Guidiamo la Renault 5 classica ed elettrica: a Flins tra passato e futuro

Seguendo la Senna da Parigi andando verso nord, in direzione La Manica, appena fuori la metropoli francese si arriva a una cittadina chiamata Flins-sur-Seine. A molti di voi questo nome dirà poco e niente, per i francesi però è un luogo storico, da tenere con cura. A Flins prende infatti forma uno storico impianto Renault, costruito addirittura nel 1952. In 70 anni di storia ha sfornato alcuni dei più classici modelli Renault, pensiamo alla Dauphine, alla Renault 4, ma anche alla Renault 5 che quest'anno festeggia un compleanno importante: siamo a cinquant'anni dall'uscita del modello che ha cambiato il modo di vivere di tantissimi europei, italiani inclusi.

Oggi la fabbrica Renault di Flins produce la ZOE elettrica (71.545 unità nel 2021) e la Nissan Micra (35.783 unità), una piccola parte dell'impianto però è stata impiegata per recuperare e rimettere a nuovo alcune delle Renault 5 più significative della storia. Siamo stati a Flins proprio a guidare le Renault 5 restaurate per poi fare un piccolo salto nel futuro con la Renault 5 retrofit elettrica - di cui vi diremo tutto a breve.



Breve storia della Renault 5

Prima di accendere i motori è cosa buona e giusta ricordare i passi più importanti della storia della Renault 5, auto leggendaria che ha saputo lasciare il segno anche nel mondo del rally e del Motorsport in generale.

La primissima generazione di Renault 5 nasce nel 1972 caratterizzata dal badge L, con motore da 782 cc e freni a tamburo su tutte e quattro le ruote. Una versione ultra rara oggigiorno, non solo per la sua anzianità ma anche per via del logo Renault che sfoggia sul cofano.

È l'unica R5 con quel particolare logo: un'azienda terza ha minacciato di portare in tribunale Renault rivendicando la paternità di quel particolare logo, con il marchio francese che ha deciso di cambiare design anziché procedere per vie legali. È l'intuizione corretta: dalla generazione successiva di Renault 5 è arrivato il logo Renault che tutti abbiamo imparato a conoscere successivamente, meno tonteggiante e più diretto.

Continuando con qualche accenno storico, alla R5 L succedono la R5 TL, versioni a cinque porte, con cambio automatico, varianti GTL, LS, TS e persino una Renault 5 Alpine lanciata nel 1976 (spoiler: nel nostro folle pomeriggio attorno alla fabbrica di Flins ne abbiamo guidata una di fine anni '70). Nella sua storia la R5 ha avuto anche una speciale versione Turbo, riconoscibile per via del suo design aggressivo e sportiveggiante, con la seconda generazione portata avanti da Renault fino al 1996, prima dell'avvento di Clio.

Nel corso di 50 anni diverse generazioni di automobilisti europei hanno viaggiato a bordo di una Renault 5; anche chi scrive vi è stato a bordo negli anni '80 da bambino, in questo 2022 però è arrivato il momento di chiudere il cerchio. È arrivato il momento di guidarla davvero una Renault 5 classica.



Alla guida delle classiche Renault 5 termiche

Renault ci ha dato la possibilità di provare diversi modelli, pur costringendoci a una scelta: abbiamo optato per due modelli assolutamente iconici, la Renault 5 L del 1972, veicolo raro per cui i responsabili dell'attuale progetto di restauro si sono raccomandati di rivederla intera, senza neppure un graffio, e la Renault 5 Alpine di fine anni '70.

Due vetture speculari, due esperienze profondamente diverse. Partiamo dalla Renault 5 L. Spartana, ormai totalmente inaffidabile sul fronte della tenuta di strada, freni praticamente andati che per fermarla occorre schiacciare pesantemente sul pedale decine e decine di metri prima rispetto a quanto faremmo con una vettura odierna: impossibile non amarla. Il suo cambio manuale posto in orizzontale sulla plancia ha reso l'esperienza di guida ancora più particolare, a sorprendere sul serio però è stato il motore. I tecnici Renault hanno fatto un mezzo miracolo: basta spingere sul pedale che il propulsore da 782 cc spinge ancora e regala soddisfazioni inaspettate in termini di coppia, meglio di quanto sappiano fare molti motori 1.0 di oggi. Certo superati gli 80 km/h la vettura inizia a far fatica, soprattutto nella tenuta di strada, con lo sterzo che si fa eccessivamente morbido e impreciso. Anche questo fa parte dell'esperienza.

Così com'è parte dell'esperienza fare manovra con una Renault 5 del 1972: all'epoca il servosterzo non esisteva mica, dunque è necessario dare fondo ai propri muscoli per spostare la vettura con efficacia.

Se ci state pensando, anche l'aria condizionata è totalmente assente, per fortuna però nella campagna francese è bastato aprire del tutto i due finestrini per riempire la vettura di aria fresca.



Che dire: un'esperienza assolutamente unica che ci ha riportato indietro nel tempo di cinquant'anni esatti, un salto che ci ha fatto ricordare di quanti passi in avanti abbia fatto l'industria automotive di oggi, senza dimenticare che vetture del genere erano comunque innovative per la loro epoca, capaci di offrire soluzioni e spazi inediti per il divertimento e il tempo libero (pensate una Renault 5 con cambio automatico quanto potesse essere avanzata).



Ma a proposito di divertimento: a circa metà percorso, dopo 30 km di strada, abbiamo cambiato la Renault 5 L con una Renault 5 Alpine e beh, la musica è cambiata radicalmente. Questa volta l'impianto frenante si è subito dimostrato all'altezza della situazione, a colpire però è stato soprattutto il motore: un 1.4 litri aspirato arrabbiato da far paura, capace di ringhiare senza sosta. All'epoca poteva raggiungere tranquillamente i 177 km/h e ancora oggi, vi assicuriamo, sarebbe in grado di dare del filo da torcere a diverse hot hatch più recenti.

A 6.000-7.000 giri il motore ancora ruggisce che è una bellezza, a regimi minori non fa altro che dire "Spingi che ne abbiamo ancora", un piccolo mostriciattolo su ruote che regala emozioni senza fine. La differenza con la R5 L è ovviamente palese in ogni aspetto, anche la plancia è di livello superiore, gli interni tendono già agli anni '80, inoltre il quadro strumenti dà molte più informazioni, compresi ovviamente i giri motore.

Una vettura che può diventare anche estremamente pericolosa nelle mani sbagliate, poiché non ha certo l'elettronica che possiamo vantare sulle auto odierne - e negli anni più di qualcuno si è fatto male a bordo di questi siluri in miniatura.

Un'esperienza che ci resterà sicuramente nel cuore, anche perché - diciamolo - vetture di questo tipo non se ne fanno più, forse soltanto Toyota continua a spingere sull'approccio "solo prestazioni e null'altro" con le sue GR (aperti gli ordini per la nuova GR Supra 2023), parliamo in ogni caso di un mondo perlopiù fantasma, legato ai nostri ricordi - e grazie Renault per aver restaurato modelli simili anche per chi quei ricordi non li ha.



La Renault 5 diventa elettrica

Renault 5 ha appena compiuto 50 anni, il suo nome però è destinato a durare ancora a lungo. Il marchio francese infatti ha in cantiere un remake totalmente elettrico che non vediamo l'ora di toccare con mano (ritorna la Renault 5 completamente elettrica). Nel frattempo si può ingannare il tempo con la Renault 5 retrofit, completamente elettrica grazie a un kit.

Realizzato in collaborazione con un'azienda francese chiamata R-FIT, il reotrofit kit elettrico di Renault 5 può vantare un motore da 22 kW raffreddato a liquido, un on-board charger da 3 kW e una batteria da 10,7 kWh con tecnologia LifePO4 piazzata nel bagagliaio (che infatti ha perso quasi tutto il suo spazio di carico). Il motore viene montato anteriormente, di conseguenza anche la trazione è anteriore, mentre tutti i cablaggi vengono fatti al di sotto della vettura per connettere la batteria.



L'intero kit ha inoltre una particolarità: per risparmiare sui costi e preservare l'esperienza di guida, la trasmissione in uso è rimasta assolutamente originale, abbiamo dunque un cambio manuale con un motore elettrico. Abbiamo fatto non poca fatica a capire come potesse funzionare qualcosa di simile, dopo qualche chilometro però ci abbiamo preso la mano. Nella pratica funziona così: si parte in seconda, poiché la coppia del motore elettrico potrebbe danneggiare tutto partendo in prima.

La prima marcia viene usata come una sorta di "ridotta", solo lungo le salite più impegnative, nel nostro percorso però non abbiamo mai avuto l'esigenza di usarla. Si parte dunque in seconda per poi arrivare in terza ai primi segni di fatica del motore elettrico, che comunque non dà gli stessi input di quello a benzina per il cambio delle marce. La quarta si può usare in allungo, in discesa e sui rettilinei, abbiamo però capito che in terza è possibile affrontare più o meno ogni situazione. Anche partire, si va con un po' di lentezza ma teoricamente si può fare.



Davvero strano guidare un'auto elettrica con il cambio manuale, non è divertente come guidare un'auto classica ma se serve per contenere i costi e preservare l'esperienza di guida originale della Renault 5 allora benvenga. A proposito di esperienza: guidare la R5 retrofit ha sicuramente il suo fascino, il motore da 22 kW (che non è di fattura Renault, dunque non ha nulla a che fare né con ZOE, né con Twingo, né tantomeno con la Dacia Spring) ha la sua spinta ma non ha nulla di particolarmente esaltante.

È pacato e simpatico, l'ideale per una passeggiata in tutta tranquillità. Di certo non inquina, la batteria si ricarica a casa in una manciata di ore (circa tre ore e mezza) e può essere un ottimo modo per recuperare una Renault 5 ormai disastrata sul fronte meccanico. Renault e R-FIT non commercializzano ancora il kit ma vorrebbero farlo a breve, con costi che vanno dai 12.000 ai 15.000 euro circa per l'intera conversione, a seconda del lavoro di adattamento che c'è da fare. Certo il lavoro di installazione va fatto in Francia e nel Paese transalpino ci sono fino a 6.000 euro di incentivi su kit elettrici di questo tipo.

Inoltre R-FIT ci ha assicurato che l'omologazione del kit vale anche in Italia, dunque non ci sarebbero problemi per la circolazione. A livello puramente "passionale", l'esperienza di una Renault 5 a motore termico rimessa a nuovo rimane di gran lunga superiore a quella del retrofit elettrico, della R5 Alpine neanche ne parliamo perché siamo fuori categoria, riconosciamo però la bontà di un kit simile per riportare in vita vecchie glorie del passato.



In merito ad Alpine: il nostro retrofit presentava le grafiche di una R5 Alpine anni '70, allo stesso modo gli interni, i responsabili Renault però ci hanno assicurato che si trattava di sola estetica, nessuna Renault 5 Alpine originale è stata maltrattata per fare spazio al kit elettrico.



Parlando di estetica: cosa ne pensate della Renault 5 Diamant, versione speciale e completamente elettrica della Renault 5 creata dal designer francese Pierre Gonalons? Abbiamo visto dal vivo anche lei presso la fabbrica di Flins anche se non l'abbiamo guidata. Sarebbe stato interessante provare lo sterzo rivestito con uno strato di marmo, dal design totalmente irregolare, di vetture però in un solo pomeriggio ne abbiamo provate abbastanza, possiamo comunque ritenerci soddisfatti. Buon compleanno Renault 5, dunque, altri 100 di questi giorni.