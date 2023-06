Dalla Formula E alle nostre strade: quando il Motorsport diventa per tutti

Facile pensare che l'esaltante mondo del Motorsport sia quanto di più lontano dalle autovetture standard, quelle che guidiamo ogni giorno per andare al lavoro o fare la spesa. La realtà è però ben diversa e sono molte le realtà che sfruttano tecnologie e innovazioni derivate dal racing anche sui modelli destinati al grande pubblico.

Oggi vogliamo partire dalla Formula E, che quest'anno stiamo seguendo ancor più da vicino grazie a Nissan Booster (arriva Nissan Booster, il gioco legato alla Formula E), per raccontarvi come a volte ciò che viene sviluppato per le competizioni può arrivare anche sulle strade di tutti i giorni.

Iniziamo parlando proprio di auto elettriche: rispetto ai modelli a benzina o diesel, gli pneumatici possono essere differenti e godere di caratteristiche specifiche, come dimostrato dall'esperienza della competizione elettrica.



Cosa deve offrire uno pneumatico per auto elettrica?

Se nella Formula 1 le gomme di tutti i team in gara sono firmate Pirelli, nella Formula E si utilizzano le tecnologie sviluppate appositamente da Hankook, fornitore esclusivo delle monoposto Gen3 del campionato mondiale elettrico. La domanda, lo sappiamo, sorge alquanto spontanea: cosa differenzia uno pneumatico classico da uno sviluppato per le vetture elettriche? Gli EV di serie, come le monoposto a batteria, hanno davvero bisogno di gomme sviluppate ad hoc?

Uno pneumatico adatto a vetture elettriche dev'essere innanzitutto silenzioso, limitando al massimo il rumore da rotolamento - così da accompagnare, in qualche modo, la silenziosità dei motori elettrici. Non solo: per sostenere il peso della batteria di trazione gli pneumatici pensati per il mondo elettrico devono avere ottime doti di resistenza, offrendo dunque un alto chilometraggio nel tempo. Caratteristica, questa, fondamentale anche nella Formula E, con le monoposto Gen3 che pesano 840 kg (con pilota a bordo) e che - almeno per ora - non hanno possibilità di fare pit stop durante gli E-Prix.

Terzo concetto essenziale: uno pneumatico da EV deve fornire un eccellente grip, offrire un controllo assoluto al conducente, soprattutto in fase di accelerazione - sappiamo del resto che i veicoli elettrici scaricano istantaneamente a terra tutta la coppia disponibile. Arriviamo così a parlare di similitudini e differenze fra gomme da Formula E e pneumatici per auto elettriche di serie: in entrambi i mondi abbiamo un altissimo grip, una bassa resistenza al rotolamento, un'alta manovrabilità della vettura e una grande durata nel tempo.

In più gli pneumatici della Formula E sfruttano materiali sostenibili per circa il 30%, mentre le gomme "stradali" possono sopportare un carico di peso maggiore e sono più silenziose. Hankook non è in ogni caso il solo produttore a fornire pneumatici specifici per gli EV: tutti i grandi costruttori hanno già soluzioni studiate ad hoc per i nostri veicoli a batteria - e lo sviluppo porterà certamente ad interessanti novità tecnologiche nei prossimi anni.



Motori elettrici e ibridi, batterie e ricarica

Rimanendo in ambito Formula E, bisogna tenere conto che tutta la sperimentazione relativa a motori e batterie potrebbe un giorno condizionare lo sviluppo di vetture elettriche "standard", lo stesso sta accadendo con la Moto E e la Ducati V21L (la Ducati V21L dal vivo a EICMA 2022), il cui prototipo potrà un giorno dar vita a una moto elettrica ad alte prestazioni per il grande pubblico.

Tornando al mondiale delle monoposto elettriche, il campionato serve anche ad ABB per portare avanti importanti test sulla ricarica super veloce. Le monoposto di terza generazione possono essere ricaricate fino a 600 kW di potenza e dalla prossima stagione potremmo addirittura assistere al debutto dei pit stop in fase di gara, con soste da 30 secondi che faranno recuperare alle vetture circa 5 kWh di energia.

Tutta questa fase sperimentale servirà anche a produttori e distributori per creare caricatori di bordo sempre più potenti anche sui veicoli elettrici di serie, per ricariche paragonabili al tempo richiesto da un normale pieno di benzina.

Se Formula E e Moto E stanno permettendo lo sviluppo di tecnologie che un giorno potrebbero arrivare sul mercato di massa (o sono già arrivate), è interessante citare anche l'esperienza dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi sulla tecnologia ibrida, con applicazioni sviluppate inizialmente dal marchio francese proprio per la Formula 1.



Nissan e il Motorsport: NISMO

Parlando del costruttore nipponico, Nissan ha sempre avuto un rapporto simbiotico con il mondo del Motorsport, producendo nel tempo auto stradali dal DNA pistaiolo.

Quando si parla di prestazioni, in casa Nissan si usa la parola NISMO: con questo termine (contrazione di Nissan Motorsport), il produttore giapponese indica la massima espressione delle proprie prestazioni, pensate appositamente per la pista. È dal 1936 che Nissan crea - per pura passione - vetture capaci di gareggiare ai più alti livelli, arrivando a battere Porsche con la Skyline GT durante il Gran Premio del Giappone del 1964. La leggendaria vettura è riuscita in quell'anno a conquistare prima una Pole Position in qualifica, poi a superare una Porsche 904 Carrera GTS in fase di gara. Basti pensare poi alla GT-R, una delle vetture più vincenti di sempre nel campionato All-Japan Touring Car, capace nel 1991 di vincere anche la 24 Ore di Spa Francorchamps. Balzando agli anni 2000, la Fairlady Z GT500 è stata capace di vincere nel suo anno di debutto (il 2004) il campionato All-Japan GT con al volante Satoshi Motoyama e Richard Lyons. Un know-how che dura da quasi 90 anni e ha sempre caratterizzato le vetture stradali più sportive del brand giapponese. Oggi, come ben sappiamo, Nissan è arrivata a competere anche in un campionato mondiale totalmente elettrico con la potente Spark-Nissan e-4ORCE 04, oltre alla partecipazione nelle due categorie SUPER GT: GT500 e GT300. Ed è proprio dall'esperienza acquisita nella categoria SUPER GT e dalla creazione della GT-R GT3 che il marchio giapponese ha sviluppato (purtroppo soltanto per il mercato americano e giapponese) la versione 2024 della GT-R NISMO stradale, un autentico mostro di potenza da 600 CV che rappresenta in qualche modo la summa definitiva di quanto un'auto di serie possa ereditare dalle competizioni.

Da sempre il mondo del Motorsport ha portato il meglio della sua esperienza sulle vetture stradali, immaginiamo cosa potrà accadere in futuro con le tecnologie ibride, 100% elettriche, i carburanti sintetici e con le evoluzioni dei motori a idrogeno o altri combustibili alternativi; nel frattempo non resta che attendere con fiducia e godersi lo spettacolo delle massime serie competitive.