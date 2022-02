Le e-bike hanno gli stessi benefici delle bici tradizionali? Forse si

A livello di benefici, è meglio usare una bicicletta muscolare o una e-bike? È una domanda che si sente spesso fra gli appassionati e c'è sempre chi difende a spada tratta le bici muscolari, capaci idealmente di regalare più vantaggi delle elettriche. Ma è davvero così?

Prova a rispondere ancora una volta la scienza. Della questione abbiamo già parlato in passato, potete ad esempio leggere il nostro articolo Meglio una bicicletta elettrica o una tradizionale? Oggi ci occupiamo di un nuovo studio pubblicato da una compagnia di e-bike localizzata in Belgio, ovvero Cowboy.



Un nuovo stile di vita a due ruote

Di sicuro le bici tradizionali hanno dei vantaggi espliciti e chiedono al nostro corpo uno sforzo costante, con le e-bike però avviene più o meno la stessa cosa e per molto più tempo, con tantissime persone che hanno rimpiazzato la loro automobile e facendo del movimento che altrimenti non avrebbero fatto - del resto in alcune grandi città utilizzando le piste ciclabili al lavoro si arriva prima in e-bike che in auto a causa del traffico.

Riguardo a questo il CTO di Cowboy Tanguy Goretti ha dichiarato che chi usa le e-bike tende ad aumentare le distanze rispetto a chi usa bici tradizionali, +8%, e ad aumentare il tempo di utilizzo, +15%. In termini pratici Cowboy dichiara che le sue e-bike percorrono una media di 9 viaggi a settimana da 4,5 km l'uno. Questi 40,5 km servono a far bruciare circa 650 calorie in totale, del resto le e-bike in Europa non hanno l'acceleratore, costringono il conducente a pedalare costantemente per attivare il motore elettrico, dunque si sta comunque in attività. 650 calorie, dice la compagnia, equivalgono a circa 90 minuti di corsa moderatamente intensa durante la settimana, un'attività che per molti utenti è tremendamente noiosa - mentre 9 viaggi in e-bike sono sicuramente più divertenti e appaganti e possono sostituire le automobili.

Fra l'altro e-bike come la nuova Angell sono dotate di modalità "Dry" per farvi arrivare a lavoro senza una singola goccia di sudore, con il motore che si attiva con una leggerissima pressione sui pedali (in sella alla nuova Angell Bike).



I vantaggi delle e-bike

I vantaggi cardiovascolari delle e-bike sarebbero dunque simili a quelli delle bici tradizionali, queste ultime sarebbero migliori di un misero 2% in più, una percentuale a dir poco trascurabile - e sono dati che più o meno ricalcano quelli pubblicati da altre compagnie.

In 30-40 minuti di viaggio su una e-bike si spendono fra le 100 e le 325 calorie, questo dipende dal conducente e dal grado di assistenza scelto, in ogni caso un impegno calorico c'è sempre e comunque. Inoltre - come abbiamo già detto - con le bici elettriche si tende a viaggiare per più tempo, e questo a livello di benefici tangibili è un dato significativo, poiché si tiene in attività il corpo per più tempo. Infine, conclude il report, le e-bike stanno spingendo un sacco di persone a utilizzare le due ruote, anche utenti che non avrebbero mai pensato di utilizzare le bici tradizionali, oppure persone più in là con l'età che con una muscolare farebbero troppa fatica, anche in città. L'unico vero ostacolo in tutta questa vicenda è l'attuale crisi dei materiali e dei chip che sta piegando anche le due ruote motorizzate (dov'è la mia bicicletta?), speriamo solo che per la prossima primavera le scorte di e-bike disponibili nei negozi siano sufficienti alla domanda - ormai in costante crescita.