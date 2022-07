Nuova Kia XCeed 2023, anche Plug-in Hybrid con Guida Autonoma Lv2+

È ufficiale: ecco a voi il nuovo Kia XCeed 2023, il crossover bestseller del marchio sudcoreano capace di vendere oltre 120.000 unità in tutta Europa. Andiamo dunque a scoprire le novità di questa succosa generazione, forte anche dell'allestimento sportivo GT-Line. La gamma della nuova Kia XCeed 2023 promette di essere super efficiente grazie a motori Mild Hybrid, Plug-in Hybrid e GPL. Kia ha approvato modifiche sia all'esterno che all'interno della vettura, così da renderla ancora più distintiva all'interno della line-up.



Design esterno e interno della nuova Kia XCeed 2023

Al frontale abbiamo fari a LED specifici, un'evoluzione del design della griglia, del paraurti anteriore e un innovativo convogliatore d'aria. I fendinebbia sono stati integrati nei nuovi gruppi ottici a LED così da ridurre la resistenza aerodinamica, mentre i cerchi da 18 pollici sono stati progettati appositamente per XCeed.

Al posteriore troviamo un nuovo diffusore d'aria con una piastra nera lucida e un exhaust-look delle sedi degli scarichi per una connotazione sportiva. Il passo è rimasto da 2.650 mm, anche le portiere anteriori sono le stesse della berlina a 5 porte, mentre gli sbalzi anteriori e posteriori sono aumentati di 25 mm all'anteriore e di 60 mm al posteriore.

La lunghezza generale è di 4.395 mm, più lunga di 85 mm della Ceed berlina a cinque porte ma 120 mm più compatta della Sportage (ufficiale la nuova Kia Sportage 2022). L'altezza da terra della XCeed 2023 è invece di 184 mm, 44 in più rispetto alla Ceed berlina.

Parliamo così del design interno: abbiamo una posizione di guida dominante e un sistema di infotainment "fluttuante" sulla plancia, mentre la parte inferiore è connotata da una serie di pulsanti, manopole e interruttori touch per i controlli multimediali e la climatizzazione.

Nuova Kia XCeed presenta poi un quadro strumenti digitale Supervision da 12,3 pollici, mentre il tunnel centrale è rifinito in nero lucido come il nuovo specchietto retrovisore sottile con bordo a cornice. Chiudiamo questo paragrafo parlando del bagagliaio, che può ospitare fino a 426 litri con i sedili in alto, 1.378 litri con i sedili in basso (sedili che hanno configurazione 40:20:40).



I motori di nuova Kia XCeed 2023

La nuova gamma 2023 propone motorizzazioni sia turbo che aspirate, Mild Hybrid ma anche Plug-in Hybrid. Tre le soluzioni a benzina a iniezione diretta (T-GDi): 1.0 a tre cilindri da 120 CV 172 Nm di coppia, equipaggiato anche con il GPL, e il T-GDi a quattro cilindri da 1.5 litri in configurazione Mild Hybrid da 160 CV e 253 Nm di coppia. Disponibile anche un propulsore diesel Mild Hybrid da 1.6 litri con 136 CV e 320 Nm di coppia, disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti che con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Il sistema MHEV funziona a 48 V con una batteria ai polimeri di litio ed è capace di ridurre del 10% le emissioni del veicolo (secondo standard NEDC, WLTP probabilmente sarebbe meno). Vero fiore all'occhiello dell'offerta 2023 è probabilmente la variante PHEV: in questo caso nuova XCeed offre un motore elettrico da 44,5 kW abbinato a un propulsore GDI della serie Kappa da 1.6 litri. La batteria è da 8,9 kWh e in totale abbiamo 141 CV e 265 Nm di coppia con 48 km di autonomia Full Electric, 60 km in ambito cittadino.



La tecnologia della nuova Kia XCeed 2023

Kia ha introdotto tanta nuova tecnologia su XCeed 2023 per renderla ancora più sicura rispetto al passato. Il nuovo sistema di navigazione da 10,25" è di serie su tutte le versioni con Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay, mentre sul cruscotto è possibile avere lo schermo Supervision da 12,3 pollici e 1920x720 pixel di risoluzione, capace di visualizzare tutte le principali info di marcia - compresi tutti gli assistenti alla guida.

Su tutti gli allestimenti è poi presente Kia Connect, sistema che collega gli utenti al mondo circostante grazie a una propria scheda eSIM il cui traffico è gratuito per i primi 7 anni di utilizzo.

Grazie a Kia Connect è possibile reperire in tempo reale informazioni sul traffico, il meteo, i punti di interesse, i parcheggi (con prezzo, posizione e disponibilità), inoltre è possibile localizzare il veicolo tramite l'App Kia Connect per smartphone.

Questo sistema è anche in grado di connettersi al vostro calendario Google o Apple per mostrare i vostri appuntamenti sullo schermo dell'infotainment, inoltre con l'ultima versione di Kia Connect è possibile creare fino a due profili utente differenti.

Completano poi l'opera un sistema audio JBL Premium con tecnologia Clari-Fi, la climatizzazione a due zone, volante, specchietti, parabrezza e sedili riscaldabili (i sedili sono anche ventilati), porte USB-C per la ricarica di qualsiasi dispositivo portatile.



Corposa anche la dotazione ADAS: fra i principali citiamo lo Smart Cruise Control (SCC) incluso nelle versioni con cambio a doppia frizione a 7 rapporti DCT e completo di NSCC, che regola la velocità in base ai limiti permessi sul tratto di strada che si sta percorrendo. Nuova XCeed 2023 è anche capace di frenare in autonomia prima delle curve con SCC attivo, aiutandosi con i dati GPS.

Abbiamo poi i più classici Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) e Blind-spot Collision Warning (BCW), il Driver Attention Warning Plus (DAW+) che monitora le abitudini di guida e i comportamenti del conducente per apprendere le tendenze e gli schermi ricorrenti. Chiudiamo la lista con il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) che facilita le manovre di parcheggio e si aiuta con sensori collocati nel paraurti posteriore con una telecamera per la retromarcia. Nuova Kia XCeed 2023 arriverà sul mercato italiano nel mese di settembre 2022 a un prezzo che parte da 27.500 euro. Vi ricordiamo infine che Kia ha lanciato anche la nuova Niro: la nuova Kia Niro 2022 arriva in Italia.