Cosa sappiamo sulla nuova Hyundai KONA 2024: la più avanzata di sempre

Il 2022 di Hyundai è finito con la presentazione in anteprima della KONA 2024, nuova generazione di uno dei crossover più apprezzati degli ultimi anni - soprattutto nella sua variante Full Electric. Oggi conosciamo nuovi dettagli e siamo anche in grado di ammirare nuove foto ufficiali degli interni. Le info che seguono sono relative al mercato coreano, per gli altri mercati arriveranno novità più precise nel mese di marzo, sappiamo in ogni caso che la KONA 2024 sarà disponibile in diverse alimentazioni: BEV 100% elettrica, HEV Full Hybrid e termica ICE. Ogni variante potrà poi avere la sua versione sportiva N.

Pur offrendo diverse motorizzazioni, la KONA 2024 si basa sulla variante 100% elettrica, con Hyundai che ha dunque sovvertito lo stato tradizionale delle cose - che negli anni passati portava i produttori a partire dalle versioni termiche per lo sviluppo dei modelli elettrici. Andiamo dunque a scoprire le principali novità di nuova KONA 2024.



Una KONA proveniente dal futuro

Rispetto al modello attuale, nuova KONA 2024 si farà notare per via dei suoi Seamless Horizon Lamp sia all'anteriore che al posteriore, LED che promettono un aspetto armonioso e unico per ogni variante.

La KONA 2024 BEV inoltre si distinguerà per i Pixelated Seamless Horizon Lamp, seguendo in qualche modo la scia "pixelosa" iniziata da IONIQ 5. In onore al recente passato, nuova KONA 2024 avrà robusti passaruota con luci anteriori e posteriori integrate, mentre i cerchi da 19 pollici sono stati disegnati appositamente per la vettura e ciò rappresenta una novità assoluta per il crossover coreano.

I modelli HEV e ICE avranno un paraurti caratterizzato da elementi tridimensionali e una piastra di protezione al posto della tradizionale griglia del radiatore. La HEV in particolare avrà dei deflettori attivi (Active Air Flap - AAF), mentre KONA ICE avrà un deflettore attivo superiore per minimizzare la resistenza aerodinamica. Le varianti N infine avranno un aspetto più grintoso sia all'anteriore che al posteriore, con cerchi da 19 pollici con design N Line dedicato. KONA N Line avrà anche una pedaliera in metallo e una leva del cambio customizzata N.



Gli interni di nuova Hyundai KONA 2024

Interamente nuova KONA 2024 promette il maggiore spazio della categoria, grazie a un passo più lungo di 60 mm rispetto al passato, 77 mm di spazio in più per le gambe e un aumento di 11 mm dello spazio per la testa dei passeggeri posteriori. Nella seconda fila lo spazio per le spalle è di 1.402 mm, anche in questo caso il più ampio della categoria, mentre i sottili sedili da 85 mm contribuiscono ad aumentare l'abitabilità posteriore.

Sempre a proposito di spazio, abbiamo fino a 723 litri disponibili nel vano posteriore grazie ai sedili posteriori abbattibili. Grande novità di questa generazione è poi il tunnel centrale ridisegnato, con il cambio shift-by-wire posizionato dietro al volante. La plancia offre adesso due schermi da 12,3 pollici ciascuno, uno stile ripreso in larga parte dalla nuova IONIQ 6 che abbiamo visto dal vivo a Milano.



La KONA più tecnologia di sempre

Il design futuristico di nuova KONA 2024 risulta perfettamente in linea con la tecnologia disponibile a bordo. La vettura può infatti aggiornarsi OTA (over-the-air, via internet) per offrire feature sempre nuove e al passo coi tempi, inoltre l'apertura del portellone posteriore è intelligente e personalizzabile, anche questa una novità per gli utenti KONA. Un'auto sempre connessa che grazie alla tecnologia Digital Key 2 Touch permette all'utente di chiudere, aprire e avviare la propria KONA tramite smartphone o smartwatch con tecnologia NFC.

Infine chiudiamo con un altro aspetto chiave delle vetture contemporanee: l'assistenza alla guida. Nuova KONA 2024 offre numerosi sistemi di assistenza come il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), il Lane Keeping Assist (LKA), il Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA), il Safe Exit Warning (SEW), l'Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), il Driver Attention Warning (DAW), il Blind-spot View Monitor (BVM) e l'High Beam Assist (HBA). Il comfort di guida invece è migliorato da funzioni come lo Smart Cruise Control (SCC), lo Smart Cruise Control basato sulla navigazione (NSCC), il Lane Following Assist (LFA) e l'Highway Driving Assist (HDA).

Nuova KONA 2024 non si fa neppure mancare il Surround View Monitor (SVM), il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), il Forward/Side/Reverse Parking Distance Warning (PDW), il Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) e il Remote Smart Parking Assist (RSPA), parliamo dunque di una vettura estremamente avanzata che non teme il confronto con modelli di categoria superiore. Ovviamente le funzioni descritte sopra possono variare a seconda dell'allestimento, non vediamo l'ora di scoprire il listino dettagliato per l'Italia. Nel frattempo di quanto è salito il vostro hype rispetto alla nuova KONA 2024?