La realtà aumentata della nuova Audi Q4 e-tron: la tecnologia in anteprima

Il 14 aprile 2021 Audi svelerà al mondo, in via ufficiale, la nuova Audi Q4 e-tron, SUV/Crossover totalmente elettrico che promette un salto in avanti soprattutto dal punto di vista tecnologico. In attesa di conoscere la scheda tecnica completa, approvata dal Gruppo Volkswagen, possiamo già approfondire quelle tecnologie che il marchio dei quattro anelli definisce come "Sesto Senso", fra realtà aumentata, machine learning e intelligenza artificiale. Nuova Audi Q4 e-tron promette infatti una connettività Car-to-X rafforzata e un head-up display completo di realtà aumentata. Tecnologie che potremmo definire "ispirate a Hollywood": ricordate Tom Cruise in Minority Report che utilizza guanti sensoriali per gestire le numerose informazioni del sistema Precrimine? Ebbene il personaggio di John Anderton si avvale dell'uso della realtà aumentata, che da qui in poi chiameremo spesso AR. Dalla finzione la tecnologia è poi arrivata sul serio in ambito militare, a bordo del caccia Lockheed Martin-Boeing F-22 Raptor, e nel settore medico, a supporto dei chirurghi in interventi di massima precisione. Oggi l'AR è una realtà anche a bordo delle vetture di nuova concezione.



Navigazione in realtà aumentata

Il nuovo head-up display della Audi Q4 e-tron tenta di mescolare con sapienza praticità, sicurezza e precisione. Abbiamo così proiettate sul parabrezza le principali informazioni in funzione di due livelli: da una parte quello "di stato", che riguarda i parametri base della vettura, dall'altro l'AR. Abbiamo così "sospese nell'aria" tutte le info riguardanti i sistemi di assistenza alla guida, le indicazioni di svolta legate alla navigazione, con in più i punti di arrivo e partenza visualizzati in modo virtuale e dinamico. Tutte le indicazioni della realtà virtuale "fluttuano" a circa 10 metri di distanza dal conducente, o almeno questa è la percezione di chi è alla guida del veicolo. Le informazioni visualizzate sono il risultato di una collaborazione fra intelligenza artificiale, machine learning e connettività Car-to-X. In pratica è come avere davanti a i nostri occhi un gigantesco schermo da 70 pollici, trasparente e perfettamente integrato con l'ambiente circostante. Cuore di questa tecnologia è la Picture Generation Unit (PGU), posta all'interno della plancia. Si tratta di un display LCD che invia fasci di luce a due specchi dalla superficie piatta, con speciali elementi ottici che nel frattempo dividono le componenti destinate alle visualizzazioni a breve e a lungo raggio. Gli specchi piatti dirigono i fasci di luce verso un ampio riflettore concavo a regolazione elettrica - e questo permette agli input di raggiungere il parabrezza, che li visualizza in quello che viene definito "eyebox". La nitidezza percepita è pari all'ambiente reale, dunque ci sembrerà che informazioni, forme e simboli siano davvero sulla strada davanti a noi.

Potenza da Space Shuttle

A eseguire il rendering a 60 frame al secondo delle informazioni visualizzate pensa poi un dispositivo chiamato AR Creator, un'unità di calcolo integrata dalla piattaforma modulare d'infotainment MIB 3. Il software della nuova Audi Q4 e-tron è in grado di gestire oltre 600.000 stringhe di programmazione, il 50% in più rispetto al sistema di controllo per primo Space Shuttle. L'AR Creator calcola anche dove le informazioni vanno visualizzate, queste infatti posso cambiare repentinamente posizione dopo una frenata improvvisa o un'imperfezione dell'asfalto.

Il sistema compie molteplici operazioni affinché la posizione delle informazioni sia sempre corretta e ben disposta in base al mondo reale, e per fare questo si aiuta anche con una telecamera frontale che fornisce istruzioni in modo predittivo in base a costa sta succedendo davanti al veicolo. In fase di navigazione, il conducente ha davanti a sé una sorta di "drone freccia", che indica con esattezza il punto in cui svoltare; quando la strada diventa dritta, essendo dinamico, il "drone" vola in avanti e scompare, per riapparire solo al momento opportuno prima della svolta successiva.



Nuovo MMI touch da 11,6 pollici

Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron sfrutteranno anche un nuovo sistema di infotainment con display MMI touch da 11,6 pollici, il più ampio di sempre a bordo di una vettura dei quattro anelli. Guardando al top dell'offerta Audi, abbiamo una risoluzione da 1.764 x 824 pixel e un feedback acustico. Uno schermo tramite il quale gestire in comodità l'infotainment, le funzioni comfort e l'immissione di testi mediante la scrittura a mano. I comandi vocali inoltre riconoscono le espressioni di uso comune e integrano le informazioni di bordo attingendo al cloud grazie ai servizi del pacchetto Audi Connect Navigation & Infotainment Plus. La tecnologia a bordo delle nuove Audi Q4 elettriche non finisce certo qui: in attesa di conoscere tutti i dettagli il 14 aprile sappiamo già che avremo volanti a doppie razze con superfici touch, utili a gestire l'infotainment con semplici swipe delle dita. E ancora proiettori Audi Matrix LED a richiesta, che oltre agli abbaglianti adattivi permettono di scegliere anche fra diverse firme luminose - e anche dopo l'acquisto dell'auto, altra funzione inedita.

La strumentazione digitale di serie, sin dal primo allestimento, presenta poi un display da 10,25 pollici che visualizza, oltre a tutte le info base del veicolo, anche un Powermeter utile a capire quanta potenza stiamo impiegando e quanta invece ne stiamo recuperando grazie alla frenata rigenerativa. Sui livelli superiori l'Audi Virtual Cockpit permette anche di visualizzare la mappa di navigazione e i comandi dell'infotainment. Ora non resta che attendere il lancio della vettura, è ormai questione di pochissimi giorni.