Le migliori offerte auto di aprile 2021, dalla Yaris Hybrid alla 208

Archiviate anche le festività di Pasqua, andiamo a conoscere le migliori offerte del mondo automotive valide per il mese di aprile 2021. Solitamente iniziamo la nostra classica carrellata con le promozioni Fiat, anche perché la Panda è da anni la vettura più venduta d'Italia, il marchio Stellantis sta però aggiornando le sue offerte per la seconda parte del mese, attendiamo dunque fiduciosi nuovi sviluppi. Passiamo così a Renault, che fino al 30/04/2021 offre nuova Twingo Duel SCe 65 a partire da 109 euro al mese con Renault Easy. Nuova Twingo Electric viene proposta addirittura da 89 euro al mese, sempre con Renault Easy, grazie alla rottamazione e agli incentivi statali (infatti l'offerta è valida fino a esaurimento fondi). In promo anche nuova Renault Zoe, a partire da 119 euro al mese fino al 30 aprile prossimo. Se visitate la pagina ufficiale dedicata agli sconti Renault trovate altre offerte anche sul resto della gamma.



Dalla Toyota Yaris Hybrid all'Alfa Romeo Stelvio

In casa Toyota continuano le promozioni relative all'Hybrid Bonus, compatibili con tutta la gamma ibrida del produttore giapponese. Nuova Yaris Hybrid si può così avere a partire da 17.300 euro con incentivo statale, anche da 150 euro al mese con finanziamento Pay Per Drive Connected. Corolla Hybrid parte da 22.500 euro anziché 28.150 euro e persino la Corolla GR Sport è in sconto, con (fino a) 6.500 euro di bonus in caso di rottamazione e un prezzo di partenza di 29.900 euro. Anche in questo caso gli sconti continuano sulla pagina dedicata.

Anche Alfa Romeo ha aggiornato le sue promozioni per il mese di aprile 2021. Nuova Alfa Romeo Stelvio Rosso Edizione si prende a partire da 349 euro al mese con Noleggio Chiaro, lo stesso vale per la Giulia Rosso Edizione. Entrambe le vetture sono inoltre equipaggiate con guida autonoma di livello 2 e nuovo infotainment. Promo anche per la Giulietta, fino a 9.000 euro di vantaggi e Zero Anticipo con finanziamento FCA Bank.



Dalla nuova Citroen C3 alla Dacia Spring

In casa Citroen abbiamo nuova C3 a partire da 9.900 euro grazie all'ecobonus rottamazione. Scegliendo il finanziamento, si può inoltre acquistare nuova Citroen C4 benzina o diesel a partire da 199 euro al mese; la stessa offerta è valida per la C4 elettrica (qui un test autonomia nel mondo reale), che però include anche un caricatore casalingo JuiceBox di Enel X e 10.500 euro di sconto grazie agli incentivi statali con rottamazione. Il prezzo in promozione arriva così a 25.650 euro. Qui altre promo Citroen. Tornando al Gruppo Renault, Dacia vede questo mese l'ingresso in pompa magna della nuova Dacia Spring elettrica, che abbiamo già guidato in anteprima. Grazie agli incentivi statali, la nuova citycar elettrica rumena si acquista a partire da 9.460 euro oppure da 89 euro al mese.

La Gamma Sandero invece si prende a 3 euro al giorno nel mese di aprile, il che significa mensilità da 90 euro. Per il Dacia Duster la quota mensile sale a 150 euro, 5 euro al giorno, mentre il Dokker Van GPL pensato per i professionisti e gli artigiani viene 129 euro al mese IVA esclusa con Leasing Dacia. Tutte le offerte Dacia sono raccolte in questa pagina.



Ford e Jeep

Ford, con il claim "Solo ad aprile", offre fino a 10.000 euro di vantaggi sulla gamma ibrida, gli sconti però variano in base al modello scelto. Ford Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid è compatibile con sconti pari a 6.950 euro (fino a), con un prezzo finale di 14.200 euro con finanziamento, 14.950 euro senza finanziamento, fino al 30/04. Nuova Ford Puma invece arriva a -6.000 euro, con la Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV a 18.000 euro con finanziamento, 18.750 euro senza finanziamento anziché i 24.000 euro di listino. Nella pagina degli sconti Ford trovate offerte anche su nuova Kuga Hybrid, su Ford Mondeo e sul gigantesco Ford Explorer.

Jeep, che da pochissimo ha lanciato il nuovo Compass 2021, per tutto il mese di aprile propone il Renegade 1.0 T3 120 CV MT Longitude al prezzo promo di 18.500 euro con Jeep Excellence contributo Prezzo, anziché 24.550 euro. In promozione anche il nuovo Renegade 4xe Plug-in Hybrid, che da 39.150 euro scende a 29.100 euro comprensivo di Ecobonus. Jeep Compass 80esimo Anniversario si può invece avere a 30.800 euro anziché 36.100 euro, oppure a 29.300 euro con Jeep Excellence contributo Prezzo. Compass 4xe Plug-in Hybrid invece si ottiene a 37.500 euro oppure 36.000 euro con Jeep Excellence contributo Prezzo, al posto dei 47.200 euro di listino. Nuovo Jeep Wrangler invece si può avere a 18.000 euro con Jeep Free e zero rate per due anni versando meno del 50% di anticipo. Tutte le info ufficiali sul sito dedicato.



Offerte in casa Opel, Peugeot e Suzuki

In casa Opel la nuova Corsa-e elettrica si prende a 189 euro al mese con Scelta Opel oppure a 299 euro al mese con il noleggio Free2Move Lease e i seguenti servizi inclusi: Pacchetto "Protezione salute" GRATUITO per 1 anno, Tassa di proprietà, Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, Vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RCA, Garanzia infortunio conducente, Polizza Incendio e Furto, Garanzia Kasko, Tutela legale, Gestione sinistri e gestione multe. L'intera gamma Opel, da Grandland X a nuovo Mokka-e elettrico, gode di sconti simili a quelli della Corsa-e, per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale delle promo Opel. Rimanendo in casa Stellantis, anche Peugeot ha succose offerte in corso. Nuova Peugeot 208 si prende da 129 euro al mese, e lo stesso vale per la variante elettrica 208-e con TAN e TEAG più bassi. A 149 euro al mese troviamo anche il nuovo 2008, compresa la variante elettrica, mentre per 308 occorrono 199 euro al mese e per il nuovo 3008 299 euro al mese, compresa la versione Hybrid. Per tutti gli altri sconti del Leone vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Continuano invece a oltranza gli sconti "eco" in casa Suzuki, fino a 10.000 euro di vantaggi su tutta la gamma ibrida del marchio giapponese. Qualche esempio: Vitara 1.4 Hybrid Cool si prende a partire da 19.650 euro, Across Plug-in Hybrid 2.5 Top 4WD da 46.900 euro, Swift 1.2 Hybrid Cool da 13.390 euro con guida autonoma di livello 2 di serie. Maggiori dettagli nella pagina delle Promozioni Suzuki.