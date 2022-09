Ferrari Purosangue è ufficiale: quattro posti e V12 aspirato da 725 CV

Dopo diversi anni di attesa, dubbi e malumori fra gli appassionati più duri e puri, Ferrari ha finalmente svelato il suo Purosangue. Parliamo al maschile perché tecnicamente vorrebbe essere un SUV Crossover ad altissime prestazioni, un modello che ha già fatto la storia del cavallino rampante: è la prima auto a quattro sedili e quattro porte del marchio.

Le auto 2+, ovvero quelle dotate di due posti anteriori e due posteriori, non sono certo una novità in casa Ferrari, al contrario è sin dai primi anni di attività che la fabbrica di Maranello ne sforna senza problemi.

Questa volta però, come abbiamo già sottolineato, i designer hanno voluto guardare al mondo dei SUV e dei crossover più che delle super sportive - ma non sul fronte delle prestazioni. Entriamo dunque nel vivo e scopriamo le caratteristiche principali della nuova Ferrari Purosangue.



Un V12 aspirato per la Ferrari Purosangue

La nuova Ferrari Purosangue è costruita su architettura transaxle sportiva. Il suo motore è montato in posizione centrale-anteriore con cambio al posteriore, con una PTU (Power Transfer Unit) collegata anteriormente al propulsore utile ad avere una inedita modalità di trasmissione 4×4.

In questo modo i tecnici Ferrari sono riusciti a ottenere la distribuzione del peso che cercavano: 49:51, ideale per le auto sportive a motore centrale-anteriore. Da questi dettagli si capisce come Ferrari sia scesa davvero a pochissimi compromessi con la Purosangue, lo si capisce del resto anche dalla dotazione presente sotto al cofano. Abbiamo infatti un motore V12 aspirato con 6.496 cm3 di cilindrata totale (il sound del V12 della Ferrari Purosangue), un propulsore sempre più raro nel panorama attuale che eroga in questo caso 725 CV, 111 CV/l. Questo motore fornisce l'80% della coppia già a partire da 2.100 giri/min, mentre a 6.250 giri/min si ottiene la coppia massima da 716 Nm. Il regime massimo? 8.250 giri/min. I sistemi di aspirazione, distribuzione e scarico sono stato riprogettati da zero, le teste cilindri invece derivano dalla 812 Competizione. Questi numeri permettono alla Purosangue di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, da 0 a 200 km/h in appena 10,6 secondi. La velocità massima dichiarata è di oltre 310 km/h.



Cifre possibili anche grazie a un cambio a doppia frizione e 8 rapporti in bagno d'olio, ottimizzato tramite l'adozione di un carter secco; una nuova frizione che migliora le prestazioni del 35% per coppie dinamiche in cambiata fino a 1.200 giri/min. Grazie all'idraulica di attuazione di nuova generazione i tempi di riempimento frizione sono ridotti del 30%, i tempi di cambiata sono così ridotti rispetto al DCT a 7 rapporti.



La tecnologia "invisibile" della Ferrari Purosangue

Ferrari ha lavorato da zero anche per quanto riguarda il telaio: è stato progettato partendo da un foglio bianco, assicurano da Maranello, con lo scopo di ottenere una rigidità torsionale eccellente.

È stato realizzato in leghe di alluminio alto-resistenziali, dettaglio che ha permesso di ridurre il peso rispetto ad altre vetture del cavallino rampante a quattro posti (siamo a 2.033 kg a secco), nonostante le dimensioni maggiori. A tal proposito Purosangue è lungo 4.973 mm, largo 2.028 mm, alto 1.589 mm con un passo da 3.018 mm. Dimensioni che non hanno minimamente intaccato il bilanciamento aerodinamico, frutto di centinaia di ore di sviluppo in galleria del vento e migliaia di simulazioni CFD, lo stesso tempo che Ferrari spende per lo sviluppo delle sue super sportive. Purosangue offre inoltre un sistema di sospensioni attive unico e innovativo a livello mondiale, che utilizza la tecnologia TASV (True Active Spool Valve) di Multimatic. Questa tecnologia combina l'azionamento di un motore elettrico con un ammortizzatore idraulico di alta precisione in unico sistema integrato.



Tale motore elettrico garantisce un controllo attivo di carrozzeria e ruote ad alta precisione, a frequenze più elevate rispetto ai sistemi tradizionali semi-attivi o adattivi. Il sistema di sospensioni attive inoltre utilizza accelerometri e sensori di posizione su ognuna delle quattro sospensioni e dialoga con il Side Slip Control (SSC) 8.0 e il sensore 6w-CDS.



Tutto questo fa sì che ogni curva abbia una distribuzione variabile delle sospensioni al fine di ottenere sempre le massime prestazioni. La dotazione di serie della Purosangue inoltre integra il nuovo ABS "evo" sviluppato in co-design con Bosch, già visto a bordo della 296 GTB (avete visto la nuova Ferrari 296 GT3?) e implementato nel sistema brake by wire.



Comfort assoluto

Ferrari ha progettato in maniera minuziosa anche gli interni, scegliendo con attenzione i materiali e creando alla fine un autentico salotto sportivo ed elegante - con 473 litri di bagagliaio. Il posto di guida è ispirato alla SF90 Stradale, inoltre anche in questo caso l'interfaccia è Full Digital con un secondo schermo da 10,2" che coinvolge il passeggero seduto anteriormente.

A proposito di comfort debutta nella gamma Ferrari anche l'impianto Hi-Fi Burmester di serie e di altissima qualità, con tweeter a nastro e un subwoofer installato in un alloggiamento chiuso - per un suono 3D che Ferrari definisce "mozzafiato". Il colore di lancio scelto a Maranello è il Nero 75, progettato appositamente per Purosangue e dotato di pigmenti che creano riflessi rossi molto intensi in particolari condizioni di luce.



Ferrari vende la sua prima quattro porte con la manutenzione ordinaria coperta per i primi 7 anni di vita della vettura, un servizio esclusivo che permetterà agli utenti di mantenere inalterate le prestazioni con il passare del tempo.

Con Genuine Maintenance abbiamo inoltre controlli pianificati, ricambi originali e ispezioni accurate eseguite da personale qualificato formato direttamente presso il Ferrari Training Centre di Maranello. Resta un solo nodo da sciogliere, un dettaglio che farà rimanere la nuova creazione di Maranello un sogno ad occhi aperti per moltissimi di noi: Ferrari Purosangue si può avere a partire da 390.000 euro.