L'Europa ha deciso: dal 2035 solo nuovi motori e-fuel ed elettrici

Dopo settimane di intense trattative e voti rinviati, soprattutto dopo il dialogo iniziato da Germania e Italia che spingevano (in maniera diversa) per mantenere i motori termici anche dopo il 2035, oggi 28 marzo 2023 è arrivato il sì definitivo che mette fine a tutte le discussioni: a partire dall'1 gennaio 2035 in UE si potranno vendere solo nuovi motori elettrici (a batteria e a idrogeno) oppure nuovi motori termici alimentati a e-fuel, ovvero carburanti sintetici.

Tutti i restanti motori ICE verranno considerati "inquinanti", dunque sarà impossibile venderli. La Germania ha dunque vinto la sua battaglia legata agli e-fuel, carburanti che hanno reso felice anche Ferrari e in generale tutti i marchi più sportivi del mercato, in questo modo infatti si apre un interessante spiraglio per le auto ad alte prestazioni - che non dovranno necessariamente passare all'elettrico.



Il fronte Italia-Bulgaria-Romania-Polonia

Chi invece esce con la coda fra le gambe dall'ultima (e definitiva) votazione è l'Italia, che sino all'ultimo ha provato a inserire nella manovra anche i biocarburanti. Per saperne di più sull'argomento abbiamo già parlato delle differenze fra e-fuel e biocarburanti. Il nostro Paese ha deciso di astenersi al voto ultimo, poiché "non ascoltato" in merito ai biocarburanti, assieme a Bulgaria e Romania.

La Polonia invece ha votato contro la messa al bando dei nuovi motori termici. Nonostante la decisione UE, ricordiamo che il ban non avrà valore rispetto alle auto vendute prima del 2035 e a quelle usate: i motori a benzina, gasolio, GPL e metano potranno circolare liberamente finché ne avranno "la forza", il ban riguarda solo le nuove vetture che potremo acquistare online oppure in concessionaria.



E adesso che si fa?

Arrivati dunque al traguardo, dopo settimane vissute al cardiopalma, è il momento di tirare qualche somma. Accontentare tutti, ovviamente, sarebbe stato impossibile da parte dell'UE, riteniamo però che alla fine si sia strappato un accordo ragionevole, del resto la soglia del 2035 diventa ogni giorno che passa sempre più simbolica.

Il perché è presto detto: come ripetiamo da mesi sulle nostre pagine l'industria ha già scelto da tempo che strada intraprendere, al di là del ban UE. Sono molti i brand che hanno smesso di sviluppare nuovi motori termici o smetteranno di farlo a breve, già dopo il 2030 sarà molto difficile trovare auto a benzina o a gasolio nelle concessionarie. Tali decisioni da parte dei brand sono state prese anni fa, ci sono stati investimenti importanti verso l'elettrificazione assoluta e neppure una deroga comunitaria avrebbe cambiato lo stato delle cose. Siamo comunque contenti della decisione rispetto agli e-fuel, anche se le incognite su questo fronte sono tantissime: è un tipo di alimentazione aggiuntivo che può essere davvero chiave in alcuni settori, sicuramente i carburanti sintetici faranno bene al settore delle sportive (anche "accessibili", non solo supercar), bisognerà però capire chi vorrà distribuire gli e-fuel, quanto costerà un litro, chi avrà voglia e pazienza di investire denaro per sviluppare motori a e-fuel che possano accontentare nicchie di appassionati (e forse poco altro, un'opinione condivisa anche dal CEO di Renault Luca De Meo che ha definito i motori termici una tecnologia morta).

La risposta a queste domande arriverà dunque con il tempo, così come nei prossimi anni avremo bisogno di progetti concreti a sostegno dell'elettrificazione, altrimenti il ban dell'Europa e la voglia di decarbonizzare le nostre città (almeno sul fronte dei veicoli) saranno un enorme buco nell'acqua, un boomerang pronto a colpirci sul collo - che farà parecchio male.