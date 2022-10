Come scegliere un'auto elettrica efficiente e risparmiare in ricariche

Per moltissimi utenti italiani la mobilità elettrica è ancora avvolta dal mistero, farcita di dubbi e informazioni mancanti. Nonostante questo però sono sempre di più le persone che hanno la curiosità di provare un veicolo a zero emissioni o addirittura di comprarlo, visti gli attuali prezzi alla pompa di benzina e diesel. La domanda a cui cerchiamo di rispondere oggi dunque è: come scelgo la mia nuova auto elettrica? E ancora: che tipo di batteria mi serve? Su quale segmento mi conviene andare?

L'idea ci è arrivata dopo le ultime dichiarazioni della ADEME, la Agence de la transition écologique francese, che ha consigliato espressamente di acquistare EV dalla batteria compatta ma efficiente (quando conviene acquistare un'auto elettrica?), capace di percorrere almeno 400 km. Senza rispettare questi canoni, la convenienza dell'acquistare un'auto elettrica viene meno. Siamo d'accordo con questo principio?



Auto elettriche non troppo pesanti ed efficienti

Ebbene si, siamo assolutamente d'accordo. Pensiamo che al momento il mercato delle auto elettriche sia clamorosamente diviso in due. Da una parte abbiamo vetture premium con batterie da oltre 80 kWh che costano tanto e richiedono costi di ricarica maggiori per offrire range non sempre eccezionali.

Dall'altra troviamo vetture dalla batteria più compatta e con motori super efficienti che tentano di arrivare a 400-450 km con una sola carica, a fronte di spese di ricarica minori. È proprio su queste auto che ci concentreremo oggi, le vetture premium che badano più alla potenza che all'efficienza le terremo ovviamente da parte - poiché dedicate a una fascia di pubblico che si preoccupa poco dei costi di esercizio e bada più all'esperienza di guida.



Come scegliere un'auto elettrica efficiente: gli elementi da guardare

In linea con l'idea della ADEME, il nostro personalissimo consiglio è di scegliere un'auto elettrica che abbia una batteria non più grande di 64 kWh e che consumi meno di 16 kWh/100 km.

Con questi dati, è possibile superare in ambito urbano ed extraurbano i 400 km, tenendo particolarmente a freno i costi e i tempi di ricarica. Una batteria da 64 kWh ad esempio richiede meno energia e tempi ridotti per arrivare al 100% rispetto a una batteria da 100 kWh. Giusto per farvi un esempio teorico: collegando due EV a una colonnina da 11 kW dal costo di 0,52 euro/kWh, una vettura con batteria da 64 kWh richiederà poco meno di 6 ore per andare dallo 0 al 100%, una con batteria da 100 kWh ne impiegherà 9. La prima inoltre richiederà 33 euro di spesa, la seconda 52 euro, magari per percorrere gli stessi chilometri. Dunque la prima cosa da fare secondo noi è badare alla grandezza della batteria. Successivamente bisogna dare un'occhiata ai consumi dichiarati dalla casa madre: prendiamo due EV con batteria da 64 kWh, con la prima che abbiamo un consumo dichiarato di 13 kWh/100 km, con la seconda di 18 kWh/100 km.



La prima risulterà molto più efficiente e dunque meno costosa da mantenere: ipotizzando un prezzo al kWh di 0,35 euro, per percorrere 1.000 km la prima vettura richiederà 45,5 euro, la seconda 63 euro, pur avendo la medesima batteria.

Certo il consumo può dipendere da diversi fattori, dal vostro stile di guida, dalla pendenza della strada, da quanto è efficace la frenata rigenerativa, esistono però anche alcuni elementi oggettivi come il peso dell'auto, la potenza e l'efficienza del motore, motivo per cui i consumi dichiarati dal produttore possono essere un buon punto di partenza al fine di scegliere un EV efficiente.



Quanto è efficiente un'auto elettrica?

Arriviamo così a parlare di modelli, così da capire quali vetture siano davvero efficienti sul mercato attuale. Se state cercando una vettura ultra compatta per l'utilizzo cittadino, la nuova Fiat 500 elettrica e la Smart EQ fortwo ci servono su un piatto d'argento un esempio ultra calzante.

Fiat propone a listino due 500 elettriche, una con motore da 87 kW/118 CV e una con motore da 70 kW/95 CV. Se non avete bisogno di potenza extra, la 500 con motore da 70 kW ha un consumo WLTP misto stimato in 13 kWh/100 km, significa che è più efficiente della variante da 87 kW che dichiara 13,6-13,8-14,3 kWh/100 km. Se volete contenere le spese e ottimizzare l'autonomia, la 500 da 70 kW è perfetta. Ora confrontiamola con la Smart EQ fortwo. Mettendo da parte i canoni estetici e le dimensioni, poiché la Smart potrebbe catturarvi per via della sua estrema maneggevolezza in città, scopriamo che l'elettrica del Gruppo Geely dichiara un consumo di 15,7-17 kWh/100 km, fra le due dunque la 500 70 kW resta ancora la scelta migliore in termini di efficienza. Sono inoltre vetture dalla batteria ridotta, che potete tranquillamente ricaricare a casa (ma attenzione: la ricarica casalinga costa nel 2022 il 161% in più), pratica che invece con auto premium da 100 kWh e oltre diventa proibitiva per i tempi troppo lunghi.



Quali modelli efficienti acquistare?

Guardando alla fascia media, la nuova Renault Mégane E-Tech (due settimane con la Renault Mégane E-Tech elettrica) e la Hyundai KONA Electric (10 motivi per acquistare la KONA Electric 2021) sono due esempi eccezionali di auto elettriche efficienti. L'elettrica francese nella sua variante da 60 kWh è in grado di offrire oltre 200 CV di potenza e un consumo medio di circa 13 kWh/100 km urbano/extraurbano, il che significa che è possibile superare i 450 km con una sola carica mantenendo a freno le spese.

Dati simili si ritrovano anche sulla KONA Electric 2021, che con i suoi 64 kWh di energia e un consumo medio di circa 13,5 kWh/100 km permette a sua volta di superare i 450 km. Molto interessanti sono anche le Tesla Model 3 e Model Y Standard Range, che non richiedono un budget stratosferico e offrono un'efficienza al top del mercato.



La Model Y Standard Range in particolare è uno dei modelli migliori che possiate acquistare in questo momento: poiché viene prodotta a Berlino nella nuova Gigafactory Tesla, questa vettura costa meno della Model 3 (la Tesla Model Y RWD parte da 49.990 euro in Italia) e offre fino a 455 km con una comoda batteria da 53-55 kWh (presunti, visto che Tesla non dichiara ufficialmente questi dati). Questo grazie ai motori super efficienti di Elon Musk, ancora ineguagliati su questo fronte dal resto del mercato.



Altre vetture particolarmente efficienti da segnalare sono sicuramente le "sorelle" Peugeot e-208 (la nuova Peugeot e-208 2023 sarà ancora più efficiente) e Opel Corsa-e, la Renault ZOE ZE50, la MINI Electric, la Volkswagen e-UP. Con altre berline e SUV più grandi e pesanti la convenienza potrebbe venir meno, come detto sopra, pur avendo altri vantaggi sul fronte del comfort e della potenza. Tutto dipende da cosa si vuole da un'auto elettrica...