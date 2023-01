Disponibile il nuovo Hyundai STARIA: il van futuristico arriva in Italia

Hyundai ha una visione ben precisa del futuro, lo ha dimostrato con la IONIQ 5 e la IONIQ 6 che abbiamo visto a Milano di recente, il marchio sudcoreano però vuole lasciare il segno anche in ambito van: ecco dunque arrivare in Italia il nuovo Hyundai STARIA. La parola van, bisogna ammetterlo, è andata un tantino fuori moda, nonostante la recente uscita del Volkswagen ID. Buzz. Hyundai preferisce la formula Multi-Purpose Vehicle (MPV), perfetta per definire il nuovo STARIA. All'interno abbiamo infatti posti a sedere flessibili, una grande capacità di scorrimento e altissimi livelli di sicurezza in dotazione.



Il design futuristico di Hyundai STARIA

Il frontale si fa notare per via di luci di marcia diurna raggruppate in un'unica linea orizzontale che corre per tutta la lunghezza del veicolo, l'ampia griglia del radiatore inoltre è definita da un motivo unico.

Su Hyundai STARIA Luxury abbiamo anche un esclusivo trattamento satinato con effetto rame su diversi elementi.

Internamente STARIA si concentra sull'essenziale e mette a disposizione una postazione conducente hi-tech con un display anteriore da 10,25 pollici, una fascia centrale con tecnologia touch e un comando del cambio shift-by-wire a pulsanti. Su STARIA Luxury inoltre abbiamo a disposizione 7 posti (STARIA standard arriva a 9 posti) con la seconda fila che si ripiega elettronicamente. Il grande spazio interno si deve anche a un passo di 3.273 mm con una lunghezza complessiva di 5.253 mm e una larghezza di 1.997 mm. La sua altezza invece è di 1.990 mm e permette ai passeggeri di entrare e uscire comodamente dall'abitacolo.



Motori e sicurezza

Sul fronte motorizzazioni, il nuovo Hyundai STARIA è disponibile con motore diesel 2.2 litri VGT da 177 CV e 430 Nm di coppia, un propulsore caratterizzato da un turbocompressore ad alta efficienza per una migliore erogazione della coppia a bassi regimi.

Questo 2.2 litri VGT può essere abbinato alla trazione anteriore con cambio manuale a 6 rapporti o cambio automatico a 8 rapporti oppure al sistema 4WD HTRAC con cambio automatico. Le sospensioni sono state inoltre finemente regolate con schema multi-link al posteriore per un alto comfort di marcia.

La sicurezza è infine affidata ad avanzati sistemi di assistenza come il Forward Collision Avoidance Assist (FCA) e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), STARIA inoltre offre anche il Wireless Module Seat Belt Reminder (WM-SBR), il primo sistema di promemoria cintura di sicurezza al mondo che utilizza la tecnologia di comunicazione wireless. Sulla versione Luxury è disponibile anche il Safe Exit Assist (SEA) che monitora l'arrivo di altri veicoli nel caso in cui venga aperta la portiera.



Quanto costa il nuovo Hyundai STARIA

Arriviamo così a parlare di allestimenti e prezzi. STARIA Wagon offre 9 posti a partire da 43.000 euro con un equipaggiamento di base già molto ricco, pensiamo fra le altre cose a luci MFR a LED, cerchi in lega da 18 pollici, condizionatore automatico, sedili anteriori e volante riscaldato.

I sistemi di sicurezza includono anche l'anticollisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, il riconoscimento attivo dei limiti di velocità e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera. La connettività è invece nelle mani del Cluster SuperVision, un quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 10,25 pollici, e un sistema di infotainment da 8" con Apple CarPlay e Android Auto wireless.



Hyundai STARIA Luxury è così disponibile a partire da 58.500 euro con cambio automatico e trazione anteriore o integrale, in configurazione 7 posti ed equipaggiamento al top della gamma - che vanta anche la funzione relax per la seconda fila di sedili e la luce ambientale a 64 colori. STARIA Luxury è anche dotato di una telecamera grandangolare interna che permette a guidatore e passeggero anteriori di visualizzare i passeggeri posteriori. STARIA si può già configurare sul sito Hyundai Italia.