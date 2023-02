Un futuro elettrico e in sharing: i segreti di Zity secondo Thiago Figueira

35 anni, sguardo fiero e determinato, all'apparenza calmo e disinvolto, con alle spalle oltre 13 anni di lavoro fra il Brasile e l'Europa: abbiamo incontrato Thiago Figueira in un tiepido pomeriggio di febbraio e con lui abbiamo parlato del futuro delle automobili, del car sharing e soprattutto di Zity, società per cui svolge il ruolo di General Manager dopo esser passato da Lime, l'operatore internazionale di micromobilità elettrica.

A oggi, Zity - che fa parte della grande famiglia del Gruppo Renault e si appoggia ad alcuni dei servizi Mobilize, il marchio della tecno-mobilità voluto fortemente da Luca De Meo - è disponibile soltanto a Parigi, Lione, Madrid e Milano, parliamo però di un brand in forte ascesa e chi vive nel capoluogo lombardo lo sa bene.

Di Zity in circolazione se ne vedono in ogni dove, è un servizio che in meno di un anno ha fatto subito breccia nel cuore di studenti, pendolari e turisti (la Dacia Spring in sharing grazie a Zity), abbiamo dunque chiesto a Thiago Figueira quale sia il segreto di questi successo e cosa ci riserva il futuro in ambito car sharing e non solo.



Il debutto elettrizzante di Zity

Zity è arrivato in Italia da meno di un anno, eppure le sue vetture sono praticamente ovunque a Milano. Quanti noleggi avete registrato sino ad ora? Qual è il vero segreto del vostro successo?

Lo scorso anno, dal debutto di giugno al 31 dicembre, abbiamo registrato circa 255.000 noleggi. Forse parlare di "segreto" non è proprio corretto, la percezione che Zity sia un po' ovunque però è abbastanza comune, ce lo dicono in tanti... Secondo noi abbiamo impostato il progetto in maniera corretta, abbiamo investito sul design e sul wrapping, per questo i nostri veicoli verdi e bianchi svettano in città e sembrano essere ovunque.



Non siamo l'operatore che ha più vetture in città, possiamo ammetterlo senza problemi, ma comunque ci facciamo notare. Siamo un operatore 100% elettrico, le nostre vetture sono delle citycar, dunque operiamo in una zona ben precisa, non c'è una grande dispersione dei veicoli. Le nostre Dacia Spring non sono auto che servono per andare al mare o in montagna, non vanno bene neppure per andare in Svizzera, sono tutte concentrate in città.



A Milano il servizio è attivo con 450 Dacia Spring, una vettura elettrica del Gruppo Renault, è possibile che alla flotta Zity si aggiungano altri modelli elettrici? Magari a marchio Renault o Mobilize, di recente abbiamo assistito all'annuncio del quadriciclo Mobilize Duo che sarebbe perfetto per l'utilizzo urbano...

Per il momento a Milano abbiamo soltanto Dacia Spring, in altre città invece operiamo anche con le Renault Zoe. La Mobilize Duo sarebbe un'ottima novità, andrebbe a fare concorrenza alla Yoyo di Enjoy [a Milano arrivano le Yoyo di Enjoy], sono veicoli molto apprezzati soprattutto per il centro città ma non sappiamo ancora se riusciremo a portarli in Italia.

Certo avremmo bisogno di software specifici per quelle auto perché non possono andare in tangenziale, dovremmo controllare in maniera più dettagliata il traffico. La voglia di espandere la flotta in ogni caso c'è, il vero problema riguarda la disponibilità del mezzi. Come sapete la situazione del mercato non è semplice, ci sono molti ritardi, inoltre Mobilize non è ancora partito con la produzione di massa dei veicoli, al momento sarebbe complicato anche trovare i pezzi di ricambio delle auto... Siamo appena partiti ma stiamo cercando nuove possibilità di espansione, ci vorrà del tempo.



Al di là delle auto elettriche, cosa pensi della micromobilità elettrica? Vedremo mai all'interno della flotta Zity anche monopattini elettrici e biciclette elettriche?

Internamente abbiamo già discusso di questo, pensiamo però che in Italia il mercato sia abbastanza saturo. In passato ho lavorato per una società di bike sharing, i servizi però non sono maturi come il car sharing, anche a livello legislativo. Con le auto un permesso per operare in città dura 4 anni, con i monopattini devi rinnovare ogni anno; si sta spingendo per portare a 3 anni la durata di una concessione ma siamo ancora parecchio indietro.



Zity ha colpito il pubblico di Milano anche per le sue tariffe e la possibilità di avere una modalità stand-by, ovvero parcheggiare la vettura spendendo meno, così da completare le nostre faccende senza correre il rischio che qualcun altro noleggi la vettura nel mentre. Arriveranno anche dei pacchetti prepagati o qualche forma di abbonamento mensile?

Rispetto alla tariffa fissa del debutto ci sono già stati degli aggiornamenti: oggi una Zity si noleggia da 0,21 euro a 0,41 euro al minuto in base al giorno e alla fascia oraria, abbiamo lo stand-by ed è una funzione che sta piacendo molto. Presto però arriveranno dei nuovi pacchetti che noi chiamiamo Saving Packs, li lanceremo il prossimo mese di marzo ma stiamo ancora ragionando sulle cifre esatte.

Saranno magari da 30, 50, 70 o 100 euro e includeranno un credito extra ma stiamo ancora ragionando sui dettagli finali.



Come dicevamo in apertura, oggi Zity è disponibile a Parigi, Lione, Madrid e Milano. Avete in programma l'estensione del servizio anche in altre città d'Italia o d'Europa?

Stiamo sicuramente valutando altri mercati e altre città, i tempi però sono difficili come ricordavo sopra. Abbiamo poche auto a disposizione e non è semplice creare nuove flotte. A Madrid siamo partiti 6 anni fa, a Milano il debutto era previsto poco prima dell'arrivo del COVID-19 che ci ha costretti a fermare tutto, poi si è aggiunta anche la guerra che ha causato ulteriori ritardi... la priorità è andata ai privati che avevano bisogno di acquistare un'auto di proprietà, appena la situazione si normalizzerà però apriremo a nuove città.

In Italia siamo interessati in particolare a Roma, che è anche la città in cui hanno sede Renault e Mobilize. Siamo partiti da Milano perché il Comune ci ha messo sul piatto condizioni davvero vantaggiose, inoltre abbiamo intenzione di espandere la flotta cittadina, nonostante le difficoltà di cui sopra. Avremo ondate di 50 nuovi veicoli, l'idea è di aggiungere altre 150 unità nel 2023, portando la flotta milanese a un totale di 600 vetture.



Come immagini la mobilità elettrica urbana fra 15 anni? Sempre più utenti scelgono di non acquistare una vettura per sfruttare car sharing e noleggi di varia natura. In qualche modo Zity sta anticipando un futuro fatto di auto in condivisione per ridurre traffico, carenza di parcheggi e inquinamento?

Vedo il futuro in maniera molto pragmatica, 15 anni sono pochi per una transizione completa, alcune città però hanno già deciso che strada prendere. Il mercato privato si svilupperà in un modo, quello in sharing in un altro, ci sarà una transizione molto più veloce, a Milano ad esempio da gennaio 2024 le flotte in sharing non potranno più aggiungere veicoli con motore termico e su questo noi siamo già pronti.



Siamo ovviamente convinti che la mobilità in condivisione sia molto importante per il futuro. Sempre meno giovani acquistano vetture di proprietà, anche per via dei costi, Zity mette dunque a disposizione una macchina elettrica a costi ridotti, da utilizzare solo quando serve.

Rispetto ad altri servizi di sharing non abbiamo portato nulla di nuovo, siamo però trasparenti, abbiamo la tariffa stand-by, una modalità di fatturazione che permette al cliente di prendere la vettura in base al tempo che gli serve, non è necessario comprare pacchetti preconfezionati. Siamo insomma un servizio semplice da usare.



Sempre a proposito di futuro, a breve città come Milano potrebbero diventare delle enormi zone con limite di velocità a 30 km/h. Questo ha subito sollevato dubbi e proteste, in Zity invece siete a favore di questo cambio di passo?

Noi siamo sicuramente contenti, la Dacia Spring che abbiamo in flotta è una vettura che si presta tantissimo alle zone da 30 km/h. Permette ovviamente anche di andare oltre i 100 km/h, non è comunque una Zoe, è una vettura che va usata in città a basse velocità.

Abbassando i limiti avremo consumi di energia minori, meno ricariche da effettuare sulla flotta (e a tal proposito stiamo costruendo un polo di ricarica a Milano per facilitare la gestione delle auto), meno spese e inquinamento, dunque ci troviamo molto d'accordo con la scelta del comune di Milano - che da anni sta portando avanti battaglie in favore della sostenibilità.

Velocità più basse inoltre aumentano la sicurezza, direi dunque che stiamo andando verso la giusta direzione.