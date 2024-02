F1 di nuovo al via, chi vince all'esordio sarà campione del mondo?

Ai blocchi di partenza del 75esimo campionato del mondo di F1 (qui tutti gli appuntamenti su Sky Sport F1) analizziamo l'impatto che nelle precedenti edizioni ha avuto il primo GP della stagione. Per 35 volte il vincitore della prima gara si è poi laureato campione del mondo a fine anno, ovvero nel 47,3% dei casi. Sorprendente, a dispetto dei tanti mondiali a senso unico degli ultimi anni, il dato statistico che riguarda la gara inaugurale. Negli anni Dieci del Nuovo Millennio infatti, integralmente dominati da Red Bull e Mercedes, solo 3 volte su 10 a vincere l'esordio è stato poi il futuro campione del mondo, un trend che si conferma anche nell'attuale decennio con la statistica di 1 su 4.



Cosa dice la statistica

Sono cinque i piloti in attività ad aver vinto almeno una volta il GP d'apertura: Alonso, Hamilton, Bottas, Leclerc e Verstappen. 3 trionfi per il pilota britannico, 2 per la coppia Bottas e Alonso e uno per quella Verstappen-Leclerc.

Allargando invece lo sguardo all'intera storia del campionato i nomi che svettano sono quelli di Schumacher e Prost, trionfatori per ben 6 volte, seguiti da Fangio (5), Hamilton, Vettel, Hill e Stewart tutti a quota 3.

L'Australia è stata in tempi moderni, più di ogni altra, la tappa prescelta per l'esordio mondiale, dal 1996 fino al 2019 con la sola eccezione del 2006. Dopo l'episodico avvio in Austria targato 2020 - nella stagione funestata dal COVID-19 - la F1 ha poi deciso di accendere i motori nella notte del Bahrein. Per 4 volte il deserto ha ospitato il debutto mondiale della massima formula, tre volte in notturna e una - nell'ormai lontano 2006 - illuminata dal sole. In due casi (2006 e 2023) il vincitore si è poi laureato campione del mondo, un perfetto 50% che, pur con un campione statistico molto ristretto, finisce per conformarsi alle percentuali storiche.

Ma il Bahrein è una pista indicativa per "decidere" le sorti mondiali? Per rispondere a questa domanda dobbiamo allargare il campione d'indagine a tutte le edizioni del Gran Prix, ormai una classica del mondiale di F1 che nel 2024 festeggerà la sua ventesima edizione. Con l'eccezione del 2011, quanto tensioni intestine al piccolo principato provocarono la cancellazione dell'evento per ragioni di sicurezza, il primo GP nel deserto nella storia della F1 è stato tappa fissa del calendario iridato.

In questo campione di gare ben più vasto per 12 volte su 19 chi ha vinto il GP si è poi assicurato il titolo, con una percentuale che dal 50% di quando è stato gara inaugurale si impenna fino al 63%. Seppur lontano da una pista indicativa per eccellenza in fatto di prestazioni come quella di Barcellona, il layout dell'autodromo del Sakhir presenta comunque una buona varietà di curve, con il primo e terzo settore tutti allunghi e frenate che mettono a dura prova freni e propulsori ed un secondo settore misto e tecnico, nel quale si concentrano le curve più delicate e veloci del tracciato.



Dalle battaglie della F2004 a Max Verstappen

Sembra passata una vita quando Schumacher con la F2004 - probabilmente la miglior Ferrari mai costruita - demoliva la concorrenza inaugurando l'era araba della Formula 1, considerando da allora in avanti il crescente spazio che nel corso degli anni il Medioriente è riuscito a ritagliarsi nella massima formula. Da allora il tracciato è stato spesso teatro di serrate battaglie per la vittoria, il più delle volte quando il GP ha accolto l'overture mondiale.

Nel 2006 dopo un anno di purgatorio Schumacher e la Rossa aprono la stagione con una pole a sorpresa monopolizzando l'intera prima fila anche grazie all'acuto di Felipe Massa, al suo primo weekend in Ferrari. La risposta però del campione del mondo in carica Fernando Alonso arriva puntualmente la domenica, riuscendo a supere il tedesco per un'inezia all'uscita dalla corsia box e rintuzzando per venti giri ogni tentativo di affondo di Schumacher. Quindici anni dopo il duello è tra un campione del mondo e colui che a fine stagione gli strapperà la corona. Max Verstappen (guardate il drone più veloce del mondo inseguire Verstappen a Silverstone) partito dalla pole finisce dietro ad Hamilton per il gioco delle strategie ma rimonta furiosamente fino a superare il rivale a 3 giri dalla fine. Il sorpasso, molto discusso, è però sanzionato dalla direzione gara - l'olandese è accusato di essere uscito con tutte e quattro le ruote oltre la linea bianca che delimita la pista - che lo costringe a lasciare strada e vittoria a Lewis. L'anno seguente Verstappen deve confrontarsi invece con una rediviva Ferrari in grado di stampare la pole position con Leclerc. I due si scambiano la testa della gara per diversi giri nelle fasi iniziali del GP in un entusiasmante duello che si interrompe solo a pochi giri dal termine quando un problema allo sterzo ferma la rincorsa di Verstappen e regala alla Ferrari una doppietta da sogno.

Dallo straordinario duello 2006 tra Alonso e Schumacher a quelli del 2021 e 2022 quasi all'ultima curva targati Verstappen-Hamilton e poi Verstappen-Leclerc speriamo che il monotono 2023 sia stato solo un'eccezione alla regola.