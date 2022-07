Tutto sulla nuova Hyundai IONIQ 6, la berlina con 610 km di autonomia

Lo scorso 29 giugno vi abbiamo mostrato in via ufficiale la nuova Hyundai IONIQ 6, berlina elettrica che sembra disegnata dal vento, con un coefficiente aerodinamico pari a 0,21 Cx. Oggi 14 luglio Hyundai ha finalmente svelato i dettagli tecnici: andiamo a scoprirli in dettaglio partendo subito dalla batteria, elemento spinoso per ogni elettrica.

La Hyundai IONIQ 6 offrirà al top della gamma una batteria da 77,4 kWh, capace di promettere fino a 610 km di autonomia WLTP. Il produttore coreano ha lavorato moltissimo sull'efficienza, la IONIQ 6 infatti dovrebbe avere un consumo inferiore a 14 kWh/100 km nella sua versione RWD - dati che rendono la nuova berlina coreana uno dei veicoli elettrici più efficienti sul mercato.



Una Hyundai IONIQ 6 a 800 V

Interessante anche il fronte della ricarica: grazie alla piattaforma E-GMP, la IONIQ 6 ha una capacità di ricarica multipla ultraveloce da 400 V e 800 V fino a 350 kW. Bastano infatti 18 minuti per andare dal 10% all'80% presso una colonnina adeguata.

Ma passiamo alle varie configurazioni disponibili: due le batterie a listino, così come due sono le trazioni. La batteria da 77,4 kWh può essere configurata sia a singolo motore RWD che a doppio motore AWD. La variante AWD eroga 239 kW/320 CV di potenza con 605 Nm di coppia, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 5,1 secondi. Alla base della gamma abbiamo poi una batteria da 53 kWh abbinata a un singolo motore RWD, capace di consumare meno di 14 kWh/100 km.

Come la sorella IONIQ 5, anche la IONIQ 6 offre la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di connettere e ricaricare altri dispositivi alla vettura, pensiamo a un frigorifero da campeggio, una bici elettrica o un monopattino. Attraverso un adattatore Schuko potete alimentare praticamente qualsiasi cosa. All'interno della vettura invece abbiamo una plancia con display full-touch da 12 pollici per l'infotainment e un secondo schermo sempre da 12 pollici per il quadro strumenti.



Il sistema di nuova IONIQ 6 fornisce in tempo reale una mappatura del raggio di percorrenza residuo in base allo stato di carica del momento e dello stile di guida, con la navigazione che vi aiuta a pianificare il percorso migliore includendo eventuali colonnine di ricarica. Ovviamente non manca il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto, così com'è presente una versione aggiornata di Hyundai SmartSense, la suite di sistemi avanzati di assistenza alla guida che assicurano comfort e sicurezza.



Hyundai SmartSense al suo massimo

Fra i numerosi sistemi attivi di assistenza citiamo l'Highway Driving Assist 2 (HDA 2), che ci aiuta a mantenere una distanza dal veicolo che precede a una velocità prestabilita durante la guida in autostrada centrando il veicolo nella corsia di marcia, anche in curva.

Lo Smart Cruise Control (SCC) è poi in grado di imparare dal conducente le proprie abitudini quando è inattivo, così quando si inserisce può guidare secondo ciò che ha appreso. Il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) invece ci aiuta a non impattare con oggetti che si trovano davanti al veicolo in fase di guida. Su alcuni allestimenti si trovano poi anche le funzioni avanzate di Junction Crossing, Lane-Changing Oncoming e Lane-Changing Side, oltre all'Evasive Steering Assist. Il software, come ormai accade anche su IONIQ 5, si può aggiornare tranquillamente via OTA (sulla IONIQ 5 arrivano gli aggiornamenti OTA), con la vettura connessa direttamente a internet. Lunga 4.855 mm, larga 1.880 mm e alta 1.495 mm, la IONIQ 6 offre un passo di ben 2.950 mm con ruote da 20 o 18 pollici. L'inizio della sua produzione è pianificato per il terzo trimestre del 2022, solo prossimamente Hyundai svelerà le date di lancio per il mercato italiano.