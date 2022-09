Nuovo DS 7 2023 nei DS Store: elegante e Plug-in fino a 81 km di autonomia

DS continua il suo percorso commerciale intriso di bellezza, eleganza e tecnologia presentando il nuovo DS 7 2023, capace di trasmettere più dinamismo grazie a linee più affilate. Nessun compromesso inoltre sul fronte della potenza, visto che è possibile arrivare a 360 CV. Ma procediamo per gradi e scopriamo le novità principali di nuovo DS 7 2023 - disponibile Plug-in Hybrid ma anche diesel.

Esternamente il frontale di nuovo DS 7 è stato ridisegnato, mentre la firma luminosa sviluppa ora un look ancora più espressivo rispetto al passato grazie ai nuovi fari DS PIXEL LED VISION 3.0 e alle luci diurne DS LIGHT VEIL. La funzione PIXEL in particolare offre un flusso regolare e potente fino a 380 metri (abbaglianti), mentre a meno di 50 km/h l'ampiezza del fascio luminoso arriva a 65 metri.

DS 7 vanta anche i nuovi cerchi EDINBURGH e SILVERSTONE da 19 pollici, mentre su nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 è possibile avere anche i cerchi BROOKLYN da 21 pollici.



Nuovo DS 7 2023 fa il pieno di tecnologia

Sei i colori proposti quest'anno: i nuovi Grigio Premiere e Blu Zaffiro che si aggiungono al Grigio Platino metallizzato e alle tinte perlate Nero Perla, Grigio Cristallo e Bianco Perla.

Tecnologicamente parlando abbiamo un nuovo schermo touch da 12 pollici ad alta risoluzione che presenta un menu "a widget". Da 12 pollici anche il quadro strumenti digitale con diversi elementi personalizzabili (nuovo DS 7 2023 fa il pieno di tecnologia).

Nuovo DS 7 offre anche le tecnologie DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e DS NIGHT VISION per aumentare comfort e relax a bordo. La vettura fa ovviamente anche il pieno di ADAS, con al centro di tutto il DS DRIVE ASSIST, un cruise control adattivo capace di accelerare, frenare, mantenere la distanza di sicurezza e la vettura nella propria corsia.

Cinque i livelli di allestimento, BASTILLE BUSINESS, RIVOLI e OPÉRA da un lato, PERFORMANCE LINE e PERFORMANCE LINE + dall'altro, l'Edizione Limitata LA PREMIÈRE invece sarà disponibile solo su E-TENSE 4x4 360.



Tre DS 7 Plug-in Hybrid, un DS 7 diesel

Sono invece quattro le motorizzazioni, con tre versioni Plug-in Hybrid. Nuovo DS 7 offre infatti versioni da 225 CV e due ruote motrici, 300 CV e 360 CV a quattro ruote motrici - in particolare questa versione da 360 CV è stata curata da DS PERFORMANCE. Nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 si fa notare per via dei suoi due motori elettrici da 110 e 113 CV associati a un motore benzina da 200 CV.



Nonostante questo il peso è fermo a 1.885 kg, con una batteria di bordo da 14,2 kWh che promette fino a 62 km in città e 57 km su ciclo misto, con possibilità di guidare in elettrico fino a 140 km/h. Equipaggiato con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 245/35 R21, nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi.



Anche nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 300 offre un motore a benzina da 200 CV e due motori elettrici da 110 e 113 CV, può però percorrere fino a 81 km in città e 63 km su ciclo misto, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Infine nuovo DS 7 E-TENSE 225 vanta un motore a benzina da 180 CV e un motore elettrico da 110 CV sull'asse anteriore, con 80 km di autonomia in città e 65 su ciclo misto.



La batteria da 14,2 kWh è identica su tutti i modelli e carica in AC fino a 7,4 kW. La gamma viene poi completata da una versione diesel chiamata DS 7 il propulsore BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 marce, che consuma 5,5 litri di carburante per 100 km.



I prezzi di nuovo DS 7 2023

Arriviamo così a parlare di prezzi: nuovo DS 7 BASTILLE BlueHDi 130 Automatica parte da 42.000 euro e rappresenta la base della nuova line-up. Nuovo DS 7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE si può avere a partire da 52.800 euro, mentre per il nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 300 RIVOLI occorrono 60.800 euro. Al top della gamma troviamo il nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 PREMIERE disponibile da 74.100 euro. Gli ordini di nuovo DS 7 2023 sono già aperti in Italia.