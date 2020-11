Conosciamo il nuovo CUPRA Formentor 2020: prezzi, motori, tecnologia

Fra poche ore un nuovo Cupra Formentor da 310 CV ci verrà recapitato direttamente in redazione. Parliamo del nuovo crossover coupé spagnolo che ha intenzione di rivoluzionare, a suo modo chiaramente, il segmento dei SUV/Crossover, con un'offerta completa, senza lo stress di un configuratore infinito, vari livelli di potenza ma stesso DNA sportivo su tutta la gamma - che avrà inoltre ben tre alimentazioni differenti. Un modello dal carattere indiscusso, in grado di catturare subito l'attenzione, che oggi vogliamo conoscere (e farvi conoscere) prima di guidarlo effettivamente in strada. Con la Launch Edition già sold out da settimane, l'attuale listino prevede il Formentor benzina con motore 1.5 TSI (anche con cambio automatico DSG opzionale) da 150 CV e 110 kW e il Formentor VZ benzina con motore 2.0 TSI 4Drive DSG 310 CV e 228 kW.

Presto però presso i rivenditori arriveranno le varianti a gasolio e plug-in hybrid, a completamento di una gamma estremamente giovane, dinamica e versatile. Della qualità degli interni, del design esteriore, del funzionamento delle varie tecnologie di bordo e della dinamica di guida parleremo sicuramente in modo approfondito dopo la prova su strada, vogliamo però parlarvi della ricca dotazione di serie proposta dal nuovo Formentor - che come abbiamo anticipato persegue una formula Value for Money.



Tutto di serie, o quasi

Sulla carta, il nuovo Formentor 1.5 si presenta con un media system con display touch capacitivo da 10", radio DAB, 6 altoparlanti, USB di tipo C, il CUPRA Virtual Cockpit da 10,25". Tecnologia Full Link Wireless per utilizzare Android Auto e Apple Carplay in modalità senza fili, sistema di ricarica wireless, tecnologia CUPRA Connect con eSIM integrata - che ci permette di accedere alla vettura da remoto e di usufruire dei servizi Safety & Service. Di serie abbiamo ancora i cerchi in lega da 18" Silver, fari Full LED con illuminazione COAST-to-COAST davvero originali, vetri posteriori oscurati, spoiler posteriore e paraurti sportivi, presenti dunque anche sulla Formentor "base" da 150 CV. All'interno dell'abitacolo i designer e i tecnici di CUPRA hanno voluto avvolgere i passeggeri con il massimo comfort possibile, implementando un'illuminazione interna smart Wraparound (che abbiamo già visto sulla nuova SEAT Léon 2020), sedili sportivi CUPRA, rifiniture interne in alluminio dark, Climatronic a 3 zone, volante sportivo multifunzione in pelle con leve del cambio integrate, sistema Kessy entry + GO per l'accesso e l'avviamento senza chiave.



Grandissimo lo spazio riservato anche alle ultime tecnologie disponibili in campo automotive: il Formentor ci offre il sistema di chiamata d'emergenza e-Call, il Safe & Driving Pack M con Adaptive Cruise Control e assistenza per i fari abbbaglianti, Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento dei pedoni e ciclisti, Lane Assist, ben 7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 a tendina e 1 centrale), XDS (Sistema Differenziale Elettronico), sistema di riconoscimento della stanchezza. Tutto racchiuso all'interno di un pacchetto che con cambio manuale costa al pubblico 31.250 euro chiavi in mano, per avere la comodità del cambio automatico basta invece salire a 32.850 euro.



Un bestione da 310 CV

Di fascia leggermente superiore il Formentor VZ da 310 CV, con motore 2.0 TSI 4Drive e cambio automatico DSG di serie. Questa variante riprende tutto l'allestimento di serie visto sul Formentor 1.5 e lo arricchisce ulteriormente con un sistema di navigazione VZ con display touch capacitivo da 12" e aggiornamento mapcare, CUPRA Connect con l'infotainment sempre connesso e app native. I cerchi in lega questa volta sono da 19" machined Exclusive 38/3 nella colorazione Sport Black Matt/Silver e la ruota di scorta da 18" è inclusa. I sedili sono sempre sportivi ma avvolgenti, il volante (progressivo e riscaldato) è racing con pulsante di avviamento e selettore della modalità di guida CUPRA, inoltre la pedaliera è in alluminio, abbiamo il DCC (Dynamic Chassis Control) e il Park Assist, con sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore.



Il Safe & Driving Pack è XL, con ACC Predittivo, Exit Warning che si attiva in caso di pericolo all'uscita dell'auto, Exit Assist che funziona quando la vettura sta uscendo da un parcheggio, Lane Assist Plus con mantenimento del centro corsia, Side Assist con Blind Spot Detection, riconoscimento dei cartelli stradali, Traffic Jam Assist, Emergency Assist 1.0. Probabilmente alcune delle tecnologie presenti nel pacchetto XL, pensiamo al Blind Spot o il mantenimento della corsia, potevano star bene anche in quello M, la scelta di CUPRA però è chiara e il prezzo particolarmente aggressivo del Formentor 1.5 spiega ogni cosa.

Con 640 euro extra è comunque possibile ottenere il Pack XL come optional anche sul Formentor 1.5, ciò che invece innalza il prezzo del Formentor VZ è di certo l'aggressivo motore: siamo a 46.250 euro, con possibilità di noleggio a lungo termine con poco più di 5.000 euro di anticipo e una rata mensile al di sotto dei 400 euro - che per una vettura di nuova generazione, da 310 CV, comoda e di qualità è un traguardo eccezionale. FCA ne chiede 349 per noleggiare la nuova Fiat 500e con una formula leggermente più limitata, tanto per fare un esempio diretto. Ora non resta che accendere il motore...