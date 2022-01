Inizia il 2022 di Porsche fra record, nuove esperienze ed elettrificazione

Privati della possibilità di seguire l'annuale conferenza stampa di Porsche Italia dall'avveniristico e nuovissimo Porsche Experience Center di Franciacorta - inaugurato a settembre 2021 ospitando già oltre 10.000 visitatori (per saperne di più: un giorno al nuovo Porsche Experience Center Franciacorta) - la pandemia ci costringe ad ascoltare solo a distanza, in diretta streaming, le parole dell'Amministratore delegato Pietro Innocenti.

Distanza non vuol dire per forza rinunciare all'emozionalità, marchio distintivo dell'azienda, che la Casa cerca di tenere alta anche in questa circostanza mostrando le sue capacità di esaudire i desideri più speciali (Sonderwunsch) dei loro clienti.



Il primo fortunato è stato il pilota ex-F1 Pietro Barilla per il quale la casa di Zuffenhausen ha deciso di realizzare, in occasione dei suoi sessant'anni, un modello personalizzato one-off. In questo caso una meravigliosa 911 GT3 (in pista con la nuova Porsche 911 GT3 2021), ispirata esteticamente e non solo al mitico prototipo 956 della Porsche con cui Paolo vinse la 24 Ore di Le Mans del 1985.



Un 2021 da record per Porsche

Dalle emozioni si passa ai dati, che però colpiscono: il 2021 per Porsche è l'anno del record storico di 301.915 vetture consegnate, registrando un incremento in termini percentuali in tutti e tre i mercati mondiali, Europa (+7%), America (+22%), Asia-Pacifico-Africa (+8%). Risultati frutto senza dubbio di una gamma prodotti di primo livello e costantemente aggiornata.

Il 2021 ha segnato una ripresa per i dati di Porsche anche sul mercato italiano dopo l'annus horribilis 2020, tra pandemia e la crisi dei semiconduttori.

Quello nostrano si conferma comunque il terzo mercato per l'azienda in Europa dietro solo a Germania e Gran Bretagna. Domina le classifiche delle vendite nel Bel Paese la Porsche Macan (36% del totale) - la cui versione full-electric ci fa sapere Innocenti arriverà a fine 2023 - sempre stabile invece la pietra angolare 911 che registra un solido 20%, in crescita la Taycan, passata da 7 a 10 punti percentuali e modello trainante del nuovo spirito "elettrico" di casa Porsche. Un settore che il costruttore mira fortemente a espandere, incrementando l'attuale quota del 30% di veicoli green venduti, fra tecnologia ibrida plug-in e full electric.



La rivoluzione retail

Grande attenzione è rivolta dall'azienda anche al settore del Retail dove Porsche promette di investire 85 milioni di euro per la realizzazione di otto nuovi Destination Porsche, strutture che ridisegnano l'architettura e la filosofia del classico concessionario in direzione dell'emozionalità e delle esigenze del cliente.

Ma per far uscire Porsche dalle solite aree industriali e periferiche ci pensano gli innovativi progetti Porsche@CityLife e Porsche Now. Il primo installato nel centro di Milano ricalca quasi l'esperienza di un Apple Store ponendosi come un luogo in cui la vendita è subordinata alla diffusione della conoscenza e della familiarizzazione del pubblico con il prodotto; mentre la seconda experience si configura come un temporary store che sceglie location urbane molto frequentate per proporre il marchio in contesti alternativi. A Brescia è stato scelto Areadocks, un vecchio magazzino ferroviario ristrutturato con il gusto contemporaneo delle aree post-industriali. Un'occasione per attrarre un nuovo tipo di pubblico, i primi dati raccolti parlano infatti di oltre 40.000 visitatori, un quarto dei quali di sesso femminile ma soprattutto dell'età media di 33 anni; molto più bassa dello standard del cliente Porsche.



Elettrificazione e sostenibilità

Porsche preme il piede sull'acceleratore non solo nell'ambito delle vendite ma anche sul tema, molto caro alla casa tedesca, dell'elettrificazione del nostro territorio.

Lo fa attivando 25 stazioni HPC (High Performance Charging) con potenze fino a 350 kW e accessibili a chiunque e oltre 400 Destination Charger, ovvero punti di ricarica Porsche ubicati presso 284 destinazioni prestigiose tra hotel, ristoranti, centri benessere, club e tramite una partnership con Q8 per l'attivazione di ulteriori 20 stazioni di ricarica ultrarapide su tutto il territorio italiano, proponendosi come la principale rete di ricarica ad alte prestazioni in Italia.



Con il suo esempio Porsche invia un chiaro messaggio al mondo politico, invitandolo a "spingere sull'acceleratore" in un settore che vede l'Italia solo al quattordicesimo posto in Europa per numeri della sua rete di ricarica, un dato che si riflette direttamente sulle vendite nostrane dei veicoli elettrici. In questa classifica continentale, se si escludono le tecnologie mild-hybrid, il Bel Paese occupa infatti solo la 19esima posizione.

Essere "Green" è ormai il mantra di molte aziende e Porsche non fa eccezione, anzi, prefissandosi l'ambizioso obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica in tutta la catena produttiva e sull'intero ciclo di vita delle vetture nuove entro il 2030.



Le ultime battute sono state dedicate alla futura promessa di una 911 full-electric (non però in tempi brevi) e sul vociferato ingresso di Porsche nel mondo della F1, con Porsche Italia che per voce del suo AD afferma quanto l'azienda sia "alla finestra" e stia seguendo con molto interesse l'evoluzione della rivoluzione regolamentare che si prospetta per la categoria nel 2026.