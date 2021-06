Le bici elettriche del Prime Day 2021: le migliori offerte su Amazon

Oggi 21 giugno inizia ufficialmente la primavera ma non solo: su Amazon è iniziato il Prime Day, un giorno di ottime offerte che quest'anno vede protagoniste anche le biciclette elettriche. Andiamo a scoprire le promozioni migliori partendo dai prodotti Nilox, ormai sempre più diffusi nel nostro Paese. Grazie al Prime Day possiamo acquistare la particolare Nilox J3 elettrica a 799 euro anziché 899,99 euro, anche in 5 comode rate senza interessi se siete utenti di lungo corso. Per girare la città senza grosse pretese abbiamo anche la J1 elettrica a 499 euro anziché 554,73 euro, anche se il maggiore sconto lo abbiamo sulla X6, una MTB Front Suspension proposta a 748 euro anziché 999,95 euro, con il 25% di sconto. Sempre guardando al mondo Nilox, trovate l'ottima X7 da trekking a 849 euro anziché 1.099,95 euro.



Dalla Momo Design Venezia alla i-Bike Mountain Mud

100 euro in meno anche su una delle bici urbane a pedalata assistita più vendute: la Momo Design Venezia, unisex e in taglia unica proposta a 599 euro anziché 699 euro. Alzando l'asticella del prezzo, ma rimanendo in ambito urbano, abbiamo l'ottima Alpina EVOL A4 Agora Monotubo disponibile soltanto oggi a 1.499 euro anziché 1.672 euro. Nella lista delle offerte troviamo anche l'Argento Piuma+, una bicicletta elettrica da città pieghevole e dalle dimensioni ridotte, disponibile in due colorazioni differenti a 799 euro anziché 999,00 euro.

Dando un'occhiata al mondo i-Bike abbiamo sempre in occasione del Prime Day la City ePlus ITA99 a 799 euro anziché 999,00 euro, mentre la City Easy S ITA99 non va oltre i 559 euro - dai 799 euro di partenza. Imperdibile poi la Mountain Mud sempre di i-Bike, una bici unisex in taglia unica che si fa notare per via del suo colore nero-giallo ma soprattutto per le sue ruote da 29", il telaio in acciaio con forcella ammortizzata, cambio 3x7 velocità, batteria da 467 Wh e 60 km di autonomia, 3 livelli di assistenza per 23 kg di peso. Viene venduta assemblata al 99%, non perderete dunque molto tempo per metterla in funzione. Grazie al Prime Day si può avere a 899 euro anziché 1.029 euro.



Dalle bici NCM al kit di conversione Vikye

Abbiamo ancora più scelta invece fra i modelli NCM. La Milano da trekking è proposta a 1.019,15 euro, mentre la Milano Plus è offerta a 1.359,20 euro. Fra le cittadine troviamo la Munich a 849,15 euro anziché 999 euro. Fra le bici NCM di piccole dimensioni abbiamo la London+ con ruote da 20", disponibile a 1.359,20 euro anziché 1.699 euro. Chiudiamo infine con un'ottima soluzione di Revoe: è non a caso la bici elettrica compatta più venduta su Amazon e costa 629 euro anziché 729 euro. Parliamo della Revoe 551691 Dirt Vtc pieghevole. Nel caso in cui, invece, abbiate già un'ottima bicicletta e vogliate trasformarla in una e-bike, sempre su Amazon per il Prime Day trovate il kit di conversione di Vikye a 600,82 euro anziché 751,02 euro. Trovate in questo caso un motore ad alta potenza (48 V/1000 W, potrete infatti usarlo soltanto in montagna e su strade sterrate), tutti gli elementi necessari all'installazione e un comodo monitor LCD per regolare i livelli di assistenza, monitorare la velocità istantanea, il chilometraggio e molto altro. Trovate tutte le bici elettriche in offerta per il Prime Day in questa pagina.