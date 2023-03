Lasciare l'auto in favore dei mezzi pubblici: la situazione a Roma e Milano

Ammettiamolo senza vergogna: la pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina, anche se fortunatamente non ci ha coinvolti direttamente sul campo, ci stanno decisamente sfiancando. Arrivati al 2023, paghiamo in pieno le conseguenze di tre anni che hanno messo a dura prova le nostre capacità di adattamento, con i prezzi dell'energia alle stelle che ci hanno dato la classica mazzata finale.

Una mazzata che si percepisce nella vita di tutti i giorni, divisa fra proclami, problemi reali e sogni green. In UE ad esempio si discute se vietare o meno la vendita di nuove auto termiche a partire dal 2035, nel frattempo ci viene detto di usare meno l'auto privata per non inquinare e per risparmiare sui carburanti, poi però la situazione mezzi pubblici è sempre peggio - soprattutto in città come Roma e Milano.

In particolare la rete metropolitana di questi grandi centri sta facendo una gran fatica e sembra che il sistema sia prossimo al collasso: vogliamo raccontarvi cosa sta succedendo.



La situazione a Milano

Prima di arrivare alla "catastrofe Roma" partiamo da Milano, città che negli intenti vuole essere europea, all'avanguardia, futuristica. ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, sta vivendo uno dei periodi più bui della sua esistenza. Il COVID-19 infatti ha ridotto l'afflusso dei clienti sui mezzi pubblici, si parla di un -20%, e questo ovviamente ha significato anche minori incassi.

Molta gente è andata via dal centro città a causa dei prezzi delle case e del costo della vita che ormai sono insostenibili anche per tanti professionisti, inoltre si fa sempre più smart working e c'è dunque meno bisogno di spostarsi con i mezzi pubblici.

Tante altre persone hanno poi smesso di utilizzare metro, bus e tram in favore dell'auto privata: in questo modo si evita di stare a contatto con la gente, per paura di un ipotetico contagio, e non si rischia di essere costantemente alla mercé di ladri e borseggiatori, con la situazione che sta - mese dopo mese - diventando sempre più soffocante.

Tutto questo ha portato a più traffico sulle strade (a dicembre 2022 la congestione delle strade è aumentata del 30% rispetto al 2019) e a meno biglietti staccati per l'ATM.

ATM che si è vista costretta ad aumentare i biglietti singoli (nel 2019 un biglietto costava 1,50 euro, a inizio 2023 si è arrivati a 2,20 euro, anche se è stato aumentato il tempo di validità) e allo stesso tempo a diminuire le corse per risparmiare sui costi energetici (Fonte: MilanoToday). Ergo: servizio peggiore ma costi superiori per l'utente. E non è tutto: attualmente si sta discutendo per aumentare i tempi di attesa in banchina: +20 secondi fra una corsa e l'altra durante i giorni feriali, con ATM e il Comune di Milano che stanno discutendo anche per ridurre eventualmente le corse nei weekend.

La situazione è di assoluta emergenza ed è legata soprattutto ai costi dell'energia: se ATM spendeva circa 50 milioni di euro nel 2021, nel 2023 la stima di spesa si aggira attorno ai 160 milioni di euro, l'istantanea del momento dunque è alquanto drammatica, soprattutto se all'equazione si aggiungono anche i tagli ai mezzi di superficie avvenuti nelle ultime settimane (Fonte: Repubblica.it). Noi in ogni caso Milano la viviamo tutti i giorni, i mezzi pubblici hanno tantissimi problemi ma la frequenza dei treni metropolitani (almeno nei giorni feriali) è ancora accettabile, non si può purtroppo dire la stessa cosa per gli utenti romani...



La situazione a Roma

Roma parte sicuramente da una posizione di svantaggio in senso "storico": abbiamo vissuto nella Capitale per oltre 10 anni prima di approdare a Milano e i problemi legati ai mezzi pubblici li abbiamo provati in prima persona, ben prima che arrivassero il COVID-19 e il caro energia. Ora però la situazione sembra sia a un passo dall'insostenibilità: ufficialmente, ATAC si difende dicendo che molti treni, a rotazione, stanno subendo una profonda manutenzione, così che il pubblico possa viaggiare nelle migliori condizioni di sicurezza. (Fonte: RomaToday)

Questo però sta portando a tempi di attesa in banchina che poco si confanno a una metropolitana, soprattutto lungo la linea B della Capitale. Sul web si trovano facilmente testimonianze e lamentele, persone che aspettano treni in orari di punta 10, 20 o 30 minuti, anche a causa di convogli "Fuori servizio"che passano senza imbarcare passeggeri. Nel tratto della metro B1, la nuova biforcazione della metro B, in determinati giorni sono stati segnalati tempi d'attesa di 45 minuti, neppure i treni regionali hanno solitamente una così scarsa frequenza.

Secondo i dati pubblici, ATAC ha 51 treni da revisionare fra metro A e B: sulla A circolerebbero al momento 24 treni, mentre sulla B soltanto 21 rispetto ai 28 degli anni scorsi. Considerando la biforcazione, e dunque treni ulteriormente dimezzati, è facile ottenere tempi di attesa del tutto irragionevoli - con vagoni strapieni di persone. Di fronte alla sicurezza però è normale alzare le mani, se i treni hanno bisogno di manutenzione non si possono chiudere gli occhi, soprattutto in vista di un nuovo Giubileo, evento che metterà a dura prova le capacità di ATAC e Comune di Roma.

Stiamo insomma vivendo un periodo davvero pesante su ogni fronte, soprattutto nelle grandi città: il costo della vita aumenta, i servizi peggiorano la loro qualità, muoversi con mezzi propri è sempre più stressante e oneroso. Chi può si adatta a utilizzare la bicicletta (10 cose da sapere prima di acquistare un'e-bike) o il monopattino elettrico per passare in modo quasi indenne le difficoltà del periodo, è chiaro però che non sia questa la soluzione a tutti i mali. Restiamo in attesa di tempi migliori...