Elettriche, ibride ed Euro 6 da acquistare con il Bonus Auto 2021

Dopo un 2020 funestato dal Coronavirus, con immatricolazioni colate a picco a causa dei lockdown e per via della crisi economica, il 2021 promette d'essere l'anno del riscatto per il settore automotive. Il nostro Governo ha appena ufficializzato il Bonus Auto 2021, che non sarà altro se non la continuazione dell'attuale Ecobonus, il che significa ottimi risparmi su auto elettriche, ibride ed Euro 6 poco inquinanti, a patto che si rottami un veicolo con almeno 10 anni di servizio alle spalle. Un modo per rinnovare uno dei parchi auto fra i più vecchi d'Europa e, ovviamente, per spingere di nuovo in alto le vendite. Cerchiamo dunque di capire cosa converrà acquistare nel 2021 sfruttando il bonus rottamazione, fra ottimi modelli usciti nell'anno che sta per finire e altri in dirittura di arrivo.



Dalla Fiat 500 elettrica alla Ford Mustang Mach-E

Partiamo proprio dai veicoli già arrivati sul mercato, che si possono prenotare e acquistare senza problemi in concessionaria e/o online anche in questo mese di dicembre. La nuova Fiat 500 elettrica è da subito diventata un piccolo cult, una vettura cittadina che rappresenta un ottimo bilanciamento fra stile e tecnologia. Disponibile in variante Action, Passion, Icon e 3+1, la piccola torinese permette di accedere all'incentivo governativo massimo (10.000 considerando il contributo del concessionario) offrendo 85 kW di potenza, equivalenti a 118 CV, 220 Nm di coppia e 320 km di autonomia. Come ricordato sopra, il Bonus Auto 2021 sarà disponibile anche per auto ibride ed Euro 6, a tal proposito impossibile non nominare la nuova Ford Puma Hybrid 2020, vettura che abbiamo testato e che ci ha colpiti per via del suo carattere (in attesa della Puma ST). Fra le ibride attenzione anche alla piccola Toyota Yaris Hybrid, vettura dall'ottimo rapporto qualità/efficienza/prezzo. In ambito plug-in, bisogna nominare il nuovo Suzuki Across Plug-in Hybrid, ottimo SUV ecologico che condivide molta della sua meccanica con il gemello Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, in arrivo nel corso del 2021.

Tornando all'elettrico 100%, studiate attentamente la gamma Renault, che con ZOE e Twingo Electric punta a un 2021 da fuochi d'artificio, inoltre non bisogna dimenticare la Volkswagen ID.3 (appena lanciata) e il crossover Volkswagen ID.4, in arrivo nel 2021. Anche Ford è impegnata in prima linea in ambito "zero emissioni", nel 2021 infatti arriverà l'atteso SUV Crossover Ford Mustang Mach-E.



Dalla BMW iX3 alla Dacia Spring

Grande attenzione merita anche il nuovo SUV BMW iX3 (anche se potrebbe essere escluso dal Bonus per via del suo prezzo), totalmente elettrico, assieme alla nuova Hyundai Kona Electric rinnovata dal produttore sudcoreano. Sempre in casa Hyundai, la gamma elettrificata propone un'ottima i20 48V e soprattutto la nuova Tucson appena lanciata, che arriverà nei primissimi mesi del 2021. Il SUV sarà disponibile in versione Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid, pronto ad accontentare le esigenze di ogni cliente.

In casa Peugeot occhi puntati sul nuovo 3008 e sul 5008, disponibili in diverse varianti green e pieni di tecnologia, lato Euro 6 invece bisogna considerare la Fiat Tipo appena lanciata da FCA, disponibile anche in versione Cross, e la nuova Dacia Sandero. A proposito del produttore del Gruppo Renault, la Dacia Spring è una delle elettriche più attese del 2021 - poiché promette d'essere la più economica del mercato. Sempre in ambito green non bisogna dimenticare il debutto del nuovo Opel Mokka elettrico, atteso per febbraio 2021. Quella che avete letto è solo una selezione di nuovi modelli da acquistare nel 2021, ci sarà l'imbarazzo della scelta...