Il futuro è nel software: Hyundai inaugura una nuova era digitale

Per molti in campo automotive sta per iniziare un'era elettrica, sembra invece che Hyundai Motor Group abbia già sorpassato questo confine e stia per iniziare l'era del software...

Un'epoca in cui le automobili saranno sempre più connesse e intelligenti, pronte a dialogare con il cloud e con gli utenti. È ciò che ha svelato il gruppo nella mattina del 12 ottobre 2022, presentando alla stampa di settore globale il piano di digitalizzazione che travolgerà i marchi Hyundai, KIA e Genesis. La prima novità riguarda gli aggiornamenti software: perché i veicoli rimangano al passo coi tempi è fondamentale che siano costantemente aggiornati e senza il bisogno di andare in officina.



Come Tesla ci ha insegnato nell'ultimo decennio, il futuro è OTA, over-the-air, tutti i veicoli Hyundai Motor Group avranno dunque la possibilità di scaricare update OTA entro il 2025 (le auto Hyundai, KIA e Genesis si aggiorneranno OTA). Il servizio è già stato lanciato nel 2021 e sarà ulteriormente esteso (su Hyundai IONIQ 5 arrivano gli update in stile Tesla).

In questo modo il gruppo riuscirà a offrire performance e funzionalità migliorate nel tempo. Fino a qualche anno fa i sistemi di infotainemnt invecchiavano clamorosamente presto, anche perché non vi era modo di aggiornarli in modo semplice e corposo, le cose però da questo punto di vista stanno cambiando profondamente...



20 milioni di veicoli Hyundai Motor Group connessi

Secondo Hyundai Motor Group entro il 2025 ci saranno 20 milioni di veicoli registrati ai propri Connected Car Service (CCS), che potranno funzionare al loro massimo potenziale anche grazie una piattaforma dedicata.

Arriverà infatti un sistema operativo per veicoli (ccOS) all'avanguardia e sviluppato internamente dal gruppo, capace di offrire servizi personalizzati e di processare dati a velocità molto elevate. Il gruppo sta lavorando con NVIDIA per sviluppare un sistema basato su NVIDIA Drive, piattaforma ad alte prestazioni per l'elaborazione dei dati. In questo modo tutti i dati raccolti dai sensori del veicolo, dalle telecamere, dai radar e dai LiDAR potranno essere elaborati in frazioni di secondo, aprendo così la strada alla Guida Autonoma di alto livello. Già quest'anno ad esempio HMG (Hyundai Motor Group) applicherà un Highway Driving Pilot (HDP) evoluto su Genesis G90, portando di fatto sulla vettura una Guida Autonoma di Livello 3.

Il gruppo sta anche lavorando allo sviluppo del suo Remote Parking Pilot (RPP), sempre per il Livello 3. In futuro invece, grazie al controller integrato di terza generazione su cui Hyundai è al lavoro con NVIDIA, sarà invece possibile arrivare alla Guida Autonoma di Livello 4 e 5 (come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5?).



Un mondo di servizi connessi

Hyundai Motor Group ha anche intenzione di siglare partnership di piattaforme basate sui dati con aziende di settori come la logistica, il tempo libero, l'ospitalità e l'intrattenimento, per dar vita a un ecosistema di servizi "aperto". Il gruppo coreano ha già preventivato un investimento di 18 trilioni di won (poco più di 13 miliardi di euro) entro il 2030 nel proprio Global Software Center e nell'headquarter R&D per potenziare le capacità di sviluppo dei Software Defined Vehicles (SDV).

Del resto si andrà ben oltre le "semplici" autovetture passeggeri, si pensa già ai Purpose Built Vehicles (PBV, veicoli autonomi capaci di offrire diversi servizi di bordo) e all'Advanced Air Mobility (AAM, la mobilità aerea riferita a quadricotteri e simili), ai robotaxi e ai robot, tutti settori in cui Hyundai sta investendo pesantemente (Hyundai crede alle auto volanti entro il 2030).

Chung Kook Park, Presidente e Capo della divisione R&D di Hyundai Motor Group, ha detto: "Trasformando tutti i veicoli in Software Defined Vehicles entro il 2025, Hyundai ridefinirà completamente il concetto di automobile e assumerà un ruolo guida nell'introdurre un'era di mobilità mai sperimentata prima. La creazione di veicoli visionari, dotati della capacità di evolversi attraverso il software, consentirà ai clienti di mantenere i propri veicoli aggiornati con le ultime funzionalità e tecnologie anche molto tempo dopo l'acquisto".



Già oggi le tecnologie del gruppo presenti sulle vetture Hyundai, KIA e Genesis relative all'infotainment, alla connettività e agli ADAS stanno riscontrando un grande successo fra gli utenti, prossimamente però - grazie al rapido sviluppo della tecnologia, si aprirà un autentico "nuovo mondo" ai clienti, pieno di possibilità.