive su tutta la gamma, dal Renegade al Compass, passando ovviamente per il Wrangler. Sotto i riflettori troviamo soprattutto le promo per acquistare/noleggiare le nuove Compass e Renegade 4xe Plug-in Hybrid, con Finanziamento FCA Bank oppure con Noleggio Chiaro. Ritroviamo Finanziamento e Noleggio Chiaro anche in casa Alfa Romeo, che ha in promo a dicembre Stelvio, Giulia e Giulietta. Opel, che ha da poche ore rinnovato il suo logo e la sua filosofia, propone ancora la Super Rottamazione, con vantaggi che possono arrivare a 9.000 euro e prima rata dopo 4 mesi. Inclusa nel pacchetto anche la garanzia Opel Protection, con Credito Protetto, FlexCare, FlexProtection e Protezione Salute. Chiudiamo con Dacia, che solo a dicembre 2020 propone Simply Dacia - con servizi e optional inclusi a seconda del modello. Su Dacia Duster Turbo GPL ad esempio abbiamo Media Nav Evolution e sensori di parcheggio, disponibile a partire da 6 euro al giorno. Se siete a conoscenza di altre offerte dicembrine che abbiamo saltato, avvisateci nei commenti o scriveteci una mail, saremo felici di aggiornare l'articolo.