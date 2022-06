Due settimane con la nuova Mazda CX-30 2022: comfort ad altissimi livelli

Le automobili di nuova generazione tendono un po' tutte ad assomigliarsi fra loro, soprattutto quando si guarda ai segmenti più battuti come SUV e crossover. Guidare una Mazda invece, come tendiamo a ripetere spesso nei nostri articoli, è un'esperienza differente, capace di lasciare un'impronta forte nella nostra anima sin da quando ci si avvicina esternamente alla vettura per la prima volta.

Quando poi ci si addentra nell'abitacolo le sensazioni si moltiplicano e gran parte del merito è del design Kodo e della filosofia a esso collegata, che tende a vedere linee e forme come pura arte, pensate e costruite attorno a conducente e passeggeri. Una filosofia che ovviamente torna ancora a volta a bordo della nuova Mazda CX-30 2022 che abbiamo provato in lungo e in largo per due settimane. Andiamo a scoprire luci e ombre di un SUV Crossover che ama farsi notare.



Il design della nuova CX-30 2022

Quello che state per leggere non si tratta assolutamente di un articolo sponsorizzato, e ve ne accorgerete anche per via dei difetti che andremo a snocciolare a breve.

Riteniamo comunque che il design della nuova Mazda CX-30 2022 sia davvero unico nel suo genere, capace di emozionare anche l'automobilista più distratto. Siamo di fronte a una hatchback dall'assetto rialzato, pronta anche ad aggredire terreni leggermente sconnessi e con tutti i vantaggi di uno chassis muscoloso, con ampio spazio interno (il bagagliaio è da 422 litri con i sedili in posizione. 1.398 con i sedili abbattuti). Un'auto perfettamente riconoscibile in un oceano di modelli molto simili, che all'interno esplode in un tripudio di pelle (almeno nella nostra versione, dipende dall'allestimento e dai pacchetti che scegliete) e cura maniacale per i dettagli. A bordo ci si sente davvero coccolati e la sensazione è di avere a che fare con un prodotto assolutamente premium, robusto e ben costruito, pronto a durare per decenni.

Abbiamo solo qualche piccolo appunto da fare: esternamente i larghi passaruota in plastica nera le conferiscono un aspetto "cross" ma forse perdono in eleganza (per qualcuno però potrebbe essere un "pro"), così come avremmo preferito un set di cerchi più ampio fra cui scegliere in fase di configurazione.

Se siete inoltre amanti dei cerchi neri, che sul Soul Red Crystal di Mazda stanno divinamente, siete praticamente obbligati a scegliere la versione Homura, ricca e dinamica ma con qualche elemento in meno rispetto a Exceed ed Exclusive (quest'ultima è stata invece la configurazione finita nelle nostre mani, la top di gamma).

Guardando a plancia e tunnel centrale, gli unici appunti che ci sentiamo di fare riguardano un quadro strumenti ancora "ibrido" e non del tutto digitale (anche se questo è un dettaglio che potrebbe piacere a molti) e uno schermo centrale per l'infotainment forse un po' troppo sacrificato nelle dimensioni e nella posizione, piazzato all'interno di una piccola "conca".

È un dettaglio ereditato dalle Mazda di precedente generazione e che nel 2022 speravamo di aver superato, evidentemente però ci sarà da aspettare ancora. Tra l'altro sono del tutto assenti le funzionalità touch: avremmo preferito una soluzione "ibrida", touch+ghiera, vista però la posizione arretrata del display la gestione su tunnel centrale dell'intero infotainment è comunque un qualcosa a cui ci si abitua in fretta - e le scorciatoie funzionano anche con la Smartphone Replication.

Per tutto ciò che riguarda il resto, l'eleganza la fa da padrona, almeno andando sulle versioni più costose. Con qualche compromesso aggiuntivo nuova Mazda CX-30 2022 si può avere a partire dall'eccellente prezzo di 27.350 euro.



Come si guida la nuova Mazda CX-30 2022?

Se c'è un altro aspetto delle Mazda che andrebbe amato incondizionatamente è la dinamica di guida: diretta, pulita, senza particolari fronzoli o modalità da selezionare. Basta accendere il motore e partire, tutto ciò che bisogna fare è godersi il viaggio in totale tranquillità e sicurezza.

Il comfort a bordo della CX-30 2022 è assoluto: l'insonorizzazione dell'abitacolo è eccezionale, a volte sembra quasi (quasi eh) di guidare un'auto elettrica, inoltre l'impianto audio Bose ha funzioni avanzate per eliminare ulteriormente fruscii e rumori esterni di disturbo, il vostro viaggio dunque sarà privo di distrazioni ed elementi di stress. L'intero progetto CX-30 sembra invitarvi alla meditazione, alla calma, compresa la sua gamma di motori. Se cercate una vettura sportiva e nervosa non siete nel posto giusto, con Mazda si intraprende un cammino zen fatto di calma e consumi ridotti. Corposa la gamma, si va da 122 CV a 186 CV, tutte motorizzazioni benzina M Hybrid e-Skyactiv G e X, disponibili a trazione anteriore o integrale, con cambio manuale a 6 marce oppure automatico.

Noi abbiamo testato il 2.0 Mazda M Hybrid e-Skyactiv X da 186 CV/137 kW a trazione integrale, il massimo che potevamo chiedere, e ci siamo ritrovati fra le mani un propulsore tutto votato ai consumi, con un buono spunto su richiesta (a bassi regimi) ma non sconvolgente - forse anche a causa della trazione AWD.



La tenuta di strada si è rivelata ottima in molteplici situazioni, per avere un po' di vera coppia però bisogna andare sui rapporti più bassi. Il punto di forza di questa configurazione però sono gli ottimi consumi: dopo centinaia di chilometri di città, extraurbano e un pizzico di autostrada i nostri consumi medi si sono fermati a 6 litri di benzina per 100 km, in pratica è una vettura dal design unico, dalla grande robustezza e dalle rifiniture maniacali che consuma quanto una Dacia Duster con motore 1.0 (abbiamo provato il Dacia Duster Extreme 2022).

L'intera gamma di motorizzazioni si attesta su questi livelli, dunque conviene secondo noi puntare subito in alto al 186 CV, così da avere comunque un'auto prestante in ogni situazione, il 122 CV potrebbe non bastare in alcune circostanze o con la macchina carica di passeggeri e valigie. Se avete intenzione di sfruttare l'ottima suite di Guida Autonoma presente a bordo non fate l'errore di acquistare il cambio manuale a 6 rapporti.

Il cambio manuale ovviamente funziona magnificamente, è morbido e preciso, castra però in maniera sensibile la Guida Autonoma di Livello 2 offerta da Mazda.



Si va a perdere l'assistente per la gestione del traffico congestionato, inoltre è ridicolo che la vettura ci chieda di alzare/scalare la marcia in base al traffico, l'esperienza del Cruise Control Adattivo viene seriamente compromessa. Acquistare invece il cambio automatico è cosa buona e giusta, per elevare le funzionalità di nuova CX-30 2022 al loro massimo. Non pervenuta invece l'efficacia del sistema ibrido: così com'è ci è accaduto di recente sulla nuova Mazda2 2022 (alla guida della nuova Mazda2 2022), anche con la CX-30 l'impianto ibrido è pressoché invisibile.

Mazda ha pensato anche a una schermata dedicata per visualizzare i vantaggi relativi alla tecnologia M Hybrid, non siamo però riusciti a ottenere alcun dato significativo. La carina grafica che indica gli alberi che avremmo salvato in termini di CO2 risparmiata sfruttando la tecnologia ibrida è rimasta purtroppo fissa su x0, speriamo davvero che in futuro Mazda possa investire maggiormente su questo aspetto.



La tecnologia della nuova Mazda CX-30 2022

Come anticipato poco sopra, il cambio automatico è il perfetto compagno dell'ottima suite di Guida Autonoma di Livello 2 della Mazda CX-30. Si tratta di un sistema preciso e ricco di funzioni che abbiamo già apprezzato in passato e che continua a migliorarsi con il tempo.

Il mantenimento della corsia e il Cruise Control Adattivo con regolazione automatica della distanza di sicurezza e della velocità in base al traffico valgono da soli il prezzo del biglietto, inoltre la vettura legge in autonomia i limiti di velocità a bordo strada e ci basta premere un pulsante sullo sterzo multifunzione per adattare il limite del regolatore o del limitatore. Altra funzione imperdibile della nuova Mazda CX-30 è la vista dall'alto a 360 gradi, una delle migliori che possiate trovare sul mercato. Anche la qualità delle telecamere è abbastanza alta per il segmento. Se c'è invece un aspetto che Mazda deve migliorare è sicuramente il software di bordo. C'è stato qualche passo in avanti con le ultime generazioni, la base però è rimasta la medesima degli ultimi anni e nel 2022 il divario con la concorrenza inizia a farsi sentire.



Il sistema in sé non ha nulla che non va, è solo un po' scarno nella proposta e antiquato nella user experience, per fortuna la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay è assicurata, anche se non siamo riusciti a far funzionare la Smartphone Replication senza fili (sulla Mazda2 2022 Apple CarPlay wireless ha funzionato senza problemi). Potete in ogni caso collegare il telefono alla presa USB presente nella cassa del bracciolo e dimenticarvene in fase di viaggio, una soluzione ottima per non cadere in tentazione e dare un'occhiata al display di tanto in tanto.

Sul fronte tecnologico ci è piaciuto anche il classico head-up display Mazda. È sicuramente un optional marginale, si tratta però di un sistema di nuova generazione che proietta tutto sul parabrezza e può essere comodo per ritrovare le principali funzioni di marcia - comprese le funzionalità di guida autonoma e il controllo dell'angolo cieco. Essendo il quadro strumenti "ibrido", pieno di elementi digitali e analogici, l'head-up display può essere ottimo per concentrare solo le informazioni chiave.



La nuova Mazda CX-30 2022 secondo noi

Come tradizione Mazda, anche la CX-30 2022 va dritta al sodo. È una vettura che non si perde in banali fronzoli e tira dritta verso la sostanza, per regalare al proprio utente una solida esperienza di guida e benessere.

L'auto restituisce sensazioni di grande robustezza, è curata in ogni minimo dettaglio ed è perfetta sia per l'uso quotidiano che per le uscite in famiglia il weekend. La sua gamma di motori non è particolarmente aggressiva, neppure il top di gamma da 186 CV, il vero obiettivo di Mazda però è stato bilanciare prestazioni e consumi, centrando perfettamente il bersaglio. Con un consumo misto di circa 6 litri di benzina per 100 km la CX-30 2022 consuma quanto vetture di segmento inferiore con motore 1.0, davvero eccellente. Il suo listino inoltre è quantomai versatile, abbiamo diverse potenze, trazioni FWD e AWD, cambio manuale o automatico a 6 rapporti. Certo avremmo preferito una tecnologia ibrida più marcata e una plancia rinnovata nell'aspetto, ma per questo arriveranno nuove generazioni. La Mazda CX-30 2022 si conferma un'auto per chi ama guidare in totale tranquillità, circondato da ogni comfort, ma che nonostante questo non disdegna intense avventure all'aperto, magari con trazione AWD.