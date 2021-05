Le auto elettriche da acquistare sotto i 25.000 euro a maggio 2021

Il mercato delle auto elettriche è in continua espansione, con nuovi modelli in arrivo praticamente ogni mese - soprattutto dopo lo stop forzato imposto dal Coronavirus lo scorso anno, con un gran numero di produttori che hanno deciso di recuperare solo ora i lanci sospesi. Dopo anni di dominio di berline e SUV di altissima fascia, oggi le "piccole" stanno recuperando terreno e non sono poche le scelte che possiamo fare oggi senza dar fondo in maniera estrema al nostro portafogli. Oggi ad esempio vogliamo elencarvi - insieme al nostro amico Matteo Valenza - quali sono le migliori auto elettriche che si possono comprare al di sotto dei 25.000 euro grazie agli incentivi statali attivi - parliamo ovviamente dell'Ecobonus 2021, che mette sul piatto poco più di 10.000 euro di sconto per l'acquisto di una nuova auto elettrica.

Dalla Dacia Spring alle Smart EQ

Impossibile non partire da lei, la Dacia Spring, quello che sarà un vero e proprio punto di svolta per l'intero mercato. L'abbiamo guidata in anteprima qualche settimana fa e non possiamo fare altro che riconoscere l'ottimo lavoro fatto da Dacia e dal Gruppo Renault, che sono riusciti a lanciare sul mercato un'elettrica sì spartana ma funzionale all'estremo, con un'autonomia cittadina che può toccare anche i 300 km.

Il suo costo? Appena 9.400 euro con incentivi, un autentico affare se cercare un'elettrica da usare tutti i giorni senza grosse pretese. Continuiamo con una piccola tutto pepe: la Renault Twingo E-Tech Electric, che testeremo a fondo a breve, si può avere con finanziamento spendendo meno di 12.000 euro (offerta Renault EASY con rate da 89 euro al mese), con un'autonomia fino a 270 km in ciclo urbano. Anche le sorelle quasi-gemelle Volkswagen e-up! e SEAT Mii Electric (anche se la SEAT sembra sia sparita dai radar e dai listini...) possono essere acquistate a meno di 25.000 euro con incentivi, grazie alla forza del Gruppo Volkswagen che sviluppa e condivide le tecnologie.

Arriviamo così alle regine cittadine per eccellenza, le sorelle Smart ForTwo EQ e Smart ForFour EQ. La prima è la compatta urbana per antonomasia e garantisce un'autonomia fino a 159 km - non tantissimo ma per circolare in città ricaricando ogni sera a casa è più che sufficiente. Con la ForFour abbiamo spazio per altri passeggeri ma la medesima batteria, infatti la l'autonomia si ferma a circa 153 km. Entrambe le versioni si possono acquistare a circa 15.000 euro con incentivi statali e rottamazione.



Dalla Fiat 500 elettrica alla Mazda MX-30

Passiamo così alla parte più "calda" della nostra classifica, con alcuni fra i migliori modelli da acquistare sotto i 25.000 euro. Come dimenticare la nuova Fiat 500 elettrica? È di sicuro uno dei migliori veicoli sviluppati da FCA (ora Stellantis) negli ultimi anni, una piccola BEV intelligente che parte da 31.900 euro di listino con la Action, dunque da circa 20.000 euro con incentivi, anche se il livello "base" tendiamo solitamente a sconsigliarlo. Spendendo poco di più trovate le più performanti Passion e Icon, con un po' più di potenza e maggiore autonomia (320 km contro i 180 della Action, 460 km in città contro 240). Degne di nota poi le "gemelle diverse" Opel Corsa-e e Peugeot e-208, simili nella tecnologia (sono entrambe del Gruppo PSA) ma con prestazioni leggermente differenti. Una votata più alla sportività, sacrificando un pizzico di autonomia, l'altra più lineare e pacata, con consumi leggermente ridotti. A voi la scelta.

Attorno ai 23.000 euro con incentivi è persino possibile acquistare una nuova Volkswagen ID.3 City, una delle BEV più interessanti del panorama attuale, con batteria da 45 kWh, motore da 110 kW/150 CV e un range che può toccare i 350 km.

Chiudiamo infine questo nostro "listone" con una vettura elettrica che conosciamo molto bene: quella Mazda MX-30 che da una parte ha conquistato il nostro cuore, dall'altra ha reso la nostra convivenza complicata per via di consumi un po' troppo alti. La piccola batteria di bordo, installata da Mazda per preservare quanto più possibile l'ambiente, l'ottima potenza del motore e soprattutto il peso dell'auto portano la MX-30 ad avere un'autonomia reale attorno ai 170-180 km. Se questo non è per voi un ostacolo, andate certamente ad acquistare una vettura ben realizzata, dalla dinamica di guida briosa e confortevole, con alcune trovate di design fuori dagli schemi.