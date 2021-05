Le migliori bici elettriche in offerta su Gearbest: si parte da 375 euro

Quando si parla di e-commerce, Amazon domina sicuramente la classifica della popolarità. Quando subentra il fattore "sport", è invece Decathlon a farla da padrona, non a caso vi segnaliamo costantemente offerte e nuove uscite della grande D - da ordinare online, anche a rate, oppure da acquistare direttamente in negozio. Non tutti gli utenti però conoscono Gearbest, un colosso dell'e-commerce (ha un sito internet in italiano e applicazioni smart per iOS e Android) che fa da tramite tra l'Italia e la Cina, anche se diversi prodotti si trovano già in Europa e richiedono tempi di spedizione minori. Su Gearbest si possono trovare dispositivi tecnologici di tutti i tipi e anche moltissimi veicoli di micromobilità, pensiamo ad esempio ai monopattini elettrici o alle biciclette a pedalata assistita. Proprio alle bici elettriche è dedicato questo speciale, che mira a raccogliere per voi i migliori prodotti in offerta proposti in questo preciso momento, a maggio 2021.



Mountain bike in offerta su Gearbest

Qualche ora fa vi abbiamo segnalato un'ottima offerta riguardante la e-MTB Smlro C6, venduta con il 34% di sconto. Si tratta di un'ottima soluzione per entrare nel mondo delle mountain bike a pedalata assistita, che solitamente costano molto più di 667,88 euro come in questo caso. Certo il modello non sembra omologato per circolare sulle nostre strade, poiché è troppo potente e raggiunge velocità più elevate di quelle consentite (35 km/h), dunque fate attenzione, su Gearbest potrebbe succedere spesso. Per aggirare il problema vi basta acquistare biciclette elettriche con motore da 250 W che raggiungano solo i 25 km/h, e non possiedano la manopola dell'acceleratore. Acquistare biciclette più potenti non è assolutamente illegale, bisogna però guidarle su strade sterrate, sentieri di montagna, campagne isolate ecc, insomma vanno tenute lontane dalle regolari strade trafficate. Fatta questa piccola premessa, tuffiamoci tra le offerte del momento. Ha un design leggermente differente dalla C6, anche la Smlro S1110A rappresenta però un'ottima soluzione "entry level": costa in offerta 755,72 euro con il 34% di sconto.

Stesso sconto per la Smlro XDC600 con gomme fat, dotata del classico tubo verticale su cui è alloggiata anche la batteria; costa 734,72 euro. Questi non sono i soli modelli Smlro in promozione: anche la MX300 con cambio Shimano a 21 velocità costa il 34% in meno, ovvero 623,13 euro. Alzando leggermente l'asticella del prezzo, a 1.170,97 euro (anziché 1.422,07 euro) trovate la Farfrees F100, una bici elettrica con motore 350 W e batteria da 48V/11,6 Ah.



Bici elettriche pieghevoli in offerta su Gearbest

Buona anche l'offerta sulla Samebike LO26, un modello Full Size con ruote da 26 pollici che però si può piegare. Ha un potente motore da 500W e una batteria da 10,4 Ah. Viene spedita dalla Polonia, infatti arriva in 2-5 giorni, e costa 853,74 euro. Della stessa marca è la mountain bike elettrica SM-MY26, che costa 752,47 euro con il 10% di sconto. Ottime offerte anche sulle pieghevoli: la HIMO Z20 è proposta al 21% di sconto e costa 795,15 euro. Ha ruote da 20 pollici e un motore da 250W, con una batteria da 10 Ah sufficiente a percorrere fino a 80 km di strada con una singola carica. Costa ancora meno la HIMO C20, disponibile in doppia colorazione a 711,45 euro con il 23% di sconto. -25% sulla Farfrees 20F055, una pieghevole dal design particolare che costa 624,40 euro. A proposito di design fuori dal coro: date un'occhiata alla HIMO Z16, davvero compatta ma con regolare motore da 250W e batteria da 10 Ah: costa appena 585,90 euro con il 30% di sconto.

Non perdete neppure la Onebot S6: viene spedita dalla Polonia e la variante arancione csta il 27% in meno: 552,42 euro (per la bianca ci vogliono 585,90 euro). Se amate le biciclette "in stile MOMO Design", con disegno tubolare, potrebbe interessarvi la Baicycle Smart 2.0, che con il 33% di sconto arriva a 418,50 euro. Sempre guardando ai design fuori dagli schemi date un'occhiata alla Niubility B12, che con il 31% di sconto costa 375,81 euro. Sul sito di Gearbest trovate numerose altre offerte, inoltre potete acquistare anche le rinomate Fiido D4s, D3s (la bianca è spedita dalla Polonia), D2s, anche se al momento non risultano in sconto: si trovano rispettivamente a 585,90 euro, 502,20 euro e 527,31 euro. Con Gearbest fate attenzione non solo alle specifiche tecniche dei prodotti, come ricordato sopra, ma anche a eventuali costi extra per la spedizione e alla dogana per la merce in arrivo dalla CIna.