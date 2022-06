Abbiamo configurato la Microlino: in Italia può costare più di 20.000 euro

In Svizzera esiste una compagnia specializzata in mobilità elettrica chiamata Micro che in questi ultimi anni ha fatto parlare di sé per due prodotti in particolare: il primo è la Microletta, il cui designer è un giovanissimo ragazzo italiano che abbiamo intervistato (intervista al designer della Microletta Roberto Sonza), il secondo è la Microlino (siamo saliti sulla Microlino), un interessante quadriciclo elettrico che ha avuto la vita alquanto travagliata.

Dopo qualche anno d'attesa, e una versione 2.0 del tutto riveduta e corretta, oggi siamo finalmente di fronte alla versione di serie della Microlino, che si può configurare da pochissime ore. Il configuratore online Microlino è stato infatti lanciato nella giornata del 9 giugno e noi abbiamo subito provato a configurarne una: ecco quanto costano in Italia le varie versioni e optional.



Configuriamo la Microlino Urban in Italia

La nuova Microlino svizzera, che però viene prodotta fieramente a Torino, viene lanciata in tre edizioni, di cui una speciale a tiratura limitata, la Pioneer Edition. Le altre versioni sono invece Urban, Dolce e Competizione. Iniziamo a configurare una Urban.

La Microlino Urban è l'unica che non offre il tettuccio apribile di serie, ha però fari LED interni Urban, Sport Mode, il doppio display all'interno dell'abitacolo e il riscaldamento. Il suo prezzo di partenza è di 14.990 euro in colorazione Santorini White, mentre l'Amsterdam Orange costa 490 euro in più.

Gli interni possono essere migliorati con il Premium Package a 390 euro in più, e fra le aggiunte svettano uno speaker Bluetooth integrato, un maggiore spazio interno, un micro monopattino elettrico integrato nel bagagliaio, tachimetro digitale, fari Bi-LED, quattro porte USB e tanto altro - un pacchetto che potrebbe davvero valere i soldi che costa.

La Urban "base" arriva anche con cerchi in acciaio "scoperti", per i copricerchi sono richiesti 190 euro. Il tetto apribile è un optional da 590 euro, così come gli interni premium da 590 euro. La batteria invece non è configurabile: dovete accontentarvi della Standard Range da 91 km di autonomia. Se iniziate ad aggiungere optional a questa versione, forse potrebbe convenirvi la Dolce.



Il prezzo della Microlino Dolce

La Microlino Dolce arriva con il tetto apribile di serie, diverse colorazioni con dettagli cromati, lo sterzo in pelle vegana e un sistema di chiusura "soft" in più rispetto all'allestimento Urban a un prezzo di partenza di 16.390 euro. Cinque le colorazioni disponibili, quattro delle quali a pagamento da 490 euro. Anche in questo caso possiamo impreziosire tutto con il Premium Package e interni Premium rispettivamente a 390 e 590 euro.

I cerchi arrivano con copertura Urban di serie oppure Dolce a 190 euro in più. Con la Dolce possiamo finalmente configurare la batteria: la Standard Range è di serie da 91 km, mentre a 1.990 euro in più possiamo avere la Medium Range con 177 km di autonomia. Al top della gamma abbiamo la Long Range da 230 km di autonomia e un prezzo di 3.500 euro.



Il prezzo della Microlino Competizione

Saltando alla Microlino Competizione possiamo avere la batteria Medium Range di serie e interni "Competizione", oltre all'accattivante Infinity LED Light Bar. In questo caso partiamo da 18.590 euro ed è la variante di serie più completa. Tre le colorazioni disponibili, con la Gotham Black Matt di serie e le restanti due a 490 euro.

Anche in questo caso possiamo avere Premium Package e interni Competizione Premium. I copricerchi sono Urban di serie oppure Competizione a 190 euro. La batteria si può avere Medium Range con 177 km di autonomia oppure Long Range a 1.500 euro in più, superando così la soglia psicologica dei 20.090 euro.



La completa Pioneer Edition

Arriviamo infine alla Microlino Pioneer: ne esisteranno solo 999 e avranno una consegna prioritaria, saranno dunque le prime ad arrivare sulle strade europee (e svizzere in primis). Il prezzo di partenza è di 20.990 euro con batteria Medium Range da 177 km, l'unica disponibile.

È la variante Full Optional della gamma, di fatto avete tutto incluso e non c'è nulla da configurare come optional. Potete però abbinare la Pioneer Membership da 1.999 euro una tantum, che vi assicura la consegna prioritaria, un micro monopattino elettrico integrato nel bagagliaio del valore di 1.000 euro, l'accesso esclusivo a eventi dedicati, offerte Trade-in per acquisti futuri, VIP Support e molto altro.



La Microlino Pioneer verrà consegnata a partire dall'estate 2022, Dolce e Competizione arriveranno a fine 2022/inizio 2023, mentre la Urban sarà l'ultima da arrivare: ci vorrà il secondo trimestre del 2023. Ricordiamo infine che la Microlino è compatibile con i nuovi incentivi auto e moto 2022 italiani, che vi permettono di avere il quadriciclo con 3.000 euro di sconto senza rottamazione, 4.000 euro di sconto con rottamazione di un veicolo inquinante.