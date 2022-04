Emozioni ad alta velocità: dieci imperdibili documentari sul Motorsport

La passione per il mondo dello sport negli ultimi decenni si è estesa anche al di fuori dell'evento sportivo, come dimostra la richiesta sempre crescente di show, che siano film, serie o documentari, da parte del grande pubblico. Il Motorsport non fa eccezione e, in mezzo a tanti prodotti "di massa", abbiamo cercato di restringere il campo a quei lavori che meglio condividono con il vero appassionato quella viscerale attrazione per le quattroruote e la competizione sportiva, stilando una lista dei migliori prodotti elaborati negli ultimi anni.



The 24-Hour War (2016)

Una lunga trattativa, sfumata per una clausola, una sera di maggio nello studio del Drake (Quando Ford provò ad acquistare Ferrari) che avrebbe potuto cambiare la storia delle corse innesca una delle più leggendarie rivalità del Motorsport: quella fra il colosso americano Ford e Ferrari, il più iconico fra i marchi da corsa. La sfida si consumerà, lungo quasi un decennio, sull'iconico tracciato transalpino di Le Mans.

La sfida senza esclusione di colpi fra Henry Ford II ed Enzo Ferrari - recentemente approdata anche ad Hollywood con Matt Damon e Christian Bale - è la storia non solo di rivalità fra piloti o costruttori ma anche dello sviluppo di auto che hanno cambiato la storia dello sport come la Ferrari 330 P4 o la Ford GT40.



Ferrari 312b (2017)

Il regista Andrea Marini dirige quella che è una favola a quattro ruote: una corsa contro il tempo per riportare sul tracciato, a oltre 46 anni di distanza dalla sua creazione, la meravigliosa Ferrari 312B - la più bella Formula 1 mai costruita stando all'autorevole parere dei vari Lauda, Jackie Ickx, Jackie Stewart, solo alcune delle leggende di questo sport coinvolte nella pellicola.

L'occasione è offerta dall'Historic Grand Prix di Monaco, un evento che si tiene due settimane prima del prestigioso GP di Monaco, sulle stesse esclusivissime stradine monegasche. È l'occasione per riportare ai box e in officina l'istrionico Mauro Forghieri, artefice dei trionfi Ferrari tra gli anni Sessanta e Ottanta, il quale farà di tutto perché l'auto sia pronta per essere guidata nel glamour affresco del principato dall'italiano Pietro Barilla, 15 gare disputate in F1 tra il 1989 e il 1990 con Minardi.



Steve McQueen - Una vita spericolata (2015)

Tutti conosciamo o abbiamo sentito almeno una volta parlare della stella di Hollywood Steve McQueen: bello, ricco e maledetto. Molti conoscono anche la sua viscerale passione per le corse, molti meno invece la sua ossessione di girare il "film definitivo" sulle corse automobilistiche, il più realistico e il più coinvolgente mai prodotto, che prevedeva degli spezzoni girati davvero in gara, con una roadster attrezzata con tre camere da presa.

Attraverso la voce di molti protagonisti di quell'ambizioso quanto affascinante progetto - sarebbe stato uno dei film a più alto budget dell'epoca - scopriamo non solo i retroscena e le molte difficoltà incontrate nella sua produzione, ci viene svelato anche un nuovo volto della star McQueen, sconvolta da quello che egli visse come un fallimento professionale ed umano. Qui la nostra recensione di Steve McQueen: Una vita spericolata.



Fernando (2020-in corso)

"El plan" di Fernando Alonso è la cieca fiducia che l'ormai ultraquarantenne nativo di Oviedo nutre di tornare a vincere al massimo livello, che sia la F1 (dove c'è già riuscito nel 2005 e nel 2006), la 24h di Le Mans (conquistata nel 2018 e 2019), la 500 Miglia di Indianapolis o la Dakar.

La serie prodotta da Prime Video apertasi nel 2020, anno in cui Fernando è fuori dal Circus, lo segue mentre lui e il suo team sono impegnati a debuttare al Rally Dakar in Sud America, la massacrante corsa off-road ed ennesima sfida di un pilota implacabile come Nando.



Heroes (2020)

Heroes realizza il sogno di ogni appassionato di motori, quello di riunire intorno a un tavolo quattro assi del volante - il due volte campione del mondo di F1 Mika Hakkinen, l'ex pilota Ferrari Felipe Massa, la grande rallysta Michele Mouton e "Mr. Le Mans" Tom Kristensen, nove volte vincitore della più prestigiosa corsa di durata - e di poter ascoltare i loro successi, fallimenti, lotte e incidenti pericolosi.

Le quattro storie che i protagonisti condividono fra di loro e con il pubblico durante un soggiorno in una signorile casa inglese di campagna si intrecciano e incrociano più volte. Se si considera anche l'impiego di filmati d'archivio e la ricorrente presenza, in ognuna delle quattro vicende, della figura del grande Michael Schumacher, risulta davvero difficile non emozionarsi. Disponibile su Amazon Prime Video.



Senna (2010)

Asif Kapadia (Amy e Diego Maradona) dirige un intenso biopic dedicato al grande campione brasiliano riuscito a laurearsi campione del mondo Formula 1 per tre volte prima della prematura morte a soli 34 anni.

In un'era di prime donne: Nelson Piquet, Nigel Mansell, ma soprattutto il suo eterno rivale Alain Prost, Ayrton riesce ad emergere non solo grazie al suo magico talento ma anche a una peculiare quanto magnetica personalità. La pellicola ripercorre in ordine cronologico tutta la carriera del pilota brasiliano mostrando spesso immagini inedite, molte delle quali concesse direttamente dalla famiglia Senna.



Ferrari: un mito immortale (2017)

Non è possibile comprendere fino in fondo cos'è oggi la rossa di Maranello senza aver visto questa pellicola entrata a far parte della collezione Sky Documentaries. In un'epoca - siamo nella seconda metà degli anni Cinquanta - in cui le auto rappresentavano i limiti dell'ingegno umano e i piloti vivevano al confine tra la vita e la morte, al centro di tutto c'era Enzo Ferrari, un uomo che si era spinto a sognare la velocità come nessun altro.

Un'epopea dedicata a un'era ormai scomparsa, quella come diceva Ferrari "dei piloti gentlemen". Gentiluomini pittoreschi con un coraggio e un cuore smisurati, dei viveur disposti ogni weekend a vivere la drammatica scommessa di poter non fare più ritorno a casa.



Tim Richmond: To the Limit (2010)

In mezzo a tanto football, basket e baseball nella serie di documentari "30 for 30" firmati dall'emittente americana ESPN spunta anche una dimenticata storia di motori. Abbandonate le "categorie europee" approdiamo nella americanissima NASCAR ripercorrendo la carriera della rockstar delle stock car Tim Richmond.

Nato in una famiglia benestante, egli è l'antitesi dei tipici piloti del sud operai che dominavano la NASCAR. Ormai giunto sull'orlo della celebrità dopo una serie di vittorie decide di mollare tutto per una "grave polmonite". In realtà egli ha contratto l'AIDS e lasciamo a voi l'emozione di scoprire il resto di questa storia recuperandola sulla piattaforma Disney+.



Subaru World Rally Team (2007)

Per molti di noi il rally è il blu elettrico e il giallo dell'iconica Subaru Impreza. Una storia, quella di Subaru nel mondiale rally, lunga trent'anni e caratterizzata da mitici piloti come Colin McRae, Richard Burns e Petter Solberg.

Emozioni che vanno oltre un palmares di tutto rispetto corredato da 47 vittorie, 3 titoli piloti e altrettanti costruttori. Il lungo dietro le scene della stagione 2006 del World Rally Team girato da Discovery Channel è a oggi integralmente disponibile su YouTube.



Formula 1: Drive to Survive (2019 - in corso)

La docu-serie approvata da Liberty Media e distribuita da Netflix è il documentario sportivo dedicato alle quattro ruote più visto al mondo e sicuramente anche il titolo più "popolare" della nostra lista (i contenuti della nuova stagione di F1 Drive to Survive 4).

Le tecniche di Hollywood applicate al dietro le quinte di Grand Prix che si disputano ai quattro angoli del Globo e alle parole (talvolta senza peli sulla lingua) davanti e dietro le telecamere di piloti e team principal hanno reso fin da subito questa serie non solo appetibile per il pubblico ma anche un esempio da imitare anche per altre categorie del Motorsport. Un prodotto che non può però fare a meno di attrarre tanto gli appassionati quanto i neofiti.