Il Ford Explorer 2024 diventa elettrico: l'ovale blu ha cambiato tutto

Oggi 21 marzo 2023 è un giorno molto importante per Ford. Il marchio americano ha non solo presentato il suo primo SUV totalmente elettrico, pensato per l'Europa e costruito in Europa (è vero, esiste la Mach-E ma è una Mustang, il SUV svelato oggi ha l'ovale blu sul frontale), in realtà ha dato inizio a una trasformazione che manderà in pensione i suoi ultimi 40 anni di storia.

Ford infatti smette di essere un brand desideroso di accontentare tutti, in ogni segmento, ma di fare esclusivamente ciò che gli riesce meglio, con spirito profondamente americano (diremo infatti addio a Fiesta e Focus, Ford si focalizzerà soprattutto su Crossover e SUV, veicoli commerciali e la Mustang V8).

Il cuore di questo nuovo viaggio è sicuramente l'esplorazione (sia urbana che extraurbana e offroad) e non a caso il primo veicolo di questo nuovo corso è il Ford Explorer 2024, un'auto totalmente rinnovata rispetto alle generazioni precedenti.



Una nuova Ford Explorer

L'ultima generazione di Explorer ha già qualcosa di elettrico, è infatti un Plug-in Hybrid (proviamo il colosso Plug-in Hybrid Ford Explorer), la sua produzione però finirà a metà 2023 per lasciare poi il posto al nuovo Explorer 2024, vettura elettrica al 100% che strizza l'occhio a quegli utenti che si muovono sì in città ma che non disdegnano appena possono di andare oltre i confini urbani.

Non bisogna però farsi confondere dal nome, dal precedente Explorer questa nuova BEV prende soltanto lo spirito e il DNA avventuroso. Ford ha infatti cambiato tutto a partire dalle dimensioni esterne: il nuovo Explorer elettrico è più compatto dell'attuale, parliamo infatti di 4,47 metri di lunghezza, dunque un SUV spazioso ma comunque facile da gestire, mentre l'Explorer che conosciamo oggi sfiora supera di poco i 5 metri di lunghezza ed è un veicolo francamente più impegnativo.

L'altezza invece è di 1,63 metri, dunque possiamo immaginare un abitacolo comodo per tutta la famiglia. Anche all'interno c'è stato un restyling profondo: Ford ha rinnovato lo sterzo multifunzione e scelto un Digital Cluster da 5,3" per le informazioni di viaggio principali, mentre centralmente abbiamo il nuovo SYNC MOVE da 15", uno schermo touch mobile che si può regolare in altezza. Ogni cliente può scegliere manualmente l'altezza dello schermo, che appena dietro nasconde una "tasca di sicurezza".

A schermo totalmente alzato potete inserire piccoli oggetti nel vano, andando a creare una sorta di minuscola cassaforte quando abbassate di nuovo il display; Ford chiama questa feature My Private Locker. Al di sotto del bracciolo invece trovate la nuova MegaConsole, un baule da 17 litri che vi permette di conservare comodamente un piccolo zaino o una borsa. Appena al di sopra dello schermo centrale trovate poi una Next-Gen Soundbar capace di offrire una qualità sonora eccezionale assieme agli altri altoparlanti installati in vettura. C'è stato un aggiornamento anche sui sedili, che si regolano elettricamente, hanno una loro memoria e sono massaggianti.



Le versioni del nuovo Ford Explorer 2024

Al lancio il nuovo Ford Explorer 2024 sarà disponibile in due allestimenti, con trazione posteriore o integrale. In versione Explorer avremo di serie i cerchi in lega da 19", i fari full LED, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, internamente invece troveremo il Digital Cluster da 5,3", i sedili Sensico Partial con regolazione elettrica a 12 vie, memorie e massaggio, la Next-Gen Soundbar, il clima auto bi-zona, sedili e volante riscaldabili. Sul fronte della tecnologia abbiamo il SYNC MOVE da 15", il My Private Locker, la MegaConsole, la Rear View Camera, Keyless System, il Co-Pilot 360, i pad per la ricarica wireless dello smartphone, l'allarme e 5 modalità di guida.

Il trim di partenza del nuovo Explorer 2024 è dunque già parecchio corposo e contiene tutto ciò che serve per entrare in questa nuova generazione di veicoli Ford. L'allestimento Explorer Premium aggiunge i cerchi in lega da 20", i fari Matrix adattivi e dinamici, i sedili Sensico Total, le soglie battitacco, i rivestimenti interni Premium, il bagagliaio con piano di carico flessibile. Infine avremo a disposizione la tecnologia Power Liftgate.

Ovviamente il nuovo Explorer 2024 sarà perfettamente compatibile con tutti i servizi dell'app FordPass che già esistono oggi con la Ford Mustang Mach-E, inoltre il Co-Pilot 360 sarà capace di cambiare corsia in maniera autonoma in autostrada grazie a un optional aggiuntivo. Ma quando potremo effettivamente ordinare e guidare la vettura? Le prenotazioni sono aperte da oggi 21 marzo 2023 e non richiedono alcun anticipo, poi ad agosto conosceremo il listino ufficiale per l'Italia. Subito dopo, a settembre, i clienti potranno trasformare la prenotazione in ordine e configurare la propria vettura online.

Nei prossimi mesi sapremo anche quanti kWh avranno le batterie e quali saranno le autonomie secondo lo standard WLTP, mentre a ottobre verranno aperti ufficialmente gli ordini per tutti i clienti, non solo gli early adopter. Infine il lancio commerciale effettivo avverrà a gennaio 2024, mese in cui i clienti potranno avere i primi Explorer nei loro garage. Anche se i listini arriveranno in via ufficiale ad agosto, possiamo già dirvi che Ford punta a un prezzo d'attacco inferiore ai 45.000 euro, così da rispondere in maniera efficace a Tesla Model Y e non solo... siete dunque pronti per imbarcarvi in questa nuova avventura dal DNA 100% americano?