C'è differenza fra trazione integrale e trazione 4x4? Scopriamolo

Negli ultimi anni si sono venduti sempre meno fuoristrada 4x4 (4WD), allo stesso tempo sono esplose le vetture con trazione integrale All-Wheel Drive (AWD) e moltissima gente è andata in confusione. Che differenza c'è fra una trazione integrale AWD e una trazione 4x4 4WD? Poiché molti automobilisti tendono ancora a credere che 4WD e AWD siano la stessa tecnologia, partiamo subito col dire che si tratta di due tipi di trazione molto differenti.



Cosa significa trazione 4x4 4WD?

La trazione 4x4 4WD indica una vettura priva di differenziale centrale (per saperne di più: che cos'è un differenziale in un'auto?), abbiamo dunque un sistema che non è pensato per funzionare tutto il tempo a trazione integrale.

La vettura camminerà a trazione anteriore (più raramente posteriore) sul normale asfalto, per passare alla trazione 4x4 solo nel momento di reale bisogno. Questo perché l'assenza del differenziale centrale permette sia all'asse anteriore che al posteriore di viaggiare alla stessa velocità, un quadro pensato per condizioni stradali pressoché perfette. In situazioni più difficili come fango, terreno sconnesso e simili il conducente ha però la possibilità di innestare la trazione 4x4, con l'aggiunta di eventuali marce ridotte per uscire da situazioni complesse. Con il 4WD parliamo insomma di fuoristrada in piena regola, un sistema simile lo abbiamo ad esempio provato sul nuovo Ford Ranger Raptor 2022 lo scorso mese di novembre. Anche la nuova Dacia Duster 2022 presenta un sistema 4x4.



Trazione integrale AWD

Arriviamo così a parlare della trazione AWD, All-Wheel Drive. In questo caso il differenziale centrale è presente e la gestione della trazione è totalmente differente rispetto alle 4WD.

Questo sistema funziona in maniera ottimale in qualsiasi condizione, infatti la trazione integrale è spesso permanente, non si può modificare a piacere - salvo rari casi. Pensiamo a Tesla, che con le sue vetture Performance e la modalità Tracciato permette di ripartire la trazione a piacere, AWD, FWD o RWD grazie alla presenza di due/tre motori elettrici. Alcune vetture offrono ancora oggi il cambio trazione FWD/RWD in AWD manuale, ma è un sistema che sta scomparendo. In caso di trazione integrale è dunque l'auto a gestire la ripartizione della trazione in maniera assolutamente automatica, a tutto vantaggio del conducente che non deve fare alcuna azione per viaggiare in sicurezza. Ovviamente rispetto ai sistemi FWD e RWD la tenuta di strada risulta nettamente migliore con le AWD.



Pro e Contro di 4WD e AWD

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei due sistemi? Una trazione 4WD è pensata soprattutto per chi viaggia spesso su sterrato e terreni difficili, con le auto 4x4 che sono in grado di superare tratti più impervi rispetto alle AWD. Proprio a causa delle alte sollecitazioni a cui sono sottoposte queste vetture è però probabile che i costi di manutenzione siano più alti con il tempo, potrebbe capitare di dover sostituire il differenziale con discreta frequenza, le scatole di trasferimento e altro, dipende molto dall'utilizzo che si fa dell'auto.

Il sistema AWD a trazione integrale permanente è maggiormente indicato per un uso generico ed è adatto a un pubblico più ampio. Ogni vettura di questo tipo gestisce la ripartizione della trazione in modo automatico, come svantaggio però abbiamo un sistema particolarmente complesso che può pesare sul prezzo di acquisto dell'auto. Ogni grande produttore poi tende a sviluppare la propria tecnologia AWD, non esiste un meccanismo che sia uguale per tutti. Non a caso una trazione di questo tipo si trova solitamente su berline e SUV di fascia medio-alta, oppure su elettriche a doppio e triplo motore.