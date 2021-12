In Italia il nuovo Aiways U5: tutta la tecnologia del SUV che sfida Tesla

Quando si parla di auto elettriche si pensa immediatamente a Tesla, agli sforzi immani che produttori europei come Volkswagen, Porsche, Renault, Hyundai e tantissimi altri stanno portando avanti per regalarci un assaggio di futuro (e a tal proposito abbiamo provato proprio a immaginare come sarà il futuro dell'automotive nel 2035). Nell'equazione elettrica però bisogna sempre aggiungere il fattore Cina, un Paese che ancora non si preoccupa tantissimo di emissioni di CO2 ma che - subodorato l'affare commerciale - sta sicuramente spingendo all'estremo sulle nuove auto elettriche. I più grandi produttori di auto elettriche, spesso sconosciuti in Europa e negli USA, si trovano proprio in Cina, pensiamo a BYD (Toyota e BYD stanno per realizzare la loro prima auto elettrica economica) oppure a XPeng, solo per ricordarne due delle tante.

Fra le realtà cinesi emergenti troviamo anche Aiways, in Europa da qualche mese e dallo scorso ottobre 2021 anche in Italia con il SUV elettrico U5. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche della vettura facendoci aiutare anche dal nostro amico Matteo Valenza - che ve la mostra "dal vivo" nel suo ultimo video.



Il SUV elettrico Aiways U5 sbarca in Italia

Se guardiamo all'Europa, è già un anno che Aiways vende le sue vetture con un discreto successo. Come ricordato sopra, da ottobre 2021 il SUV U5 si può anche acquistare in diverse concessionarie d'Italia e presto si potrà ordinare anche online.

Nel nostro Paese Aiways conta di vendere 3.000 unità entro la fine dell'anno, ma cosa offre questo particolare modello Made in China? Il marchio cinese ha puntato molto sull'autonomia, promettendo fino a 410 km con una sola carica con la Standard, fino a 400 km con la Premium secondo il ciclo WLTP. Non male per una vettura lunga 4.680 mm, larga 1.865 mm e alta 1.700 mm, con un passo da ben 2.800 mm, a un soffio dall'inarrivabile Hyundai IONIQ 5 che abbiamo guidato più volte e che vanta 3 metri di passo grazie alla sua piattaforma avanzata. Da terra abbiamo un'altezza di 150 mm, mentre il bagagliaio è pronto a offrire 432 litri di spazio con i sedili al loro posto, mentre arriviamo a 1.555 litri con i sedili ripiegati.

Il SUV Aiways U5 vi offre una potenza di 150 kW con ben 310 Nm di coppia massima su entrambi gli allestimenti Standard e Premium, mentre la batteria (anch'essa identica fra le due versioni) è da 63 kWh.

Batteria che offre fra l'altro funzionalità di ricarica rapida: è possibile portare la carica dal 20% all'80% in appena 35 minuti a una potenza massima di 90 kW in DC. In AC possiamo arrivare a 6,6 kW di potenza massima, per andare dallo 0% al 100% si impiegano dunque 10 ore esatte. Se ricaricate di notte e non portate tutti i giorni la batteria allo 0% (cosa che fra l'altro fa male alla chimica, meglio ricaricare fra il 20 e il 40%) non avete alcun problema tramite ricarica casalinga.

Non parliamo di cifre estreme ma per una batteria da 63 kWh sono più che accettabili, per intenderci siamo nella fascia prestazionale dell'ottima Hyundai KONA Electric che abbiamo provato a fondo qualche settimana fa. La trazione è solo anteriore FWD, mentre le sospensioni sono Macpherson all'anteriore, Multi-link al posteriore.



La tecnologia del nuovo Aiways U5

Non trattandosi di un prodotto "entry level", la Aiways U5 arriva imbottita di tecnologia: a bordo abbiamo infatti la Guida Autonoma L2+, possibile grazie a 22 sensori in totale - 12 dei quali sono radar a ultrasuoni, 5 sono telecamere ad alta definizione, 3 sono radar a onde millimetriche e 2 sono telecamere interne che servono a monitorare il traffico esterno.

Un hardware perfettamente compatibile con il Cruise Control Adattivo, la frenata d'emergenza automatica che riconosce anche pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia con sterzata automatica, il controllo adattivo dei fari abbaglianti e molto altro - fra cui anche un assistente per il parcheggio automatico, con la vettura che si sistema da sola all'interno di un spazio libero premendo un solo tasto. Nessun compromesso neppure sul fronte dell'infotainment e sulle funzioni dell'abitacolo. La U5 ad esempio sa perfettamente chi sta guidando e monitora il suo livello di stanchezza grazie a una telecamera con riconoscimento del volto; in caso di problemi sarà la vettura stessa a suggerirvi una pausa. In Europa la vettura è inoltre in grado di interfacciarsi con un'app per smartphone completa e intuitiva: semplicemente toccando lo schermo del telefono l'utente può avviare il motore, regolare l'aria condizionata, bloccare e sbloccare le portiere, il bagagliaio o il tetto panoramico. È poi possibile monitorare la posizione del veicolo, controllare lo stato di carica, abilitare nuovi utenti alla guida e molto altro.

Il SUV Aiways U5, compatibile anche con aggiornamenti over-the-air, inoltre non è che l'antipasto di ciò che vedremo nel 2022, con il nuovo Aiways U6 già all'orizzonte - previsto in Europa proprio nei primi mesi dell'anno imminente. Finiamo così a parlare di prezzi: come avrete intuito non si tratta di un prodotto di fascia bassa, i due allestimenti alquanto ricchi arrivati in Italia prevedono prezzi da 42.750 euro e poco più di 45.500 euro per la variante Premium - che visto lo scarto diventa il modello da acquistare.