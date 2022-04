Cosa fare in caso di incidente o avaria in autostrada? Le regole basilari

Nelle ultime ore un terribile evento avvenuto nel Pavese ci ha davvero fatto sussultare: un ragazzino di 11 anni è morto in seguito a un incidente d'auto e il padre è stato investito nel tentativo di soccorrerlo (morti padre e figlio di 11 anni sull'A21). Ovviamente è un caso limite (e con un figlio riverso sull'asfalto è impossibile ragionare, si agisce d'istinto) ma sappiamo tutti cosa fare in caso di incidente in autostrada? Esiste effettivamente un vademecum da rispettare in caso di problema in autostrada, piccoli consigli che possono diminuire il rischio di rimanere uccisi o feriti dopo un sinistro avvenuto con altro vetture o una banale avaria.



Cosa fare in caso di avaria in autostrada

In caso di problemi meccanici, è necessario (se possibile ovviamente) portare la vettura in corsia d'emergenza.

Bisogna poi accendere le quattro frecce del veicolo e indossare il gilet catarifrangente - ormai obbligatorio a bordo delle auto. Sarebbe cosa buona e giusta far indossare il gilet anche agli eventuali passeggeri, se viaggiate spesso con la famiglia sarebbe dunque un bene acquistare gilet per tutti. Per scendere dal veicolo è necessario utilizzare le portiere di destra, mai usare le portiere sul lato sinistro, quello più vicino alle corsie di marcia; una volta scesi, riparatevi subito dietro il guardrail, il più lontano possibile dalla corsia di circolazione. Con l'auto in corsia di emergenza non è neppure necessario mettere il triangolo sull'asfalto, dunque è un ulteriore rischio che potete evitare. Una volta fatte tutte queste operazioni potete chiamare il 112 con il vostro cellulare oppure sfruttare una delle colonnine SOS presenti in autostrada (installate ogni 2 km). L'attesa dei soccorsi deve avvenire tassativamente dietro il guardrail.



Cosa fare in caso di incidente in autostrada

Al di là di ciò che possiamo fare in caso di avaria, in caso di incidente le dinamiche cambiano leggermente. Se non si è feriti si può procedere alla messa in sicurezza del luogo del sinistro, accendendo le luci d'emergenza e indossando il gilet catarifrangente - ma dopo aver chiamato la Polizia, che può aiutare a rallentare il traffico.

Sempre se le condizioni lo permettono, bisogna posizionare il triangolo di pericolo ad almeno 100 metri di distanza dal veicolo (al di fuori dell'autostrada i metri diventano 50). Ovviamente tutte queste operazioni devono essere fatte tenendo conto delle auto in transito. Una volta messa in sicurezza l'area è fondamentale trovare un riparo, magari dietro un guardrail al di fuori della carreggiata. Se vi sono dei feriti bisognerebbe soccorrere anche loro, portarli al riparo al di fuori della careggiata, sempre se il contesto lo permette. In caso di feriti gravi fate molta attenzione, potrebbe essere pericoloso spostarli, il movimento potrebbe causare lesioni irreparabili alla colonna vertebrale, esistono alcuni casi in cui è meglio attendere i soccorsi specializzati. I numeri di emergenza da chiamare in questo caso sono il classico 118 per il Pronto Soccorso, il 113 per la Polizia, il 115 per i Vigili del Fuoco. Se le condizioni non permettono di scendere dall'auto, meglio rimanere a bordo ed evitare ulteriori situazioni di pericolo, un'auto è sicuramente più visibile di un pedone.



Come avrete capito, nonostante i consigli base una minima dose di pericolo purtroppo c'è sempre e le valutazioni sul posto spettano a noi, siamo noi che dobbiamo capire quanto possa essere dannoso scendere dall'auto o meno. L'aspetto più importante è rimanere lucidi e non farsi assalire dal panico, così da affrontare la situazione nel modo più sicuro possibile.