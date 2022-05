La nuova Kia Niro 2022 arriva in Italia: versioni e prezzi

Dal lancio del primo concept nel 2013 sono passati ben 9 anni, una finestra di tempo che ha sancito il successo della Kia Niro un po' in tutto il mondo - e che oggi è pronta a sbarcare in Italia con una nuova generazione - e una gamma 100% elettrificata. Elettrificata che non significa elettrica, o comunque non solo: abbiamo infatti tre varianti differenti, HEV, PHEV e Full EV, sigle che tradotte significano rispettivamente Full Hybrid, Plug-in Hybrid e 100% elettrico (quale tecnologia ibrida comprare?).

È ormai dal 2016 che Kia propone una line-up di questo tipo, versatile ed efficiente capace di adattarsi a un pubblico vasto e a diverse esigenze, fra l'altro in uno dei segmenti maggiormente battuti del momento: il C-CUV (Crossover Utility Vehicle di Segmento C). Andiamo dunque a scoprire la nuova Kia Niro 2022, le sue motorizzazioni e i suoi prezzi.



Nuova Kia Niro 2022 Full Hybrid e Plug-in Hybrid

Basata sulla piattaforma K di terza generazione, la nuova Kia Niro 2022 è lunga 4.420 mm, larga 1.825 mm e alta 1.570 mm. Il passo è di 2.720 mm e promette un abitacolo riveduto e corretto, con parecchio spazio a disposizione degli occupanti. Abitacolo che Kia ha realizzato utilizzando diversi materiali riciclati dall'effetto premium, rendendo la Niro decisamente sostenibile. (In basso la Kia Niro HEV 2022)

Sul fronte tecnologico Kia ha anche aggiunto un comodo Head-up Display (HUD) per visualizzare le informazioni di marcia sul parabrezza. Il produttore ha poi apportato dei miglioramenti allo sterzo e alle sospensioni per una guida più piacevole e reattiva. Il peso del corpo è stato inoltre ridotto del 6%, con un risparmio di 20,3 kg, mentre la rigidità torsionale è stata aumentata dell'1%. Le varianti PHEV e HEV si distinguono inoltre per la loro griglia frontale chiusa in tonalità bicolore e per l'esclusivo rivestimento laterale grigio acciaio.

Al centro della griglia anteriore è poi possibile trovare lo sportellino di ricarica per la ricarica Plug-in, una posizione alquanto comoda per ricaricare alle colonnine come a casa. Ma parliamo di motori: PHEV e HEV utilizzano il collaudato motore a benzina Smartstream 1.6 GDI di Kia abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e a 6 rapporti di seconda generazione (6DCT). Il propulsore è stato riprogettato con nuovi cuscinetti a basso attrito, mentre il cambio è stato ottimizzato per una maggiore efficienza e alleggerito di 2,3 kg grazie alla rimozione dell'ingranaggio per la retromarcia. (In basso la Kia Niro PHEV 2022)

Su questa nuova generazione di Niro infatti è il motore elettrico a occuparsi della retro. L'unità a 4 cilindri delle versioni PHEV e HEV eroga 141 CV di potenza massima, mentre il propulsore elettrico ovviamente cambia a seconda del modello: sulle HEV è da 32 kW, mentre sulle PHEV è da 62 kW e sviluppa una potenza combo di 183 CV assieme al motore termico. Sul fronte dell'autonomia invece siamo a 65 km con una sola carica secondo il ciclo WLTP e cerchi da 16 pollici.

La nuova Niro PHEV 2022 presenta inoltre il primo radiatore a coefficiente di temperatura positivo (PTC) ad alto voltaggio da 5,5 kWh di Hyundai Motor Group, che permette di aumentare l'autonomia in condizioni ambientali molto fredde.



Una Kia Niro 2022 100% elettrica

Se la Kia Niro HEV è adatta un po' a tutti gli utilizzi (e a chi non possiede un box per la ricarica), e la PHEV è perfetta per andare a lavoro senza consumare carburante durante la settimana per poi darsi alla pazza gioia nel weekend, la Niro EV è l'elettrica che può farvi abbandonare del tutto la benzina.

Grazie alla sua batteria da 64,8 kWh è capace di promettere fino a 480 km di autonomia con una sola carica secondo il ciclo misto WLTP. Inoltre non abbiamo alcun compromesso sul fronte della potenza: 150 kW disponibili fra i 6.000 e i 9.000 giri/min con 255 Nm di coppia immediata. Sul fronte dell'accelerazione abbiamo uno scatto 0-100 km/h in 7,8 secondi e una velocità massima di 167 km/h. Il coefficiente aerodinamico è inoltre è di appena 0,29, per una minore resistenza aerodinamica e un'alta efficienza energetica.

Tornando alla batteria, abbiamo un Battery Pack capace di caricarsi dal 10% all'80% in appena 43 minuti presso una colonnina Fast Charge compatibile - del resto a bordo abbiamo una porta di ricarica CCS standard per una massima compatibilità. Nonostante la sua natura 100% elettrica, Niro EV 2022 è comunque capace di trainare fino a 750 kg di peso, mentre con le versioni PHEV e HEV si sale a 1.300 kg.



Quanto costa la nuova Kia Niro 2022

La Niro HEV sarà disponibile in allestimento Business, Style ed Evolution, mentre la PHEV solo in Style ed Evolution. La variante HEV Business, pensata soprattutto per una clientela professionale, offre cerchi in lega diamantati da 16 pollici, luci diurne a LED e passaruota/fasce laterali a contrasto con finitura opaca.

All'interno è disponibile un navigatore da 10,25" abbinato a un cluster "ibrido" (digitale/analogico) simile al quadro strumenti della Kia Sportage con schermo LCD da 4,2"; presente anche una discreta suite di sistemi di assistenza, dalla frenata d'emergenza ai sistemi per il mantenimento della carreggiata, il tutto a partire da 30.500 euro.

La versione Style è più adatta al pubblico privato e parte da 32.500 euro con finiture più ricercate, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega diamantati da 18 pollici, selettore del cambio Shift by Wire e ancora Smart Cruise Control associato all'Highway Drive Assist HDA (che adatta i limiti di velocità in maniera automatica). Molto ricca poi la variante Full Electric. Nuova Kia Niro EV 2022 arriva sul mercato italiano con formula 7+7+7: 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, 7 anni di connettività sul navigatore standard e 7 anni di manutenzione inclusa - per un acquisto "senza pensieri".

In questo caso la versione Business parte da 42.700 euro, mentre con la completa versione Evolution si parte da 47.500 euro con Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) con Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA) e Safe Exit Assist (SAE), oltre all'aggiunta dell'importante pompa di calore, del cavo di ricarica di Tipo 2 e di un anno di abbonamento al servizio Kia Charge Plus. Non conosciamo il prezzo esatto della Niro PHEV, dovrebbe però essere in linea con la variante elettrica. La nuova Niro si potrà ordinare in Italia dal mese di giugno 2022. Sempre a proposito di Kia, ricordiamo che a fine estate 2022 arriva la nuova Kia Soul e che la Kia EV6 elettrica è Auto dell'Anno 2022.