Abbiamo visto le CUPRA Terramar, Tavascan e UrbanRebel: viaggio nel futuro

Grazie alla tecnologia scriviamo articoli da ogni parte del mondo, in ogni luogo. Nella nostra carriera è successo in un autogrill come in una lussuosa camera d'albergo affacciata sul Guggenheim Museum di Bilbao, il pezzo che state leggendo invece nasce in un posto sinora inedito, almeno per noi.

Ci troviamo all'interno di una sorta di discoteca, un enorme locale lounge in cui sorseggiare drink, pasteggiare con finger food, parlare con colleghi e manager e perché no, anche scrivere, esattamente come stiamo facendo - nonostante la musica dance assordante e le luci estremamente soffuse, tendenti al buio.



Ci troviamo in Spagna, ai bordi del circuito di Terramar, roccaforte di CUPRA, il marchio automotive che in questo preciso momento storico più si addice a questo ambiente - che è un ambiente cool, alla moda, dinamico, giovanile e accattivante, non a caso qui sulle pareti vi sono opere inedite di Tvboy, lo street artist italiano che ha collaborato con CUPRA a una nuova campagna di comunicazione.

Ma cosa ci facciamo in questo luogo psichedelico? Il brand spagnolo ha appena presentato la sua visione da qui al 2025 e andiamo subito a raccontarvela...



CUPRA ritorna al Circuito di Terramar

Terramar è un luogo simbolo per CUPRA, là dove tutto è iniziato quattro anni fa, quando il brand del Gruppo Volkswagen ha mosso i suoi primi passi in autonomia. Da quel momento sono state consegnate 200.000 vetture e il fatturato è cresciuto dai 430 milioni di euro del 2018 ai quasi 2,2 miliardi di euro del 2021, risultati che in un momento delicato come quello che stiamo vivendo (nel mezzo è passata anche una pandemia, neppure del tutto risolta) rappresentano un vero unicum.

Questi dati però non bastano a CUPRA, che a ragione si definisce un "impulso inarrestabile" e guarda al futuro convinta di poter raddoppiare le sue vendite - anche grazie alla nuova era elettrica iniziata con Born. Entro il 2025 vedremo infatti tre nuovi modelli elettrificati, con l'obiettivo di toccare le 500.000 unità vendute.



Tre nuove CUPRA elettrificate

Il brand spagnolo ha intenzione di lanciare le nuove CUPRA Terramar, CUPRA Tavascan e CUPRA UrbanRebel, con l'attuale gamma che verrà in ogni caso rinnovata e messa al passo coi tempi nel 2025. "Stasera vi mostriamo l'intera gamma della prossima generazione di eroi di CUPRA da lanciare entro il 2025" ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA.

"Entro il 2025 il nostro obiettivo è di consegnare 500.000 auto nel medio termine e portare avanti la nostra strategia d'espansione internazionale in nuovi mercati così come entrare in nuovi segmenti. La CUPRA Tribe si è impegnata per far sì che tutto ciò accada, sono le persone che contano. Perché alla fine, sono le persone che fanno il brand". CUPRA Terramar sarà un modello chiave, il primo SUV elettrificato del brand (Formentor è ufficialmente un crossover), che potrà vantare motorizzazioni termiche classiche oppure con tecnologia Plug-in Hybrid.

Tale tecnologia è già presente a bordo di Formentor, a partire dal 2024 però ci saranno più opzioni per l'intera gamma e autonomie maggiori. Definito da CUPRA "emozionante e sportivo", il Terramar da 4,5 metri di lunghezza verrà prodotto nello stesso stabilimento Audi di Györ in Ungheria, disponibile sia endotermico che Plug-in Hybrid con batterie capaci di offrire fino a 100 km di autonomia.



Con Tavascan invece abbiamo visto un prodotto di serie estremamente fedele al concept del 2019 (ecco la CUPRA Tavascan elettrica), aggressivo e silenzioso grazie alla sua natura 100% elettrica, il cui focus sarà portare CUPRA in nuovi mercati - CUPRA che dal 2024 diventerà dunque un marchio globalizzato. Al momento si parla di Australia, Messico e Israele, ma arriverà sicuramente dell'altro.



UrbanRebel compatta e pepata

La sfrontatezza del brand toccherà poi il suo apice con la CUPRA UrbanRebel, una Urban Electric Car in piena regola che abbiamo ammirato prima in realtà virtuale, poi dal vivo. Più compatta e accessibile di Born, grazie alla piattaforma Small MEB del Gruppo Volkswagen, la UrbanRebel ha preso forma davanti a noi all'interno di un visore per la realtà virtuale: siamo diventati degli spiriti fluttuanti in un mondo 3D, antipasto di quello che sarà il Metaverso di CUPRA, e ci siamo messi alla guida della UrbanRebel - che da concept corsaiolo (ammirate la nuova CUPRA UrbanRebel) è diventata vettura di serie davanti ai nostri occhi, mostrandoci interni futuristici e all'avanguardia per una vettura compatta.

Lungo appena 4,03 metri, UrbanRebel sarà "il progetto più grande dei prossimi anni, poiché sarà la chiave per la trasformazione in un brand completamente elettrico. Stiamo guidando lo sviluppo del cluster, la famiglia di veicoli che democratizzeranno la mobilità urbana sostenibile, per i vari marchi all'interno del Gruppo Volkswagen" ha spiegato Werner Tietz, Vicepresidente Ricerca e Sviluppo di CUPRA. UrbanRebel vuole essere democratica grazie a un prezzo di partenza compreso fra i 20.000 e i 25.000 euro, una soglia possibile anche per via di avanzati polimeri riciclati e materiali a base bio - che dimostrano una ricerca sul prodotto quasi maniacale e rispettosa dell'ambiente.



Stampa 3D e lavorazione 3D verranno combinate insieme per la fabbricazione con design parametrico, che sulla carta promette di migliorare le performance e accrescere la percezione di valore. Nonostante le dimensioni abbastanza compatte, sul fronte della potenza avremo in ogni caso un motore elettrico da 226 CV/166 kW, capace di percorrere lo 0-100 km/h in soli 6,9 secondi (e potrebbe arrivare anche una variante AWD a doppio motore, ma si tratta solo di un'indiscrezione). Di ben 440 km l'autonomia stimata, almeno nella versione "Extended Range", dunque un prodotto estremamente interessante che potrebbe rivoluzionare il segmento di appartenenza.

Disegnata a Barcellona, CUPRA UrbanRebel sarà lanciata nel 2025 e sinceramente già ci sfreghiamo le mani per ciò che abbiamo visto al Terramar. Questo è ciò che CUPRA ci regalerà di nuovo nei prossimi anni, anche l'attuale gamma però verrà rinnovata, pensiamo dunque alle nuove CUPRA Leon, Formentor e Born in arrivo entro il 2025. Chiudiamo dunque l'articolo per tuffarci nuovamente nel mondo CUPRA, che qui al circuito di Terramar ci sta viziando con ottimi cocktail e finger food di varia natura, con il prosciutto iberico che la fa da padrone in diverse portate.

La discoteca si è nel frattempo trasformata in un buffet a cielo aperto, con musica live, affumicatori di salmone e griglie con spiedini di pollo e gamberi. Chicca finale: la curva parabolica del Terramar illuminata da proiezioni psichedeliche per il passaggio delle tre nuove furie CUPRA, uno spettacolo che non dimenticheremo facilmente.

Stasera vorremmo davvero premere un ipotetico tasto Fast Forward (ispirandoci al progetto Future: Fast Forward tramite cui CUPRA vuole trasformare la Spagna in un hub europeo per la mobilità elettrica) e goderci immediatamente il futuro del brand spagnolo, che ha solo iniziato la sua gara di "endurance estremo" all'interno del mercato globale.