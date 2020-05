Le migliori bici elettriche economiche da acquistare su Amazon.it

In questo periodo si fa un gran parlare di biciclette elettriche, anche grazie al Bonus Mobilità 2020 promesso dal Governo nell'ultimo Decreto Rilancio - che dal 4 maggio scorso al prossimo 31 dicembre permetterà a una parte di italiani di acquistare una nuova bicicletta (anche elettrica ovviamente) con uno sconto del 60%, fino a un rimborso massimo di 500 euro. Per accedere al bonus bisogna essere residenti in una Città Metropolitana o comunque in un comune con più di 50.000 abitanti, trovate il testo completo dell'iniziativa nella news dedicata che vi abbiamo linkato appena sopra.

500 euro è una somma importante che può permetterci di ottenere una nuova bici a pedalata assistita a un prezzo più accessibile del solito, il mercato però è molto frammentato e per i migliori modelli bisogna spendere in genere più di 1.500 euro (pensate che si può arrivare anche a 10.000 euro per una bici elettrica di altissima fascia).



Le occasioni per risparmiare però esistono, come vi abbiamo mostrato nell'articolo che raccoglie le migliori biciclette al di sotto dei 600 euro acquistabili nelle grandi catene di elettronica. Oggi invece vogliamo proporvi alcuni dei migliori modelli economici presenti su Amazon.it; questo non significa che abbiamo scelto le bici elettriche che costano meno ma quelle con il miglior rapporto qualità/prezzo, poiché spesso un costo eccessivamente basso può portare a difetti, problemi, prestazioni scarse e quant'altro. Ecco quindi secondo noi 5 bici elettriche disponibili su Amazon.it da acquistare con il bonus 2020.



BIKFUN Ancheer

La Ancheer venduta da BIKFUN è una bicicletta davvero particolare, dal design caratteristico e dal corpo pieghevole, dunque è anche semplice richiuderla qualora si voglia trasportarla in auto oppure in ascensore. Offre un display a LED per il controllo delle principali info di marcia, un Cambio Shimano a 21 velocità, un motore da 250W (il massimo consentito per legge) e una batteria da 36V 8Ah, che promette un'autonomia compresa fra i 25 e i 50 km a seconda del grado di assistenza.



La velocità massima invece, sempre imposta per legge, è di 25 km/h. La bici viene venduta già assemblata per l'85% e la spedizione viene effettuata dalla Germania, ma a che prezzo? Per la Ancheer sono richiesti 829,99 euro + 20 di spedizione, con il bonus dunque andremmo a pagare 332 euro (con uno sconto di 498 euro, quasi il massimo ottenibile).



BIWBIK Traveller

Se la Ancheer è una bici "full size" con ruote da 26", la BIWBIK Traveller è invece di formato più ridotto, pieghevole e pensata per una maggiore trasportabilità. La batteria da 36 V e 12 Ah garantisce un'autonomia compresa fra i 40 e i 75 km con freni a disco sia all'anteriore che al posteriore. Il peso totale, batteria e motore brushless da 250W inclusi, è di 21 kg.



Le ruote sono da 20"x1,95', è inoltre presente una luce anteriore a LED, un Cambio Shimano a 6 velocità e il manubrio è regolabile in altezza. Tre le modalità di pedalata assistita previste. Il prezzo della BIWBIK Traveller è di 829 euro + 49 euro di spedizione, dopo il rimborso del bonus andiamo a pagare 332 euro, come la Ancheer.



E-Bike Eloklem

Torniamo a una bici elettrica "full size" con ruote da 26", una Mountain Bike a 360 gradi venduta da Eloklem. A bordo troviamo una batteria da 36 V e 8 Ah che ci permette di percorrere fino a 50 km di strada con un'andatura di 25 km/h. Tre le modalità di assistenza, Cambio Shimano a 21 velocità, freni a disco meccanici all'anteriore e al posteriore, mini clacson e fari a LED.



Sul manubrio è anche presente un comodo display per capire quanta carica residua abbiamo e il livello di assistenza in uso. Un modello davvero interessante che costa su Amazon.it 754,99 euro + 20 di spedizione, con il bonus arriviamo a pagarla 302 euro.



FIIDO D2

Chi conosce il mondo delle biciclette elettriche sa già quanto il marchio FIIDO sia sinonimo di un altissimo rapporto qualità/prezzo. Rapporto confermato anche da questa FIIDO D2, una piccola bici elettrica urbana realizzata in lega di alluminio con pneumatici da 16 pollici e freno posteriore a doppio disco.



Può trasportare fino a 120 kg di peso e raggiungere i 25 km/h di velocità massima, mentre la sua autonomia è di 35 km in modalità 100% elettrico, i gradi di assistenza sono comunque tre. FIIDO garantisce un'assistenza della pedalata anche in salite con 30 gradi di pendenza. Il prezzo della FIIDO D2 su Amazon.it è di 749,99 euro, il che significa che dopo il rimborso governativo la pagheremo 300 euro.



Ancheer Samebike

Arriviamo così alla Samebike, una bici pieghevole e ammortizzata facilmente trasportabile che monta una batteria da 48 V e 10,4 Ah, per un'autonomia compresa fra i 30 e i 45 km a seconda del grado di assistenza.



Presenti anche un cambio Shimano a 7 velocità, un display a LED che mostra la carica residua e la modalità di assistenza, una porta USB che permette di ricaricare lo smartphone in situazioni di necessità, freni a disco sia all'anteriore che al posteriore. In questo caso il prezzo di Amazon.it è pari a 809,99 euro + 20 di spedizione, con il bonus la paghiamo 324 euro.