Cosa pensiamo dell'Alfa Romeo 33 Stradale: dov'è il cuore Alfa?

Il 30 Agosto 2023 alle ore 17.00 Alfa Romeo è tornata a farsi sentire prepotentemente dal mondo intero presentando la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, un modello fuoriserie dopo 54 anni di vuoto nei confronti di questa tipologia di automobili.

Solo 33 esemplari (tutti già venduti), prezzo astronomico superiore ai 2 milioni di euro, due differenti motorizzazioni (endotermica ed elettrica) e setup vettura curato da Valtteri Bottas. Dati che letti nero su bianco sembrano pazzeschi, nonostante questo però il web si è diviso dopo la presentazione, tanto che noi stessi abbiamo dovuto prenderci qualche ora per riflettere e cercare di capire cosa la casa del Biscione abbia effettivamente tirato fuori dal cilindro. Cosa significa davvero la 33 Stradale per Alfa Romeo? È davvero una (ennesima) rinascita? Quanto c'è della vecchia 33 Stradale in quella nuova?



Il lato brillante della 33 Stradale

Partiamo dalle cose belle: dietro al prezzo da mal di testa c'è un progetto sicuramente importante, il design da Touring Superleggera è curato da Alejandro Mesonero Romanos (CUPRA vi dice qualcosa?), il motore endotermico ha 620 CV, quelli elettrici arrivano a 750 CV, il telaio invece è un monoscocca in carbonio.

Le soluzioni tecniche sono di altissimo pregio e rendono la 33 Stradale una supercar con la S maiuscola, pensiamo per esempio alle sospensioni con doppio braccio oscillante, al motore in posizione centrale con trazione posteriore (per la versione V6 biturbo). Insomma, se pensiamo che per anni Alfa Romeo è stata solamente MiTo e Giulietta mentre ora ci sono ben tre vetture a listino con potenze oltre i 500 CV, beh, possiamo forse dire che il marchio sta iniziando a riacquisire l'appeal che prima dell'arrivo del V6 2.9 della Giulia era finito sotto qualche chilo di polvere.

Dopo la pubblicazione delle foto ufficiali della 33 Stradale i social network sono esplosi, tantissime riviste di settore nazionali ed estere hanno accolto la vettura con titoloni strabilianti, moltissimi commenti positivi e apprezzamenti hanno dimostrato quanto il brand del Biscione sia ancora amato dagli appassionati. Ma c'è stata comunque tanta polemica e proprio qui vogliamo approfondire la questione, procediamo per punti.



Il cuore Alfa

Punto uno: quanto c'è di Alfa Romeo in questo progetto? Con un telaio monoscocca in fibra di carbonio e un motore centrale V6 biturbo/triplo motore elettrico è un attimo pensare alla Maserati MC20 e alla Maserati Folgore. Nessuno contesta questi elementi, anzi, ma vista la tiratura super limitata e il costo spropositato forse sarebbe stato molto più romantico un progetto "ex novo". Il cuore Alfa Romeo c'è davvero?



Punto due: torniamo alla questione 33 unità. Ok, il rimando alla storica 33 Stradale degli anni Sessanta è decisamente facile da capire (anche se di questa vennero prodotti, pare, solo 18 esemplari), ma mentre la prima fu un progetto che concettualmente mirava a riprodurre la Tipo 33 su strada, quella nuova sembra più una mossa di branding. La 33 Stradale classica è diventata una leggenda per un motivo ben preciso, la stessa 8C Competizione (di fatto anche lei una Maserati) sembrava avere più "cuore" della nuova 33 Stradale. Forse alla fuoriserie manca un po' di spontaneità...



Punto tre: la linea. "De gustibus non est disputandum", oggettivamente la 33 Stradale pare una scultura su ruote ed è impossibile dire che sia un brutto oggetto. Eppure c'è qualcosa che non quadra, le linee in certi punti risultano un po' pesanti, i gruppi ottici posteriori sembrano presi in prestito dalla penna di Zagato. Il lavoro aerodinamico è indubbiamente clamoroso - parliamo di un'auto in grado di toccare i 333 km/h con un Cx di 0,375 - ma secondo noi manca un po' di sinuosità e di morbidezza.



Punto quattro: il prezzo finale. Ci ricongiungiamo brevemente al punto due con una domanda provocatoria, ovvero a quella cifra cosa vuole dimostrare Alfa Romeo? Si entra in un territorio davvero pericoloso - pensate a Pagani, Bugatti o Koenigsegg - dove la competizione mette sul piatto tecnologie molto più raffinate e costose, viene normale pensare che tutto quello che si paga quindi è l'esclusività. Alfa Romeo promette che nessuna 33 Stradale sarà uguale all'altra e si potrà scegliere addirittura il numero di telaio, mentre gli interni saranno disponibili in due setup personalizzabili (Tributo o Alfa Corse). Il timore è che resti più un oggetto pregiato per collezionisti da vedere a prezzi folli all'asta che un vero cavallo di battaglia Alfa Romeo.



Non pensiamo ci sia un modo giusto o sbagliato di vedere quest'auto, la nostra è solo una riflessione fatta a caldo dopo mesi di attesa e di aspettative. Sarebbe stato stupendo vedere un modello creato ad-hoc (giustificato dalla tiratura e dal prezzo) con motore e telaio 100% Alfa Romeo, ma in cuor nostro sappiamo anche che ci sono ben altre logiche dietro a questi progetti e il totale sold out della 33 Stradale è prova che chi paga non la pensa come chi scrive.