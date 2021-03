Dalla nuova 500 elettrica alla Yaris Hybrid: le offerte auto di marzo 2021

Archiviati in modo definitivo sia gennaio che febbraio 2021, è già il momento di dare il benvenuto al particolare mese di marzo, stretto come tradizione fra assaggi di primavera e sferzate di un inverno non ancora del tutto finito. Ebbene anche questa volta i grandi produttori automotive hanno aggiornato le loro offerte del mese, proponendo interessanti promozioni ai loro nuovi, potenziali clienti. Già ieri abbiamo visto in dettaglio come Fiat abbia lanciato promo su quasi tutta la sua gamma attuale, dalla nuova 500 elettrica da avere a partire da 99 euro al mese grazie agli incentivi alla nuova Tipo disponibile in più varianti, passando ovviamente per la Panda Hybrid, la 500X e la 500L - tutte vetture proposte in sconto e con prima rata a gennaio 2022. Ora è il momento di dare uno sguardo anche alle offerte di altri grandi marchi del panorama attuale - iniziando con Renault, uno dei più venduti in Italia.



Da Renault a Toyota

Il brand francese propone per tutto marzo nuova Twingo a partire da 109 euro al mese con Renault Easy, una simulazione di finanziamento che si rifà alla nuova Twingo Duel SCe 65 da 10.500 euro (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) valido in caso di rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Sempre con Renault Easy è possibile avere la nuova Clio GPL da 119 euro al mese (il prezzo dell'auto è di 12.800 euro in versione Zen TCe 100 GPL), nuova Captur GPL da 149 euro al mese (16.550 euro per la Zen TCe 100 GPL), nuova Megane da 189 euro al mese (19.000 euro per la Business Blue dCi 115). Offerte anche su Scenic, Kadjar, Grand Scenic, Koleos, Talisman Sporter ed Espace, trovate tutto nella pagina dedicata. Guardando al mondo Toyota troviamo poi ben 15 offerte attive in ambito Hybrid. Qualche esempio: nuova Yaris Hybrid, neo eletta Auto dell'Anno 2021, si può avere a partire da 17.300 euro ecoincentivo anziché 18.800 euro - anche da 150 euro al mese con finanziamento Pay Per Drive. Corolla Hybrid parte invece da 22.500 euro, C-HR 1.8 Hybrid costa 24.500 euro, per la versione 2.0 Hybrid Dynamic Force invece ne bastano 26.350. Offerte anche su nuovo RAV4, su Prius e Highlander.



Da Alfa Romeo a Jeep

Alfa Romeo propone interessanti offerte su Stelvio e Giulia, entrambe da 349 euro al mese con Noleggio Chiaro in versione Rosso Edizione. Su Giulietta invece si hanno fino a 10.000 euro di vantaggi con finanziamento FCA Bank, con Zero Anticipo e Zero Rate per 6 mesi. Tornando in Francia, nuova Citroen C3 si può avere con Ecobonus Rottamazione fino a 9.900 euro di vantaggi, i SUV del marchio invece si possono acquistare con (fino a) 9.000 euro di ecobonus rottamazione, con nuova Citroen C4 che parte da 199 euro al mese con ecobonus rottamazione. Sempre all'interno del Gruppo Renault, la gamma Sandero di Dacia si può avere da 3 euro al giorno (90 euro al mese) per tutto marzo 2021, Duster invece si porta a casa da 5 euro al giorno (150 euro al mese). Immancabile in questa "lista promozioni" Ford, che ha rinnovato le offerte su Fiesta, Fiesta ST, Ecosport, nuova Puma, Focus, Focus ST, nuova Kuga, Mondeo, S-Max, Galaxy e persino il nuovo mastodontico Explorer Plug-in, disponibile a 997 euro al mese.

Jeep dal canto suo propone gamma Renegade da 169 euro al mese con (fino a) 9.000 euro di vantaggi grazie agli incentivi statali. Compass si prende invece da 229 euro al mese, sempre con 9.000 euro di vantaggi grazie agli incentivi statali, mentre nuova Jeep Wrangler si può acquistare a 18.000 euro con Jeep Free - con zero rate mensili e la possibilità dopo 2 anni di tenerla, cambiarla o restituirla.



Dalla Lancia Ypsilon alle offerte Volkswagen

In casa Lancia la nuova Ypsilon Hybrid Ecochic si può avere fino a 6.000 euro di bonus con prima rata a gennaio 2022. Il prezzo promozionale è di 9.500 euro anziché 12.500 con finanziamento ed Ecobonus Statale in caso di rottamazione. Mazda ha invece pensato di offrire la sua CX-30 ibrida a partire da 24.950 euro, con 4.500 euro di vantaggi per tutto il mese di marzo. In promo anche Mazda2, da 18.300 euro con 5.500 euro di vantaggi, MX-30 da 34.900 euro con 10.446 euro di vantaggi grazie a Mazda Advantage, agli ecobonus Mazda e agli incentivi statali in caso di rottamazione, Mazda3 da 24.100 euro e 4.500 euro di vantaggi, CX-3, CX-5, Mazda6 e MX-5 Soft Top. In casa Opel va in scena la Super Rottamazione, con nuova Corsa a partire da 10.900 euro con Scelta Opel. In promo anche Astra 5 porte e Tourer, Crossland, Grandland X, Mokka e il nuovo Mokka-e elettrico, Insignia Grand Sport e Sports Tourer.

Il marchio del Leone, Peugeot, ha in offerta tutta la sua Gamma Privati, con nuova 108 che parte da 7.900 euro, nuova 208 da 10.900 euro, nuova 2008 da 16.900 euro, 308 5 porte da 17.900 euro, nuovo 3008 da 27.900 euro, nuovo 5008 da 29.900 euro, nuova 508 da 29.900 euro. SEAT ha in sconto la nuova Leon, da 149 euro al mese, Ibiza da 79 euro al mese con 4 anni di garanzia inclusi, Arona da 89 euro al mese, Ateca e Tarraco (anche ibrida plug-in). Sbirciando fra le promozioni Skoda si scopre invece che Kodiaq e Karoq si possono avere fino a 7.000 euro di vantaggi, rispettivamente da 199 e 179 euro al mese. Kamiq G-Tec a metano si ha invece a 149 euro al mese fino a 6.000 euro di vantaggi. Sconti anche su Superb Wagon, Octavia Wagon, Fabia e Scala G-Tec a metano.



Ottime novità anche in casa Suzuki, con vantaggi che possono arrivare fino a 10.000 euro grazie agli incentivi statali. L'intera gamma del produttore giapponese è inoltre 100% Hybrid e 100% 4x4, se escludiamo la Suzuki SWACE Hybrid. Qualche esempio: Vitara 1.4 Hybrid COOL si può avere da 19.650 euro, S-Cross 1.4 Hybrid EASY da 18.600 euro, ACROSS Plug-in 2.5 TOP 4WD da 46.900 euro. Da non perdere neppure la nuova SWIFT Hybrid 1.2 COOL da 13.390 euro e la SWIFT Sport Hybrid 1.4 da 19.950 euro. Volkswagen invece sta spingendo sull'acceleratore della ID.3 elettrica, che si può avere da 299 euro al mese con Progetto Valore e con rottamazione - con estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km. Tutte le offerte si intendono valide fino al 31 marzo 2021, salvo diverse indicazioni del produttore.