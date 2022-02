Il futuro passa per i nuovi motori elettrici: così le EV non avranno rivali

Attorno alla mobilità elettrica vorticano ancora oggi numerosi dubbi e incertezze. Il grande pubblico non è ancora convinto che la tecnologia sia matura abbastanza per un'espansione di massa - e per molti versi non possiamo che appoggiare questa idea. Pur avendo sul mercato degli ottimi prodotti, auto elettriche potenti ed efficienti, parliamo in ogni caso di tecnologie agli albori che hanno margini di miglioramento su tutti i fronti. A partire dalle batterie, che in futuro cambieranno di sicuro chimica e diventeranno a stato solido (con Stellantis e Mercedes che già hanno investito nello stato solido), per arrivare ai motori, il cui sviluppo ha sinora solo scalfito la superficie delle potenzialità.

I motori elettrici attualmente montati sulle BEV potrebbero presto lasciare il posto a tecnologie più avanzate, capaci di produrre propulsori più compatti, più leggeri e - nonostante tutto questo - più potenti. Ciò che si intravede oggi al di là dell'orizzonte è la tecnologia Axial Flux.



Motori elettrici: l'inizio di un lungo viaggio

Non sono pochi i produttori che si sono già interessanti alla tecnologia Axial Flux, pensiamo ad esempio a Mercedes-Benz, partita forse un po' in ritardo rispetto alla concorrenza ma ora convinta più che mai che la ricerca e lo sviluppo attorno ai nuovi motori elettrici sia la chiave per dominare il futuro.

"I motori elettrici non sono dei semplici prodotti, non sono merce: sono pura tecnologia in continuo sviluppo, e solo l'innovazione e il perfezionamento porteranno a migliori performance e a una reale differenziazione di mercato" ha detto di recente il marchio della stella a tre punte, confermando contestualmente che con il brand ad alte prestazioni AMG lavorerà sulla tecnologia Axial Flux. BMW allo stesso modo è al lavoro su un nuovo motore di questo tipo. Una tecnologia che porterà non pochi vantaggi, sia pratici che industriali.



I problemi dei motori elettrici attuali

Gli attuali motori elettrici sono solitamente a magneti permanenti (l'80% nel mondo) e necessitano di parecchi metalli preziosi, pensiamo soprattutto al neodimio, al praseodimio, al disprosio e al terbio. Estrarre questi materiali sta diventando sempre più difficile e costoso, con numerosi rifiuti tossici che vengono generati dalle cave - presenti soprattutto in Cina.

Aziende come Renault e BMW hanno escluso parecchi di questi materiali dal ciclo produttivo dei loro motori elettrici, altre società però non sono riuscite ad abbandonare del tutto questi metalli rari, pensiamo ai motori utilizzati da Volvo per la sua XC40 Recharge - giusto per fare un esempio. La situazione potrebbe presto cambiare, con sempre più società intenzionate a costruirsi internamente i nuovi motori elettrici. Del resto rispetto ai propulsori termici i motori a zero emissioni sono più facili da costruire, hanno il 50% di parti in meno e richiedono il 30% di lavorazione in meno, motivo per cui Volkswagen sta investendo per produrli in Germania (la Volkswagen ID.4 ad esempio ha il motore principale realizzato in Europa, solo il motore anteriore delle varianti AWD viene dalla Cina). Renault allo stesso modo vuole produrre i suoi motori presso la nuova ElectriCity francese, mentre stanno pensando alla stessa strategia Stellantis, Volvo e Mercedes.



I vantaggi del motore Axial Flux

Ma torniamo a ciò che ci aspetta in futuro: perché ci si sta muovendo rapidamente verso i motori Axial Flux? Di questa tecnologia si parla già da oltre un anno, pochissimi produttori però sono già riusciti a sviluppare qualcosa di concreto, capace di funzionare su vetture di serie. Viene preferita alla tecnologia standard Radial Flux poiché gli spazi di ingombro e i pesi sono incredibilmente ridotti, inoltre anziché avere un grande rotore centrale si hanno due rotori esterni più piccoli che ottimizzano l'utilizzo dell'energia.

In termini di densità, un motore Axial Flux è in grado di sprigionare più potenza a parità di ingombro, si parla di circa 14 kWp/kg per la tecnologia Axial e di 5,2 kWp/kg per la normale Radial. Un salto netto che, per forza di cose, cambierà profondamente la mobilità del prossimo futuro. Ovviamente in un manuale di ingegneria trovereste spiegazioni molto più complesse e dettagliate, in questa sede però dobbiamo semplificare per permettere a tutti di capire l'argomento trattato.



Ma passiamo a un esempio pratico, portato all'estremo da Koenigsegg. La società svedese ha creato una particolare unità chiamata Quark EV, un capolavoro di meccanica e tecnologia Axial Flux che in appena 30 kg di peso e dimensioni ultra compatte riesce a generare la bellezza di 340 CV/250 kW e 600 Nm. Come se questo non bastasse, sempre Koenigsegg ha ben pensato di unire due Quark EV all'interno dell'unità Terrier, che include anche un inverter.

In questo modo una singola unità compatta è in grado di sprigionare 680 CV, una soluzione ancora inedita per il mercato che Koenigsegg ha deciso di rinominare Raxial Flux, poiché prenderebbe il meglio della tecnologia Radial per combinarla con le nuove possibilità Axial. Come vedete dunque c'è già chi è andato oltre il concetto di Axial Flux e abbiamo come l'impressione che molto presto ne vedremo delle belle su questo fronte.



Prendete dunque le BEV attuali come una generazione di passaggio, utile allo sviluppo della mobilità elettrica ma comunque destinata a essere presto travolta da nuove tecnologie. Quando avremo batterie a stato solido, leggeri motori Axial Flux e autonomie capaci di raggiungere se non addirittura superare i 1.000 km per singola carica, beh l'opinione del pubblico rispetto alle auto elettriche cambierà radicalmente. Bisogna solo avere un po' di pazienza.