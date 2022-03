F1 Drive to Survive 4: i contenuti della nuova stagione su Netflix

F1: Drive to Survive è ormai una certezza all'interno del palinsesto delle serie documentarie Netflix, con la produzione che ha annunciato la data di rilascio dell'11 marzo 2022 in occasione dell'evento mondiale del Super Bowl NFL, vinto poi dai Los Angeles Rams.

Giunta alla quarta stagione, la serie è il prodotto che probabilmente meglio rappresenta l'anima americana della massima categoria dell'automobile, gestita dalla fine del 2016 dalla proprietà a Stelle e Strisce Liberty Media. L'associazione mentale fra gli States e le sue patinate e sfavillanti narrazioni hollywoodiane è un processo quasi automatico, e anche quest'anno la serie che si occupa del dietro le quinte del mondo della Formula 1 si presenta ai suoi molti spettatori come il perfetto risultato della drammatizzazione degli eventi che hanno contraddistinto la stagione sportiva appena trascorsa, tralasciando le minuzie tecniche per dedicare maggiore spazio alle grandi storie.



Il modo perfetto per coinvolgere i neofiti all'interno di quello che è un mondo glamour e affascinante, ma che talvolta dall'esterno appare oltremisura complesso e cervellotico, e per riscaldare la passione dei tifosi più esperti e competenti in vista del restart della stagione fissato in Bahrein per il 20 marzo 2022.



Una nuova stagione di F1: Drive to Survive

"La stagione 4 di F1: Drive to Survive porterà ancora una volta i tifosi dietro le quinte, offrendo un punto di vista unico e testimoniando in prima persona come squadre e piloti si preparano a lottare per la vittoria in una delle stagioni più emozionanti che lo sport abbia vissuto fino a oggi" affermano con orgoglio i produttori della serie.

Non dev'essere stato in effetti troppo difficile rendere "hollywoodiana" una stagione già di per sé pirotecnica come quella appena trascorsa, risoltasi solo all'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio, con una trama degna di un thriller d'azione di Michael Mann e in cui il duello per la corona iridata tra il barone rampante Max Verstappen e il leggendario Lewis Hamilton sembra collocarsi quasi naturalmente nella lunga tradizione di duelli eroici propri di tanta letteratura cavalleresca (Verstappen è il nuovo Campione del Mondo di F1).

Dei due contendenti nella serie sentiremo però solo la voce del sette volte iridato nativo di Stevenage, in quanto "Super Max" si è sottratto alle telecamere del gigante dello streaming per "non prestare il fianco a eventuali polemiche". Nell'ottobre dello scorso anno, infatti, Max aveva rivelato che non avrebbe concesso interviste per Drive to Survive: "Hanno inventato rivalità che in realtà non esistono. Ho quindi deciso di non partecipare e non ho rilasciato loro dichiarazioni, perché in realtà non c'è nulla da mostrare. Preferisco concentrarmi sui fatti".



Lewis Hamilton vs Max Verstappen

L'avvincente battaglia tra i protagonisti del titolo Lewis Hamilton e Max Verstappen prende vita nel terzo episodio (Tipping Point), che si concentra sul Gran Premio di Monaco in cui Max Verstappen ottiene la sua prima vittoria sulle prestigiose strade del Principato.

Mentre la Red Bull inaugura una serie di cinque vittorie consecutive, le telecamere staccano su Hamilton che esamina il box concorrente da vicino per poi tornare al garage della Mercedes per notare le differenze tra la vettura del rivale e la sua Freccia d'argento con il capo Toto Wolff. Abbiamo un'idea di come Hamilton abbia affrontato la battaglia sportiva più difficile della sua carriera ma anche un ritratto del britannico "a cuore aperto", che ammette limpidamente il suo errore a Baku e confessa la sua ansia di poter contrarre il Covid di nuovo.

Non c'è però solo spazio per il duello per la corona. La serie approfondisce anche altri macro-temi, a partire dalla trasposizione in "salsa manageriale" del duello tra i due alfieri con il casco. Il capo della Red Bull Christian Horner e il capo della Mercedes Toto Wolff, già molto presenti nell'ultima edizione della serie, faranno la voce grossa anche nella stagione che verrà.



La troupe trascorre molto tempo con Horner lontano dalla pista ed egli è caustico e incisivo in ogni sua affermazione. Di Wolff, dice: "Ha ereditato qualcosa che era già ben oliato. Non ha dovuto costruire nulla. Gestisce la squadra in modo diverso da me. È più motivato dalle finanze, piuttosto che dalla concorrenza".



Wolff controbatte con l'arma dell'ironia: "Non essere troppo scontroso" affermerà all'indirizzo di Horner dopo che la Mercedes ha battuto i suoi rivali al termine di una gara. Di fronte all'inizio sprint della Red Bull, Wolff ammette che alcune delle direzioni che la squadra ha intrapreso sono sbagliate, non arretrando però di un centimetro grida alla sua squadra di non temere la Red Bull, mostrando una leadership salda.



Il mondiale di Daniel Ricciardo

Poi c'è Daniel Ricciardo, fulcro di Drive To Survive sin dagli esordi, che rimane un personaggio centrale anche nel corso della quarta stagione, poiché la serie segue da vicino il suo complicato processo di adattamento alla vettura sviluppata dalla sua nuova scuderia, la McLaren.

La squadra britannica, come molti dei suoi rivali, ha dato a Netflix ampio accesso alle sue strutture durante tutto l'anno e il risultato sono stati alcuni momenti intimi che mostrano l'agonia che Ricciardo attraversa mentre cerca di ambientarsi.

Dopo essere stato eliminato nella Q1 in Portogallo, Ricciardo chiede quale sia la multa nel caso decidesse di non presenziare alla sessione di interviste post-qualifiche tanto è forte la sua delusione. Mentre si siede sul pavimento e affonda la testa tra le mani, afferma "è imbarazzante".

Lo vediamo poi a Los Angeles, dove ha trascorso le vacanze estive. Ha descritto il 2021 come l'anno "più duro" della sua carriera e ha ammesso di non essere "un buon perdente" perché perdere lo riempie di stress. Ricciardo si è molto aperto nelle precedenti tre stagioni di DTS, e ciò non cambia in questa edizione, anche quando i tempi si fanno difficili. La pausa, come sappiamo, gli farà bene. Nella terza gara dal ritorno in pista, conquisterà la vittoria a Monza, la sua prima per la McLaren, e il suo mal di stomaco si trasformerà in estasi assoluta.

C'è poi spazio per l'astro nascente di George Russell il quale, scherzando, dopo essere apparso per meno di un minuto nella serie dell'anno scorso, afferma di "sperare di rimanere più a lungo sullo schermo". Questa volta non può restare deluso in quanto la docu-serie racconterà la sua impressionante stagione con la Williams e la sua battaglia con Valtteri Bottas per il secondo sedile della Mercedes per il 2022.



Le nuove leve della F1

Impariamo a conoscere meglio anche il piccolo giapponese Yuki Tsunoda, classe ‘00 saltato dalle categorie junior alla F1 dopo solo due anni di esperienza internazionale con le monoposto alle spalle. Il pilota dal genuino potenziale ha avuto una difficile stagione da rookie, caratterizzata da grossi incidenti e un linguaggio troppe volte sopra le righe alla radio.

Nell'ottavo episodio, la troupe di Netflix trascorre un bel po' di tempo in sua compagnia e in quella circostanza scopriamo il suo fastidio per il bucato (a giudicare dal cesto di panni traboccante e dai vestiti sparsi su tutto il pavimento del suo appartamento), del suo amore per il cibo e la sua antipatia per l'allenamento, che afferma di fare "solo perché sa che deve".

Con anche il gioco di squadra tra Leclerc e Sainz, il ritorno di Alonso, la rivalità tra Mick Schumacher e Nikita Mazepin, il caldo Gran Premio di Monza è tanta l'attesa per visionare fino in fondo i contenuti della quarta stagione di F1: Drive to Survive che, come le altre edizioni, conterà 10 puntate la cui durata oscillerà tra i 30 ed i 50 minuti.

La serie diretta dal premio Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) ha avuto un enorme successo con la terza stagione, classificandosi al primo posto nel mondo su Netflix poco dopo la sua uscita lo scorso anno, superando i numeri della stagione di debutto, un qualcosa di inconsueto per uno show di Netflix.

Uno dei mercati di maggior successo per Drive to Survive sono gli Stati Uniti, dove la serie ha contribuito ad alimentare un significativo aumento di interesse attorno al Circus della F1 - come dimostra la mastodontica affluenza di oltre 400.000 fan per il Gran Premio degli Stati Uniti 2021. Un aumento trainato in parte anche dal successo planetario della serie.