Nuova Honda Jazz 2023: arriva la Advance Sport Full Hybrid

In casa Honda è arrivato il momento di aggiornare la gamma Jazz e:HEV, che inoltre si espande con l'arrivo della nuova versione Advance Sport. In questo 2023 gli allestimenti Advance ed Elegance della nuova Honda Jazz possono vantare un design della calandra più marcato e gruppi ottici con fondo più scuro. In generale l'aspetto della vettura è più grintoso, inoltre i modelli Advance presentano colori rinnovati per i cerchi in lega.

Novità anche per la Jazz Crosstar che oggi è ancora più robusta e imponente. La calandra ha un design a nido d'ape molto pronunciato e il paraurti è stato rivisto con inserti argentati. Internamente i colori, i materiali e le finiture sono del tutto rinnovati per Advance ed Elegance, mentre Crosstar ha nuovi rivestimenti per i sedili, dettagli rinnovati per la plancia e le portiere, nuove finiture per il cruscotto e la console centrale.



La nuova Honda Jazz e:HEV Advance Sport

Arriviamo così alla novità 2023 più succosa: la nuova Honda Jazz e:HEV Advance Sport si presenta con un'esclusiva colorazione Urban Gray, ha un paraurti anteriore con finitura unica, una calandra reticolare sportiva, specchietti laterali in nero lucido e cerchi in lega da 16". All'interno i sedili sono rifiniti con una combinazione di pelle scamosciata sintetica nera e pelle sintetica grigia, mentre il volante, il bracciolo centrale e i pannelli delle portiere sono decorati con cuciture gialle a contrasto.



Il famoso sistema Honda e:HEV (lo stesso sistema ibrido della nuova Honda Civic e:HEV 2022) offre ora un motore elettrico di trazione più potente di 10 kW/14 CV, per una potenza totale di 90 kW/122 CV. Il motore del generatore dal canto suo è aumentato di 8 kW, può così toccare picchi da 78 kW/106 CV. Il motore termico a benzina invece, da 1.5 litri, ha guadagnato 7 kW e ora produce 79 kW/107 CV con 131 Nm di coppia. Le emissioni della nuova Jazz e:HEV sono ferme a 102 g/km, 106 g/km per la Advance Sport, quote davvero molto basse.



Proprio sulla Advance Sport la mappatura del pedale dell'acceleratore è stata rivista per offrire una maggiore potenza e una risposta migliorata. Il controllo lineare del cambio è stato rivisto per permettere la cambiata a livelli più alti, a 6.300 giri/min. Honda ha modificato in questa variante anche l'assetto delle sospensioni, con la rigidità della molla anteriore ridotta dell'8% e aumentata del 20% al posteriore per una guida più precisa grazie a forze longitudinali inferiori. Gli ammortizzatori più rigidi invece aumentano la trazione e la velocità in curva.



Le tecnologie Honda SENSING su nuova Jazz

Tutti i modelli di quest'anno sono capaci di trainare fino a 500 kg di peso, potete dunque sfruttare piccoli rimorchi o un comodo portabici, a bordo inoltre abbiamo alcune delle funzionalità della suite di sicurezza Honda SENSING.

Una telecamera grandangolare ad alta definizione permette di avere una visibilità migliore dell'area attorno al veicolo, riconosce la segnaletica orizzontale e i margini privi di bordi. Il sistema di assistenza nel traffico (TJA) offre assistenza a partire da 0 km/h, riduce così la fatica di guidare nel traffico congestionato e protegge dagli incidenti.



Nuova Jazz e:HEV è anche dotata di 10 airbag di serie che includono anche quello alle ginocchia del lato passeggero e il centrale, posizionato tra i due sedili anteriori. Le nuove versioni di Jazz e Jazz Crosstar vanteranno dunque alcune delle tecnologie di sicurezza attiva e guida assistita che hanno conquistato nel 5 Stelle Euro NCAP nel 2020 (a tal proposito ecco le 5 auto più sicure del 2022 per categoria per Euro NCAP). Ma quando potremo acquistare la nuova Honda Jazz? Già nei primi mesi del 2023.