Quanto costa ricaricare un EV a inizio 2023? I prezzi dopo i rincari Enel X

Il 2022 è stato un anno a dir poco drammatico sul fronte energetico, con prezzi di gas, carburanti ed energia elettrica schizzati verso l'alto. Anche se all'orizzonte si intravede qualche segno di miglioramento, con qualche euro in meno in bolletta, sul fronte pratico la percezione è di avere a che fare ancora con un periodo buio, caratterizzato da numerosi rincari in ogni settore. Ovviamente gli automobilisti stanno pagando la crisi energetica in prima persona, sia sul fronte termico (benzina, diesel, GPL e metano) che elettrico.

Enel X, gestore di una delle più grandi reti di ricarica pubbliche per auto elettriche, già a fine 2022 ha ritoccato le sue tariffe a consumo, spingendo l'asticella verso lo 0,89 euro/kWh fino a 150 kW di potenza e 0,99 euro/kWh oltre i 150 kW.

Un autentico salasso che in qualche modo spingeva gli utenti a fare degli abbonamenti mensili, ora però sono aumentati anche quelli (Enel X alza i prezzi dei suoi abbonamenti) Cerchiamo di capire, quindi, quanto costa ricaricare un'auto elettrica alle colonnine pubbliche a inizio 2023 mettendo a confronto tariffe e abbonamenti dei principali player del mercato.



I nuovi abbonamenti Enel X

Anche se il sistema ad abbonamento può tenere a bada le spese, è un meccanismo che abbiamo già aspramente criticato nell'articolo Cosa non funziona con la ricarica EV; pensiamo che la ricarica dovrebbe essere libera, senza vincoli di sorta, non è questa la sede in cui discuterne però. Partiamo subito ad analizzare i nuovi prezzi Enel X: diciamo pure addio ai vecchi abbonamenti che ci permettevano di ricaricare a 0,35 euro e 0,31 euro per kWh, che tra l'altro una volta esauriti si potevano sottoscrivere di nuovo...

Oggi sono tre gli abbonamenti Enel X disponibili, City da 80 kWh e 49 euro al mese, Travel da 160 kWh e 79 euro, Travel Plus da 320 kWh e 129 euro al mese. Tuttavia questi prezzi sono in promozione fino all'1 agosto 2023, dunque potremo pagare gli abbonamenti rispettivamente 39 euro, 69 euro e 99 euro (più tessera Enel X Way in omaggio con Travel Plus). Vi abbiamo già riempito la testa di cifre, in basso però trovare un ordinato schema riassuntivo.



Passando a BeCharge, in app abbiamo a disposizione quattro abbonamenti differenti, da 20 euro a 175 euro: Be Light 50 offre 50 kWh a 20 euro mensili, Be Regular 100 invece ha 100 kWh per 38 euro al mese. Per chi carica spesso la propria auto elettrica fuori casa abbiamo Be Large 250 con 250 kWh a 90 euro al mese e infine Be Electric 500 con ben 500 kWh a 175 euro al mese. Anche A2A offre diverse soluzioni con pagamento mensile: E-Moving Small ci mette a disposizione 30 kWh per 16 euro al mese, E-Moving Medium ha 80 kWh a 29 euro al mese, mentre E-Moving Large è un pacchetto da 180 kWh a 60 euro al mese.

Molti utenti poi preferiscono usare i servizi e gli abbonamenti dell'app EVway, anche se questi sono dedicati alla rete Ionity presente in Italia: per 69 euro all'anno possiamo ricaricare a una tariffa di 0,59 euro/kWh su colonnine ultra potenti, mentre con 199 euro all'anno abbiamo accesso a una tariffa scontata di 0,39 euro/kWh. Non ci sono kWh inclusi, si potrebbero dunque considerare abbonamenti "a consumo". Sempre a proposito di Ionity, la rete di ricarica ad alta potenza offre un piccolo abbonamento Passport che per 17,99 euro al mese (contratto da 12 mesi) vi permette di sfruttare le colonnine HPC del marchio a 0,39 euro/kWh.



Quanto costa davvero un pieno di energia?

Tutte queste cifre come si traducono "nel mondo reale"? Per fare qualche esempio pratico possiamo prendere tre modelli di auto elettriche molto diversi fra loro: una Dacia Spring (28 kWh), una Tesla Model 3 a trazione posteriore (con batteria da 50 kWh, proprio la Tesla Model 3 RWD appena resa compatibile con gli incentivi) e una Mercedes-Benz EQE (90 kWh). Come potete vedere dalla tabella in allegato, il prezzo di un singolo pieno può cambiare in maniera significativa in base all'abbonamento che sottoscrivete, dunque la scelta è da fare con molta attenzione.

Sulla Spring potete spendere da 8,68 euro a 17,08 euro per la stessa quantità di energia; sulla Model 3 Standard Range per un pieno di energia si spendono dai 15,50 euro ai 30,50 euro, mentre a bordo della Mercedes-Benz EQE si può andare dai 27,90 euro ai 54,90 euro. Ovviamente i prezzi sono indicativi, inoltre è raro che si ricarichi dallo 0% al 100%, sono però cifre che possono farvi capire la differenza fra i principali abbonamenti di ricarica disponibili attualmente sul mercato.