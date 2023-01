Siamo davvero il Paese d'Europa con le tasse più alte su benzina e gasolio?

La parola "benzina" è ormai un trend assoluto del momento, noi stessi su Everyeye Auto abbiamo parlato del carburante in ogni salsa visti i prezzi alle stelle di gennaio 2023. Abbiamo anche scritto un articolo per capire se paghiamo ancora le accise della guerra in Etiopia, oggi invece vogliamo chiederci: siamo davvero il Paese con più tasse sui carburanti come spesso sentiamo dire?

Ci aiuta a rispondere a questa domanda l'osservatorio di Facile.it che ha analizzato il prezzo dei carburanti in 12 Paesi dell'Unione Europea nel corso del 2022 e il peso delle tasse su un singolo litro per capire quanto pesano le accise sul costo della benzina e del diesel nelle varie nazioni e quanto si è speso in media per un pieno di carburante.



Italia maglia nera per accise e imposte

Guardando ai dati ottenuti dall'osservatorio, il risultato è alquanto desolante. L'Italia è la nazione d'Europa (fra le 12 analizzate) con le tasse sui carburanti più alte in assoluto, sia per quanto riguarda la benzina che il gasolio. I dati inoltre sono "freschissimi", sono aggiornati al 9 gennaio 2023, dunque non si tratta di valori "di repertorio".

Secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, in Italia le accise e le imposte sulla benzina pesano per il 58,2%, significa brutalmente che su 100 euro di spesa alla pompa, 58,20 euro finiscono nelle casse dello Stato, 41,80 euro servono per pagare tutto il resto, dunque il distributore, il carburante, la stazione di servizio ecc, motivo per cui i distributori erano pronti a un nuovo sciopero il 25 e 26 gennaio 2023. È vero, siamo il Paese messo peggio, bisogna però ammettere che la pressione fiscale sui carburanti è alta un po' in tutta Europa: in Grecia siamo al 57,9%, in Germania al 54,2%, in Francia al 54%. Il Paese migliore dei 12 analizzati, ovvero la Spagna, si ferma al 46,6%, almeno per quanto riguarda la benzina.

Le motivazioni sono chiare a tutti: i cittadini d'Europa ormai non possono fare a meno dell'automobile e per i vari governi le accise sui carburanti sono entrate sicure e fondamentali, pagate praticamente da chiunque utilizzi una vettura, anche da un evasore seriale delle imposte, motivo per cui è molto difficile tagliarle...

Se guardiamo al gasolio la pressione fiscale cala leggermente, siamo in ogni caso il Paese che carica più tasse in assoluto: siamo al 51,1% del prezzo totale. Anche qui su 100 euro di spesa abbiamo 51,10 euro di tasse, 48,90 euro per pagare tutto il resto. In questa classifica la Francia è al 48,7%, l'Austria al 44,6%, la Danimarca al 44%. Il miglior Paese in questo senso, che ricarica meno tasse sul gasolio, è la Svezia con il 37,2%.



Questi dati ovviamente sono stati aggiornati dopo l'ultima "Cura Meloni", con il governo che ha annullato tutti i tagli alle accise del governo Draghi e ripristinato i valori standard (allo stesso tempo è stato prorogato il bonus benzina di 200 euro). Sorge dunque una domanda: a quanto ammontava la pressione fiscale PRIMA della nuova Legge di Bilancio meloniana? Guardando ai dati aggiornati al 5 dicembre 2022, l'Italia era fra i Paesi più virtuosi: terzultima sia per quanto riguardava la benzina, con accise e imposte al 46,4%, sia per il gasolio con appena il 38,9%.



Quanto spendiamo in benzina e gasolio?

Passando ai prezzi medi, l'analisi - realizzata tenendo in considerazione il prezzo del carburante riportato dalla Commissione Europea e ipotizzando il consumo di un'utilitaria con una percorrenza di 10.000 km l'anno - ha evidenziato come la spesa media sostenuta da un automobilista italiano nel 2022 per la benzina sia stata di 1.008 euro.

Questo pone l'Italia al settimo posto fra i dodici Paesi analizzati - parliamo di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.

Nonostante i nostri prezzi alle stelle, non siamo stati dunque il peggior Paese d'Europa, almeno per quanto riguarda la benzina. In Danimarca si è speso di più, si parla ad esempio di 1.160 euro (+15% rispetto a noi), in Grecia 1.140 euro (+13%), in Germania 1.069 euro (+6%). Si è invece speso meno in Slovenia, appena 830 euro (-18%) e in Austria (960 euro).



Le cose cambiano leggermente se si guarda al diesel, il carburante che assieme al metano ha subito la stangata maggiore nel corso del 2022. Noi italiani abbiamo speso in media 1.009 euro, valore che ci vale la quartultima posizione della classifica. Meglio di noi hanno fatto solo il Portogallo a 998 euro, la Spagna a 997 euro, la Slovenia a 909 euro.



Fate attenzione invece a fare il pieno di gasolio in Svezia: per il 2022 l'analisi ha calcolato un prezzo medio annuale di 1.275 euro (+21% rispetto all'Italia). In Danimarca infine si è speso 1.091 euro, +8%. Se invece poniamo il focus alle prime settimane del 2023 siamo ai vertici delle classifiche in quanto a spesa: per le prime due settimane dell'anno per percorrere 416 km abbiamo speso 42 euro con le auto a benzina, 43 euro con quelle a gasolio.



Un quadro generale alquanto desolante che farebbe venire voglia di utilizzare la bicicletta anche al petrolhead più incallito, il nostro sesto senso però ci dice che se tutti utilizzassimo le due ruote a pedali ci si inventerebbe un'accisa anche per quello... come si suol dire a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca.