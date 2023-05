Tutte le emozioni del Nissan Booster Trophy: chi ha vinto il torneo?

Dopo settimane d'attesa, il 22 maggio scorso si è finalmente tenuto su Twitch il Nissan Booster Trophy, il trofeo virtuale organizzato da Nissan in onore del suo gioco free to play Nissan Booster al quale vi consigliamo di iscrivervi subito se non lo avete già fatto. Il gioco vi assegna 14 carte NFT che rappresentano eventi che potrebbero verificarsi nel corso dei round di gara della Formula E, potete dunque fare i vostri pronostici e tentare di indovinarne il più possibile. Avete tempo fino al 17 luglio 2023 per giocare e raccogliere punti XP (eXperience Points).

Per omaggiare Nissan Booster il marchio giapponese ha così creato il Nissan Booster Trophy: 12 streamer connessi da 6 Paesi d'Europa, riuniti in 6 team, hanno sfidato sul simulatore rFactor 2 i piloti Nissan Sacha Fenestraz e Norman Nato. Per l'Italia hanno partecipato BerriTV (nome d'arte di Luca Brera) e Matteo Dell'Acqua, siamo dunque pronti per raccontarvi com'è andata.



Tutti schierati sul circuito di Berlino-Tempelhof

In linea con le attese, è stata una serata estremamente appassionante che ha visto i vari streamer connessi partecipare a una lunga sessione di qualifica e poi a tre turni di gara sul circuito di Berlin-Tempelhof, tracciato cittadino che nella realtà è situato presso l'omonimo aeroporto. Con l'aggiornamento Q2 2023 il simulatore per PC rFactor 2 vi permette di giocare con tutti i team di Formula E di quest'anno e sui vari circuiti della stagione; inoltre, anche tutte le monoposto sono state aggiornate alla terza generazione (Gen3), l'esperienza di gioco dunque è molto vicina a quella reale.

Tornando al Nissan Booster Trophy, Nissan ha allestito per Sacha Fenestraz e Norman Nato un vero e proprio studio televisivo dotato di due simulatori e una postazione per la telecronaca dell'intero evento: anche il più piccolo dettaglio è stato curato a dovere, con la regia che si è anche occupata di riproporre instant replay e momenti clou - che non sono di certo mancati (il player ufficiale dell'evento non può essere incorporato ma trovate la replica della live sul canale Twitch di Nissan, in basso invece lo stream di BerriTV).



Presentato da Adam Savage e Harry Benjamin, l'evento ha visto una sessione di qualifica lunga 25 minuti durante la quale tutti i piloti in gara hanno tentato di realizzare il loro tempo migliore. In questa fase, utile a determinare la griglia di partenza del primo round di gara, i piloti italiani BerriTV e Matteo hanno avuto qualche piccolo problema e hanno ottenuto rispettivamente l'undicesima e la decima posizione, comunqueche si è qualificato settimo.È andata invece meglio a Sacha Fenestraz, qualificatosi al quarto posto, del resto il pilota francese ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il simulatore durante tutti i round di gara, come vedremo a breve. Ottenuta la griglia di partenza del primo round di gara, e passato qualche minuto di pausa, è subito arrivato il momento della prima sfida:

Le grandi emozioni sono arrivate sin dalle prime curve, con Norman Nato coinvolto in un incidente che lo ha relegato in ultima posizione dopo appena 30 secondi di gara. Con il passare dei giri il pilota titolare Nissan è riuscito a risalire qualche posizione, fino alla P9, appena dietro a Luca (BerriTV) in P8 a soli 5 minuti dalla fine; fuori invece Matteo, il primo pilota dei 14 in gara ad abbandonare il primo round a causa di una squalifica.

Alzata la bandiera a scacchi, la classifica è stata alquanto chiara: a trionfare sono stati i due piloti del team britannico, ThePulpoLopez e Jimmy Broadbent, rispettivamente primo e secondo davanti al francese Etienne Moustache. Quarto Sacha Fenestraz, ottavo Luca-BerriTV, capace di arrivare una posizione al di sopra di Norman Nato, in corsa con la monoposto numero 17.

L'ordine di arrivo del primo round ha determinato la griglia di partenza del secondo round: altri 20 adrenalinici minuti in cui il team britannico avrebbe avuto il compito di confermare la propria supremazia, i piloti Nissan al contrario avrebbero dovuto recuperare il terreno perduto nella prima gara, con il team italiano che invece che avrebbe dovuto stringere i denti e cercare di arrivare al traguardo nella migliore posizione possibile.

Dopo il primo minuto di gara abbiamo avuto conferma del talento di ThePulpoLopez, intento a difendere la posizione da leader; Norman Nato è partito in maniera eccellente recuperando una posizione su Luca-BerriTV, più in difficoltà invece Matteo in P13. Arrivati a metà gara abbiamo assistito al recupero di Jimmy Broadbent, risalito in seconda posizione, con Sacha Fenestraz in quinta posizione dietro i connazionali Miluti ed Etienne; settimo invece Luca-BerriTV, ottavo Norman Nato.

Nel finale abbiamo invece assistito al sorpasso di Jimmy Broadbent sul compagno di squadra ThePulpoLopez, arrivato dunque secondo in questo turno di gara, terzo il francese Miluti, quarto Fenestraz.

Norman Nato ha concluso in settima posizione, Luca-BerriTV in nona posizione, Matteo in dodicesima, guadagnando ben due posizioni rispetto alla griglia di partenza. Arrivati a questo punto la classifica del trofeo ha iniziato a prendere forma: ai primi due posti i piloti-streamer britannici, entrambi con 43 punti, inseguiti dal team francese e da Fenestraz.

Luca-BerriTV si rivela al nono posto con 6 punti, una posizione sotto Norman Nato che ha raccolto 8 punti in due round. È dunque il momento del round decisivo: grazie a qualche colpo di scena il team francese potrebbe soffiare la vittoria a quello britannico, del resto in 20 minuti tutto può accadere...



L'ultimo round di gara

Ed eccoci dunque alla partenza del terzo e ultimo round di gara, con la griglia di partenza derivata dall'ordine d'arrivo del secondo turno: per vedere la prima bandiera gialla sono bastati meno di 15 secondi, con le due monoposto del team francese Miluti & Etienne che si sono spinte fuori strada. Nel giro di qualche istante i due streamer si sono ritrovati nelle ultime due posizioni, un inconveniente che avrebbe potuto costare loro la vittoria del trofeo.

Le sorprese però non sono finite qui: sempre nel corso del primo giro i piloti nelle prime posizioni hanno avuto qualche problema e ad approfittarne è stato proprio Luca-BerriTV capace di risalire in terza posizione e superare persino Fenestraz. Dopo quasi 5 minuti di gara Norman Nato è riuscito a risalire sino alla quinta posizione dopo esser stato nelle retrovie nei primissimi giri, con l'italiano Luca ancora con un piede sul podio; peccato che la gara del pilota Nissan termini qualche minuto più tardi, con il povero Nato costretto a far segnare DNF sul tabellone finale.

Un ritiro che ha permesso al campione di abbandonare il proprio simulatore e seguire da vicino le imprese del collega Fenestraz, in lotta per la terza posizione. Al termine dei 20 minuti di gara a passare per primo davanti al traguardo è stato ancora una volta ThePulpoLopez, inseguito dal compagno di squadra Jimmy Broadbent ad appena +0,002 di distanza: davvero incredibile cos'abbia fatto il team britannico durante il torneo, ha dimostrato di avere un passo differente rispetto a tutti gli altri. Il terzo gradino del podio è stato infine conquistato da Raymundo, mentre Fenestraz si è ritrovato alla fine a combattere per il suo quarto posto - tallonato da un Miluti reduce da una rimonta impressionante dopo l'incidente alla prima curva.

Le monoposto dei due si sono persino toccate a pochi metri dal traguardo, Sacha Fenestraz è stato in ogni caso capace di difendere il proprio quarto posto e lasciare il connazionale indietro. La classifica generale del torneo ha così decretato la vittoria schiacciante di ThePulpoLopez con 68 punti, secondo Jimmy Broadbent con 61 punti, terzo il pilota Nissan Sacha Fenestraz con 36 punti. Norman Nato e Luca-BerriTV hanno conservato i loro 8 e 6 punti, con lo streamer italiano arrivato nono al terzo round dopo una gara in ogni caso entusiasmante, che per qualche giro gli ha fatto accarezzare l'idea di salire sul podio.

Pur essendo stato un torneo 100% virtuale, le emozioni sono state assolutamente reali, al pari di una vera gara di Formula E. Archiviato il trofeo però il divertimento continua: fino al 17 luglio potete guadagnare punti XP con Nissan Booster (per saperne di più: tutto sul gioco Nissan Booster che vi porta a Londra) e sognare un viaggio al London E-Prix ospiti del Nissan Formula E Team. Ricaricate subito le vostre batterie!