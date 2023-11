Alla guida della nuova Kia EV9: Full Size e senza compromessi

Da quando nel 2021 Kia ha aggiornato il suo logo, e dunque la sua brand identity, la filosofia dell'azienda è leggermente cambiata. Al concetto storico dell'offrire al proprio pubblico "prodotti di qualità al giusto prezzo" si è aggiunta la volontà di produrre vetture che potessero essere anche premium, da desiderare e bramare. Nella realtà tutto questo si è tradotto nella nuova EV9, il meglio che Kia possa offrire in questo momento sul fronte tecnologico e del comfort di bordo.

Dopo il lancio del listino italiano (quanto costa la nuova Kia EV9?), avvenuto lo scorso luglio 2023, siamo finalmente riusciti a guidare il SUV dell'azienda sudcoreana fra le curve e le colline che circondano il lago di Annone.



Un SUV Full Size per tutta la famiglia

Sul fronte del design abbiamo a che fare con un SUV Full Size & Full Electric disponibile in due configurazioni interne diverse: a 6 o a 7 posti. L'aspetto è sicuramente fiero e muscoloso, l'imponente muso dalle superfici scorrevoli (del resto l'elettrico non ha bisogno di ingombranti griglie) dà modo al nuovo logo Kia di campeggiare e svettare tra i gruppi ottici, che sono a LED e dotati della tecnologia Intelligent Front Lighting System.

Al di sotto del cofano non troviamo alcun motore a vista, al contrario abbiamo a disposizione un baule frontale (Frunk) da 52 litri nella variante AWD a trazione integrale oppure da 90 litri nella versione RWD a trazione posteriore. Al posteriore invece abbiamo un bagagliaio da 312 litri in configurazione 7 posti, che può però diventare da 2.993 litri con le ultime due file di sedili abbattute. Lo spazio è sicuramente un punto di forza di questo SUV, il design della plancia e del tunnel centrale permettono a conducente e passeggero di viaggiare in un ambiente ampio e accogliente; lo stesso si può dire della seconda fila di sedili, mentre la terza risulta per forza di cose leggermente sacrificata ma comunque sufficiente per viaggiare abbastanza comodamente - soprattutto se i passeggeri sono bambini.

Noi abbiamo provato la variante a 7 posti, la 6 posti però non è da sottovalutare, anzi gode di un dettaglio particolare: i sedili posteriori sono in configurazione 2+2 e la seconda fila può essere girata di 180 gradi per creare un vero e proprio salottino mobile, una soluzione che solitamente si trova sui van. La vettura da noi testata era poi dotata di specchietti retrovisori tradizionali, con uno specchietto centrale interno totalmente digitale; EV9 però può essere dotata anche di specchietti retrovisori digitali, con delle telecamere al posto dei classici specchi.

Costruita sulla premiata piattaforma E-GMP di Hyundai Motors Group, Kia EV9 è lunga 5.015 mm con ben 3.100 mm di passo, è alta 1.780 mm, mentre l'altezza da terra è pari a 177 mm; 1.980 mm la larghezza, 2.262 mm con specchietti normali, 2.136 mm con specchietti digitali. Internamente la vettura sembra dotata davvero di ogni comfort a partire dagli ottimi sedili frontali, riscaldati e raffrescati, da gestire elettricamente su più vie.



Trazione posteriore o integrale

In Italia Kia EV9 arriva sostanzialmente in due varianti, a trazione posteriore oppure a trazione integrale. La RWD, dotata di un singolo motore posteriore da 150 kW/203 CV, vanta ben 563 km di autonomia, la AWD invece monta due motori con potenza combinata di 283 kW/384 CV. La sua autonomia è da 505 km grazie a una capiente batteria da 99,8 kWh, unico taglio disponibile su tutta la gamma.

Grazie alla piattaforma E-GMP, l'intero sistema elettrico della EV9 funziona a 800 V, siamo insomma al top del mercato: questo dettaglio permette alla batteria di ricaricarsi più velocemente alle colonnine HPC ad alta potenza, nello specifico parliamo di una carica dal 10% all'80% possibile in appena 24 minuti. Sulla RWD si recuperano 249 km in soli 15 minuti di connessione, dunque il tempo di fare una veloce "sosta bagno" o "sosta caffè" in autostrada. La potente piattaforma permette alla EV9 di sfruttare anche le tecnologie Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home (V2B/V2H) e Vehicle-to-Grid (V2G).

In parole povere significa che la vettura è dotata di un'uscita elettrica che prossimamente, con un nuovo aggiornamento, potrà toccare i 7,4 kW e alimentare qualsiasi dispositivo grazie a un adattatore, ricaricare un altro veicolo elettrico oppure cedere la corrente a un'abitazione. Con il V2G saremo anche in grado di alimentare la rete del nostro fornitore casalingo (un servizio solitamente retribuito in bolletta), EV9 è insomma un prodotto costruito con il futuro in mente; una vera e propria centrale elettrica mobile dalle molteplici funzioni. Ma come si comporta su strada?



Comfort, Sport, Mud, Snow, Sand

Abbiamo testato per voi la versione AWD da 283 kW/384 CV e dobbiamo ammettere che, nonostante le dimensioni e il peso, EV9 garantisce un eccezionale brio, soprattutto in modalità Sport. In modalità Comfort lo sterzo si fa più leggero, l'erogazione della potenza più lineare, in caso di necessità però (magari per effettuare un sorpasso) basta premere un po' più a fondo il pedale dell'acceleratore per avere tutta la forza di cui abbiamo bisogno.

In Sport la coppia è subito massima, non appena si schiaccia il pedale destro, inoltre lo sterzo si fa più preciso. Non siamo a livelli di rigidità assoluta, come su vetture tipicamente sportive, ma del resto non è ciò che ci si aspetta da un SUV Full Size come EV9. Il SUV Full Electric di Kia può anche affrontare senza problemi fondi sabbiosi, neve o fango: in vostro aiuto arrivano le modalità Terrain Mode, da selezionare comodamente tramite un pulsante sul volante. Gli pneumatici fonoassorbenti riducono al minimo le vibrazioni e le asperità stradali (NVH), inoltre la nuova sospensione Multi-Link promette una guida fluida in ogni situazione, anche con carichi pesanti a bordo. Il focus è, dunque, sulla comodità di viaggio, a bassi regimi come a velocità più alte, e su questo fronte il SUV elettrico di Kia non scende a nessun compromesso - strizzando l'occhio anche a vetture di fascia superiore, dal prezzo decisamente più alto.

Il comfort è anche sonoro, grazie a un ottimo impianto audio surround firmato Meridian (Meridian Premium Sound System) che saprà come deliziarvi: a disposizione abbiamo 14 altoparlanti e un potente amplificatore. La funzione Intelli Q regola automaticamente il volume e la qualità del suono in base alla velocità di marcia, il sistema Horizon invece controlla simultaneamente la riproduzione musicale e del surround. Vi basta riprodurre una qualsiasi traccia musicale per capire immediatamente di che pasta è fatto questo sistema. Esperienza di bordo però non significa soltanto accelerare e sterzare, con le auto che sono sempre più "computer su ruote" è fondamentale analizzare anche l'aspetto infotainment.



Tre display e un sistema in continuo aggiornamento

Kia EV9 si presenta con una plancia inedita e una configurazione a tre schermi chiamata Panoramic Wide Display. I due display principali sono da 12,3", fra questi figura poi un terzo display da 5,3" che serve unicamente a gestire la climatizzazione. Un'idea interessante che vi permette di avere sempre sott'occhio la situazione clima, anche se può capitare che talvolta lo sterzo vi ostacoli la vista. Avremmo forse preferito una posizione differente, al di sotto dello schermo centrale, in questo modo però Kia ha creato una continuità che a livello di design risulta sicuramente appagante.

Sul software di bordo sospendiamo per il momento il nostro giudizio, visto che abbiamo utilizzato una versione non aggiornata. Presto arriverà un update OTA con all'interno la possibilità di sfruttare Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, novità assoluta per Kia, assieme ad altre funzioni come Music Streaming, Car Wash Mode e molto altro. Grazie agli aggiornamenti OTA, EV9 riuscirà a migliorarsi costantemente nel tempo. Il software di bordo inoltre offre anche il Kia EV Route Planner: vi basta inserire nel navigatore la vostra destinazione per sapere quante soste saranno - eventualmente - necessarie per raggiungerla.

Come saprete, le batterie agli ioni di litio caricano meglio e più velocemente a determinate temperature, per questo motivo la Kia EV9 è capace di pre-riscaldare l'accumulatore se in programma ci sono soste lungo il percorso. In questo modo è possibile ottenere le velocità di ricarica di cui abbiamo parlato sopra: dal 10% all'80% in appena 24 minuti. Nel caso in cui vogliate utilizzare app esterne per la navigazione, come Google Maps o Waze, potete impostare il pre-riscaldamento in maniera manuale, così da avere la batteria "in temperatura" al vostro arrivo alla colonnina HPC. Quasi superfluo, a questo punto, aggiungere che EV9 arriva sul mercato dotata di un ampio ventaglio di soluzioni ADAS per l'assistenza alla guida.

La vettura offre di serie l'ultima generazione di Highway Driving Assist 2, il quale comprende anche il Lane Following Assist 2 (LFA 2) con Hands On Detection (HoD) e l'SCC Smart Cruise Control - con quest'ultimo che ci ha aiutato ad azzerare lo stress nel traffico congestionato, con la vettura perfettamente capace di fermarsi e ripartire in autonomia. Fra le particolarità software dobbiamo citare il nuovo Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2), disponibile come upgrade opzionale: con questo sistema possiamo parcheggiare il veicolo da remoto (senza rimanere seduti all'interno) facendolo muovere in linea retta, in diagonale e persino in parallelo grazie a telecamere e sensori.



Quanto costa la nuova Kia EV9?

Il nostro primo viaggio con Kia EV9 è stato alquanto breve, dedicheremo sicuramente altro tempo al SUV sudcoreano nelle settimane a venire, siamo in ogni caso riusciti a comprendere la natura del veicolo. Parliamo di un SUV a zero emissioni adatto alle famiglie numerose grazie ai suoi 6 o 7 posti totali, il cui comfort è di altissimo livello.

Sul fronte della potenza e della stabilità abbiamo zero compromessi grazie al sistema elettrico AWD da 283 kW/384 CV, con la piattaforma da 800 V che rappresenta una sicurezza in quanto a velocità di ricarica - a patto di trovare la giusta colonnina HPC. Ma quanto costa tutto questo? La nuova Kia EV9 RWD Earth Launch Edition parte da 76.450 euro, la AWD GT-line Launch Edition invece parte da 81.650 euro, la casa però offre diverse soluzioni flessibili per guidare la vettura, anche a breve e medio termine.

Debutta infatti in Italia Kia Flex, un nuovo programma di noleggio che da EV9 si sposterà presto anche sul resto della gamma. Il contratto si stipula online in pochi minuti, la consegna della vettura avviene presso un dealer di vostra scelta, inoltre non abbiamo alcun costo di attivazione, zero anticipo e un abbonamento che può andare da 6 a 18 mesi. Kia vi consegna un'auto del tutto nuova tra le 4 e le 8 settimane, il chilometraggio incluso inoltre va dai 10.000 ai 20.000 km a seconda del periodo di noleggio.

Dopo il sesto mese è possibile restituire la vettura senza penali, si può decidere di tenerla oppure sostituirla con un modello diverso - senza costi extra o di attivazione. Una soluzione ultra flessibile come lo stesso nome ci suggerisce: per EV9 RWD Earth Launch Edition abbiamo una quota di abbonamento da 1.299 euro al mese con 10.000 km inclusi, con la AWD GT-line Launch Edition invece si sale a 1.410 euro al mese.