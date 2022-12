Google e Apple vogliono controllare le nostre auto: chi sta vincendo?

Per decenni abbiamo scelto le automobili da comprare badando soprattutto alle caratteristiche del motore, al design esterno, al comfort che le varie case riuscivano a offrire a bordo. Lo abbiamo fatto fino a qualche tempo fa, prima che le vetture cambiassero nel profondo e diventassero dei computer a quattro ruote - con gli utenti sempre più interessati ad ADAS e potenzialità di infotainment più che ad altri aspetti. Complice anche un Elon Musk scatenato con la sua Tesla, che ha costretto tutti i suoi diretti competitor a mettersi al passo nel giro di pochi anni, oggi le automobili si comportano al pari dei migliori smartphone del mercato e la battaglia tecnologica si è spostata dal settore automotive più puro a quello tecnologico.

Proprio per questo motivo siamo in grado di scrivere un articolo sulla guerra in corso fra Google e Apple, il cui interesse per le automobili è diventato assolutamente chiave. Dopo aver battagliato per oltre un decennio nel mondo dei telefoni, ora i due colossi americani hanno un nuovo orizzonte - e per ora a spuntarla è soprattutto Google.



Gli obiettivi di Google e Apple

Per capire il perché, secondo noi, il colosso di Mountain View sta per ora dirigendo la partita è bene partire dal principio: cosa vogliono fare davvero Google e Apple con il mondo dell'auto? Big G ha scelto una strada tanto classica quanto radicale, ovvero sviluppare un sistema basato su Android da installare direttamente nelle automobili: Android Automotive.

Apple ha, almeno per il momento, optato per una strategia differente: oggi, grazie alla Smartphone Replication, con Apple CarPlay è possibile portare a bordo delle vetture molte delle classiche app che utilizziamo ogni giorno sui nostri iPhone. Per il futuro il colosso di Cupertino ha dunque pensato di espandere le funzionalità di CarPlay, con il software capace di prendere possesso di tutti gli schermi dell'auto, quadro strumenti compreso. Una soluzione che comunque richiederà espressamente una connessione al telefono, o via cavo o via WiFi a 5 GHz.



Entrambe le strategie hanno ovviamente pro e contro, Android Automotive ad esempio può evitare la connessione diretta al telefono, delegando al classico Bluetooth a basso consumo il trasferimento delle chiamate e della musica - preservando così la batteria dello smartphone che non viene continuamente ricaricata e soprattutto non tende a surriscaldarsi dopo ore di utilizzo. Come accade sugli smartphone, però, Android Automotive rischia una grande frammentazione, con ogni produttore che applicherà i propri cambiamenti al sistema.



L'idea di Apple resta invece legata all'utilizzo dello smartphone: le vetture avranno comunque il loro sistema operativo proprietario con Apple CarPlay che andrà a sovrapporsi a esso. A Cupertino dovranno lavorare duramente per rendere il sistema adattivo, capace di prendere possesso di schermi di ogni tipo e forma, inoltre si dovrà lavorare a stretto giro con le case automobilistiche per permettere a CarPlay di leggere dati chiave della vettura, dalla velocità istantanea al consumo di batteria in caso di auto elettrica, passando ovviamente per il controllo del clima e della radio di bordo.

Se con Android Automotive avremo un sistema differente per ogni automobile, con Apple CarPlay di nuova generazione potremo portare un software sempre uguale, con le nostre app, su qualsiasi vettura, dettaglio che per noi del settore che cambiamo una vettura ogni 15-20 giorni per effettuare le prove è molto interessante, pensiamo però anche a chi utilizza il car sharing o a chi prende spesso vetture a noleggio. Con Apple CarPlay avremmo anche un'uniformità grafica: l'interfaccia sarebbe sempre la medesima, quella di nostra scelta, su qualsiasi auto, mentre Android Automotive è differente a seconda del produttore.

De gustibus, potremmo dire, chiunque potrà optare per la strada più adatta alle proprie esigenze, anche se la scelta sarà senz'altro più complicata rispetto all'acquisto di uno smartphone da 1.000 euro, in campo qui ci sono vetture da decine migliaia di euro. A tal proposito: su quali auto è possibile sfruttare Android Automotive e Apple CarPlay esteso?



Le redini nelle mani di Google

Abbiamo già anticipato che Google sta conducendo la guerra con diversi vantaggi. Il colosso di Mountain View ha infatti già portato a termine lo sviluppo del sistema e lo ha già venduto a partner di prim'ordine come Volvo e Renault. Android Automotive si può già trovare oggi a bordo delle Volvo V90, S90, XC60, XC40, così come sulle nuove Renault Mégane E-Tech e Austral (per saperne di più vi consigliamo di leggere Proviamo la tecnologia della nuova Renault Mégane E-Tech e Alla guida della tecnologia Renault Austral).

Abbiamo utilizzato il sistema di Google anche sulla nuova Polestar 2 e negli USA è in forze sul nuovo Hummer EV. A partire dal 2023 inoltre partirà una importante partnership con Ford e Lincoln, con le vetture dell'ovale blu che offriranno Android Automotive come sistema operativo di base.

Apple è invece sensibilmente in ritardo, per così dire: CarPlay di nuova generazione non funziona ancora su nessuna vettura, abbiamo avuto solo qualche piccolo assaggio sulle auto BMW di nuova generazione (proviamo la tecnologia invisibile della nuova BMW iX), capaci di visualizzare sul quadro strumenti le mappe di Apple, per il resto però abbiamo fra le mani solo render e immagini.

Secondo Cupertino, i primi modelli capaci di gestire CarPlay avanzato arriveranno sul mercato solo a fine 2023, fino ad allora dunque Google potrà sicuramente dire di essere in vantaggio.

Al debutto della nuova tecnologia inoltre si corre il rischio che Apple collabori solo con marchi molto costosi, abbiamo fra questi Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Audi e Volvo, mentre poi si aggiungeranno anche Nissan, Renault e Ford.

Per un periodo dunque il nuovo CarPlay potrebbe funzionare soltanto su vetture dal costo molto alto. In ogni caso, al di là di chi vincerà davvero la guerra dell'infotainment fra Apple e Google, chi guadagna davvero da tutto questo fermento è l'utente finale, che avrà fra le mani sempre più opzioni e strumenti per rendere immersiva e personalizzata l'esperienza a bordo di un'auto.



Non bisogna inoltre dimenticare che c'è anche un "terzo polo", che lavora in maniera totalmente slegata da Apple e Google - tanto da non offrire neppure la Smartphone Replication sulle sue vetture: stiamo ovviamente parlando di Tesla, il terzo incomodo che anche nel prossimo futuro andrà avanti per la sua strada senza cedere alle lusinghe degli altri Big Tech californiani.

Con l'azienda di Elon Musk il cerchio in qualche modo si chiude, così come il nostro articolo: la grande T ha venduto dal suo debutto a oggi, a fine 2022, più di 3 milioni di auto elettriche in tutto il mondo, tutte con il loro sistema operativo proprietario. Ecco dunque chi è il vero vincitore, almeno sino ad ora...