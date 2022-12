Alla guida della nuova Austral: è la Renault più tecnologica di sempre?

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1898 a Parigi, Renault si è fatta conoscere al grande pubblico per essere una grande azienda francese specializzata nella produzione di automobili.

Con il tempo le cose sono profondamente cambiate, il nuovo CEO Luca De Meo ha avviato una vera e propria Renaulution all'interno della compagnia, una rivoluzione che oggi porta Renault a essere un'enorme azienda tecnologica che produce anche automobili - ma non solo.

Per rendere tangibile questo nuovo corso sono stati necessari duri anni di lavoro e una visione capace di andare ben al di là dell'orizzonte attuale - ovvero provare a creare veicoli a prova di futuro.



La Mégane E-Tech Electric che abbiamo provato a fondo è stato il primo tassello del grande disegno De Meo, che ora continua con la Renault Austral, SUV compatto di Segmento C che a oggi è senza alcun dubbio la vettura più avanzata (tecnologicamente parlando) del marchio francese.

Abbiamo visto la Renault Austral per la prima volta a Parigi lo scorso mese di marzo, in quell'occasione però era ancora troppo presto per guidarla in strada, cosa che abbiamo fatto ora a dicembre, a poche settimane dall'apertura degli ordini italiani. Come si guida dunque la nuova Renault Austral? È davvero capace di continuare la Renaulution tanto desiderata da De Meo?



Una Renault Austral tutta ibrida

Per capire che tipo di veicolo hanno creato i tecnici francesi è fondamentale partire dall'offerta commerciale: Austral si pone come un SUV di Segmento C lungo 4.510 mm, largo 1.825 mm e alto 1.644 mm.

All'interno ogni spazio viene sfruttato e ottimizzato al massimo, abbiamo infatti 1.370 mm di spazio lungo i sedili anteriori, 1.336 mm lungo i sedili posteriori e 1.055 mm di larghezza nel bagagliaio - che può offrire fino a 575 litri di volume con i sedili posteriori in posizione. Grazie alla nuova piattaforma dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la CMF-CD, il marchio francese è riuscito a creare 274 mm di spazio fra le sedute posteriori e quelle anteriori, dunque a bordo di Austral c'è spazio per tutta la famiglia. Ovviamente la CMF-CD porta anche altri vantaggi, ha permesso infatti di installare nuovi motori e un retrotreno rinnovato con ruote sterzanti. Al momento in gamma non è prevista alcuna Austral a trazione integrale, la piattaforma però lo permetterebbe grazie all'aggiunta di un motore elettrico sull'assale posteriore, magari un giorno... Al momento bisogna "accontentarsi" della trazione anteriore e di ben tre configurazioni ibride.



Alla base abbiamo un motore Mild Hybrid 12V da 160 CV, nel mezzo un motore Mild Hybrid 48V da 130 CV e infine, al top della line-up, un sistema Full Hybrid a 400V capace di offrire ben 200 CV. Per avere una buona panoramica della gamma abbiamo guidato per voi la base a 12V e poi la soluzione Full Hybrid a 400V, che con la sua batteria da quasi 2 kWh (1,7 kWh) promette i consumi più bassi dell'offerta Austral - oltre a diversi altri vantaggi come il supporto elettrico. È dunque arrivato il momento di premere il tasto Start.



Un consumo di appena 4,6 litri di benzina per 100 km

Iniziamo la nostra veloce analisi (veloce perché sarà un "First Contact", abbiamo percorso con la vettura circa 60 km per andare da Milano al Lago di Annone, troppo poco per una recensione davvero approfondita) con la versione sulla carta più interessante e avanzata: la Renault Austral E-Tech Full Hybrid.

Questa particolare versione è senza alcun dubbio la più efficiente della gamma, l'unica capace di darvi un avviamento totalmente elettrico e fino all'80% di guida in Full Electric in città, a patto ovviamente che la batteria sia sufficientemente carica. Il sistema Full Hybrid garantisce meno emissioni di CO2 (siamo a 104 g/km) e fino al 40% di risparmio di carburante in ambito cittadino. Il supporto del motore elettrico si percepisce sin dalla prima accelerata, abbiamo più scatto rispetto a una termica pura, dettaglio fondamentale per sgusciare via con agilità a ogni ripartenza o per risolvere facilmente un sorpasso. Abbiamo percorso poca strada per fare una stima reale dei consumi, di certo la batteria garantisce un supporto continuo in modalità di guida ibrida, del resto la guida e il motore termico sono capaci di ricaricarla costantemente, soprattutto se fuori città e con il recupero dell'energia al massimo.



Rispetto al passato, il sistema Full Hybrid proposto ora da Renault è più maturo e offre anche diversi livelli di recupero dell'energia attraverso le palette installate al volante; non abbiamo un freno motore pari a una Full Electric ma comunque la resistenza si percepisce molto bene e ricaricare la batteria semplicemente guidando è davvero semplice e smart.

Il motore termico è un 1.2 litri a 3 cilindri che eroga 96 kW e 205 Nm di coppia, può sembrare piccolo per un SUV di Segmento C ma è abbinato a un motore elettrico da 50 kW e altri 205 Nm di coppia - motivo per cui abbiamo 200 CV di potenza complessiva.

Tutto sommato è un sistema che ci è piaciuto molto, poiché ha il giusto sprint quando serve e non è punitivo in termini di consumi e inquinamento. L'Austral E-Tech Full Hybrid ha anche altri tre enormi vantaggi, il primo è rappresentato dal sistema di infotainment OpenR Link, lo stesso identico della Mégane E-Tech con hardware LG e software basato su Android Automotive; è un sistema eccezionale, secondo noi uno dei migliori attualmente in circolazione, per saperne di più ne abbiamo già parlato in modo dettagliato nell'articolo Proviamo la tecnologia della nuova Renault Mégane E-Tech.

Il secondo vantaggio riguarda il retrotreno Multi-link di Renault, che permette alle ruote posteriori di Austral di curvare di 5 gradi nei momenti di necessità. Questa tecnologia dona alla vettura un raggio di sterzata di 10,1 metri, al pari di una citycar; abbiamo provato a muoverci in un parcheggio con un'Austral e con una Kadjar priva di retrotreno Multi-link e con la seconda è stato necessario fare manovra, mentre la prima è riuscita a girare senza problemi. Infine il terzo vantaggio: l'Austral offre la bellezza di 32 ADAS, più dei 26 della Mégane E-Tech, dettaglio che la rende senza alcun dubbio la Renault più tecnologicamente avanzata del momento.

Durante la nostra giornata a Oggiono non siamo ovviamente riusciti a provarli tutti, alcuni fra l'altro entrano in azione solo in situazioni estreme, possiamo però dire che la Guida Autonoma funziona in maniera analoga alla Mégane E-Tech, inoltre sul quadro strumenti digitale avete la possibilità di visualizzare l'ambiente attorno all'auto "in stile Tesla", con gli altri veicoli riprodotti in 3D. Per chiudere sul fronte tecnologico, Austral mette sul piatto anche dei fari Matrix LED Vision che permettono di ritagliare e direzionare il fascio di luce in maniera precisa e ottimale, oltre a un Head-up Display di nuova generazione che sulle Renault abbandona finalmente il fastidioso specchietto meccanico - questa feature però non era presente sulla vettura in prova.



Una sorpresa da 160 CV

L'Austral E-Tech Full Hybrid è sicuramente la più avanzata della gamma, la più efficiente e l'unica capace di montare tutte le tecnologie proposte dalla marca francese, la versione da comprare se non si hanno problemi di budget. Non bisogna però fare l'errore di sottovalutare l'Austral Mild Hybrid 12V con 160 CV di potenza, vettura con cui siamo tornati a Milano.

Ha il cambio automatico, un powertrain compatto e leggero, arriva a emettere 140 g/km di CO2 e consuma secondo lo standard WLTP 6,2 litri di benzina per 100 km. È una motorizzazione di assoluto rispetto che ci ha divertito un sacco, anche perché è dotata di turbo e iniezione diretta. Anche se la E-Tech Full Hybrid è la variante da acquistare a occhi chiusi, la 12V 160 CV può aiutarvi a risparmiare qualche soldo in fase di acquisto. L'unico dettaglio che si nota durante la guida è un leggero turbo lag che può dar fastidio, soprattutto pensando allo scatto felino del motore elettrico della Austral più carrozzata, è comunque un qualcosa che ci si aspetta da un motore simile, non stiamo parlando di un propulsore da supersportiva. Dando una rapida occhiata al configuratore, nell'ottica di risparmiare all'estremo Renault ha creato una variante Equilibre da 130 CV a 48V, l'allestimento però è più spartano, il cambio non è automatico e soprattutto non l'abbiamo provata, non sappiamo darvi un giudizio; per esperienza però sembra più una versione riservata alle flotte che ai privati, secondo noi meglio partire direttamente da una Techno per vivere appieno l'esperienza Austral.

Sempre a proposito di versioni, a conferma dell'assoluta completezza di Austral: è la prima vettura Renault su cui è possibile scegliere l'allestimento Esprit Alpine, sia su base Techno che Iconic. Parliamo di una variante extra curata con cerchi da 20" Daytona, barre del tetto longitudinali, volante in pelle con inserto in Alcantara e cuciture blu, bianche e rosse, un chiaro omaggio alla bandiera francese. Un modo raffinato per respirare un po' della sportività Alpine.



Il listino della Renault Austral

Come abbiamo visto la gamma Austral è particolarmente ricca e versatile, quale vettura ci conviene scegliere dunque? Ovviamente non esiste una risposta univoca a questa risposta, dipende sempre dalle esigenze di ogni cliente, con il listino davanti agli occhi però ci sentiamo di consigliare vivamente la versione Techno Esprit Alpine a partire da 37.500 euro, sia a 400V che a 12V, e Iconic Esprit Alpine a 400V, le versioni più curate e "a fuoco" dell'intero listino.

Il "pacchetto" Esprit Alpine ha un costo di appena 1.500 euro su base Techno e di soli 1.000 euro su base Iconic, sarebbe dunque un vero peccato rinunciare alle aggiunte esclusive. Dalla versione Iconic inoltre l'Adaptive Cruise Control è di serie, con l'Highway and Traffic Jam Companion? che si aggiunge sulla Esprit Alpine. Nel 2023 avremo sicuramente modo di provare in maniera approfondita l'Austral, il nostro primo contatto col C-SUV francese però è stato ottimo, del resto parliamo della Renault più tecnologica costruita sino a questo momento.