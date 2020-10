Le migliori offerte Amazon Prime Day 2020 per auto e moto

Oggi 13 ottobre è finalmente Prime Day, l'evento Amazon che per 48 ore ci mette a disposizione offerte a dir poco irripetibili. Le promozioni sono riservate ai soli abbonati Prime, il colosso americano però permette a tutti i nuovi clienti di avere un mese di abbonamento gratis, significa che chiunque può provare il servizio e sfruttare le promozioni gratuitamente, per poi decidere se rimanere cliente oppure rinunciare. Sicuramente fino alle 23:59 di domani 14 ottobre sarà la tecnologia a farla da padrona, fra le offerte del Prime Day però è possibile trovare davvero di tutto. Dall'abbigliamento ad accessori di ogni tipo per auto e moto, che è la categoria che più ci interessa in questa sezione. Andiamo dunque a scoprire quali sono, a nostro avviso, le migliori offerte Prime Day 2020 per le due e quattro ruote.



Le offerte Prime Day di Amazon per auto e moto

Partiamo da un dispositivo Amazon, di cui vi abbiamo già parlato ieri in una news dedicata. Il nuovo Echo Auto, lanciato la scorsa estate in Italia, è in sconto al suo minimo: appena 34,99 euro per un dispositivo che di norma ne costa 59,99. Un oggettino molto simpatico che può rendere smart anche le auto più datate.

Se avete dei figli piccoli, potrebbe interessarvi un nuovo seggiolino per auto. Fra i modelli più interessanti vi segnaliamo il Cybex Silver Pallas che si aggancia con e senza ISOFIX, scontato del 32% a 209,99 euro. Se siete invece alla ricerca di un avviatore di emergenza, che può sempre far comodo avere a bordo per qualsiasi evenienza, trovate in sconto diversi prodotti della NOCO, con prezzi che vanno da 41,20 euro a 239,90 euro. In particolare sul NOCO Boost XL GB50 abbiamo uno sconto del 31%: 105,49 euro anziché 153,05.



Nel caso in cui abbiate bisogno di una lampadina per fari allo Xenon, trovate in offerta a 80,58 euro la Philips 85122XVS2 (-21%); oltre a essere un'offerta esclusiva del Prime Day, è anche a tempo e a quantità limitata. Se invece cercate lampadine per auto di tipo H4, le Philips RacingVision al 52% di sconto non potete farvele scappare: 17,92 euro anziché 37,38. Le Plus 90 di Bosch invece sono proposte al 38% di sconto ad appena 10,06 euro.



Con l'avvicinarsi dell'inverno, e con l'obbligo di portare catene a bordo in determinate zone, potrebbe interessarvi l'offerta relativa alle Konig CB-12 095, in offerta temporanea a 42,38 euro al 47% di sconto. Sempre a proposito di inverno, un telo coprimoto della Favoto, resistente ad acqua, polvere, pioggia, vento ed escrementi di uccelli, è proposto a 15,19 euro con il 20% di sconto. Se invece volete dare un tocco di colore al vostro abitacolo, trovate in offerta anche una fascia LED con attacco USB, proposta al 39% di sconto a soli 9,10 euro con lunghezza 1 metro, 11,90 euro per la fascia da 2 metri, appena 12,27 euro per la fascia da 5 metri.