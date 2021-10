Nuova Ford Focus 2022 con SYNC 4: la familiare a prova di futuro

È una delle due volumi più amate d'Europa e oggi si aggiorna con nuovi contenuti e uno stile ancora più innovativo rispetto al passato. Stiamo parlando della nuova Ford Focus 2022, che si presenta al suo pubblico con una gamma di versioni riveduta e corretta, propulsori elettrificati e tecnologie di ultima generazione. Figlia della filosofia Human-centric di Ford, la nuova Focus va a rendere più dinamico l'esterno (soprattutto nelle varianti ST-Line e Active) e imbottisce di tecnologia l'interno.

A bordo debutta infatti il nuovo software Ford SYNC 4 di ultima generazione, visto per la prima volta sulla Ford Mustang Mach-E che abbiamo guidato in pista (per approfondire le potenzialità del sistema operativo: tutte le novità del nuovo Ford SYNC 4).



Nuova Ford Focus 2022 con SYNC 4 e molto altro

Il nuovo sistema operativo Ford SYNC 4 viene supportato da un ampio schermo centrale orizzontale da 13,2 pollici, il più grande del suo segmento, che può sfruttare un'interfaccia intuitiva e pensata per rendere più immediate le funzioni legate alla guida e al comfort.

Ford permette poi aggiornamenti wireless Power-Up, così che l'azienda possa aggiungere o migliorare funzioni con il passare del tempo. L'OS al centro di nuova Focus permette anche la regolazione digitale di riscaldamento e ventilazione, che prima necessitavano di pulsanti fisici. Il sistema offre poi piena compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, così da avere sempre il nostro smartphone "replicato" sullo schermo della vettura. Il riconoscimento vocale avanzato consente anche di utilizzare il linguaggio naturale in 15 lingue differenti per chiedere a nuova Focus di eseguire azioni e ricerche sfruttando il FordPass Connect. Con Ford SYNC 4 è possibile utilizzare gli abbonamenti di Navigazione Connessa e Ford Secure, il servizio di assistenza in caso di furto del veicolo che prevede un call center dedicato 24 ore su 24 con possibilità di tracciamento e recupero dell'auto.

La Navigazione Connessa invece offre aggiornamenti in tempo reale su traffico e condizioni meteo gestite da TomTom, mentre è Garmin che ci suggerisce i migliori itinerari in termini di efficienza.



L'assistenza attiva della nuova Ford Focus 2022

Largo spazio alle tecnologia di assistenza alla guida, che oggi includono per la prima volta su Focus il Blind Spot Assist (il monitoraggio dell'angolo cieco) per i veicoli che si avvicinano da dietro - con l'auto che può controsterzare automaticamente in caso di emergenza.

Il sistema scansiona le corsie adiacenti alla vettura alla ricerca di altri veicoli fino a 28 metri di distanza per 20 volte al secondo e può funzionare fra i 65 km/h e i 200 km/h. Abbiamo poi il nuovo Intersection Assist che utilizza la telecamera anteriore in combo con il radar di bordo per monitorare la strada ed evitare potenziali collisioni con veicoli che si avvicinano su corsie parallele. I freni possono intervenire automaticamente quando si viaggia fino a 30 km/h, inoltre la funzione Local Hazard Information fornisce preziose informazioni sulle condizioni della strada davanti a noi, anche nel caso in cui il pericolo non sia visibile a causa di una curva o per la presenza di altri veicoli. Non mancano poi dispositivi come l'Adaptive Cruise Control con Stop & Go, lo Speed Sign Recognition, il Lane Centering e il Pre-Collision Assist con Active Braking per ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Chiudiamo infine con l'Active Park Assist Upgrade, che gestisce le marce in automatico in fase di parcheggio, da conducenti non dobbiamo fare altro che premere un singolo pulsante. Grande attenzione anche ai bambini che trasportiamo sui sedili posteriori, con il Rear Occupant Alert che previene l'abbandono di bimbi e animali domestici all'interno dell'auto.



I nuovi motori della Ford Focus 2022

Passiamo ora a un'altra prima volta: il cambio automatico Powershift a doppia frizione e sette rapporti è disponibile anche sui propulsori ibridi EcoBoost Hybrid da 48 V. A proposito di motori: la nuova Focus deriva da 20 anni di esperienza e sviluppo in casa Ford, per cui la guida fun to drive è al centro di tutto.

Per questo motivo a bordo della nuova familiare abbiamo potenze che vanno da 125 CV a 155 CV, con il nuovo propulsore Mild Hybrid 1.0 EcoBoost Hybrid a 48 V che offre brio ed efficienza. Con il cambio manuale a sei marce abbiamo consumi stimati attorno ai 5,1 litri/100 km ed emissioni di CO2 ferme a 115 g/km secondo il ciclo WLTP. Purtroppo non abbiamo a che fare con un sistema Full Hybrid, che avrebbe fatto innalzare il prezzo finale, lo starter/generator a 48 V permette in ogni caso di recuperare e stoccare in fase di decelerazione grazie a una piccola batteria agli ioni di litio. Il BISG può anche agire da motore, fornendo coppia aggiuntiva a quella erogata dal propulsore termico. Ford ha anche pensato a chi percorre con la Focus moltissimi chilometri ogni anno, presentando in gamma una motorizzazione diesel EcoBlue da 1.5 litri e 120 CV, con consumi stimati in 4,0 litri/100 km ed emissioni di CO2 da 106 g/km secondo il ciclo WLTP.



Certo sappiamo bene che consumi ed emissioni dipendono molto dal nostro stile di guida e Ford ci mette a disposizione la tecnologia Drive Mode per passare da Normal, Sport ed Eco, tutte modalità che vanno a cambiare le mappature del pedale dell'acceleratore, del servosterzo elettronico EPAS e del cambio automatico. I modelli Active possono anche contare su una modalità Slippery, che aumenta la sicurezza in condizioni di scarsa aderenza, e su una modalità Trail, pensata per le superfici sconnesse.

Il tutto al servizio di una familiare disponibile anche in variante sportiva ST sviluppata da Ford Performance (di cui parleremo in un articolo dedicato) oppure Wagon, che offre fino a 1.653 litri di spazio - per una nuova Ford Focus 2022 in grado di adattarsi davvero a ogni esigenza.