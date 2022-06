Come rinnovare la patente nel 2022: documenti, visite, costi e tempistiche

Dall'inizio dell'anno è in vigore una nuova serie di normative che regolano il rinnovo della patente. Il Ministero dei Trasporti e le Motorizzazioni Civili hanno reso il tutto radicalmente più semplice e veloce, la procedura è stata alleggerita anche a livello economico rispetto a qualche tempo fa, quando i costi erano più elevati e spesso l'intera procedura rappresentava un ostacolo per molti automobilisti.

Il rinnovo della patente è senza dubbio uno dei momenti più importanti, in quanto riguarda un documento essenziale, al pari del Passaporto, vediamo dunque come fare in questa breve guida.



Quando rinnovare la patente

Innanzitutto bisogna tenere in considerazione le varie fasce di rinnovo. Per le patenti A e B (quale patente A della moto scegliere?) il rinnovo è da effettuare ogni 10 anni fino a 50 anni di età, ogni 5 anni per gli automobilisti con età compresa tra i 50 e i 70 anni, ogni 3 anni per età tra 70 e 80 anni e infine ogni 2 anni oltre gli 80.

Per la patente C invece le fasce sono due: il rinnovo è previsto ogni 5 anni fino ai 65 anni di età, dopo di che si passa a 2 anni. Infine, per la Patente D, è previsto il rinnovo ogni 5 anni fino ai 70 anni, dopo di che si procede con lo stesso sistema delle patenti A e B.

Molto importante anche l'indicazione relativa alla data di scadenza. In una nota d'aggiornamento il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha voluto fare chiarezza sulla cosìddetta "regola del compleanno".

Gli automobilisti sono tenuti a presentare istanza per il rinnovo della patente entro la data indicata sulla patente, che successivamente coinciderà con la data del compleanno. Tale indicazione è doverosa ed estremamente importante, in quanto si era sparsa la voce secondo cui il rinnovo era da effettuarsi alla data del compleanno.

Le due date, a seguito del rinnovo effettuato con la nuova normativa, coincideranno, ma in caso contrario la richiesta è da presentare entro la data di scadenza indicata sulla patente.



Come rinnovare la patente

Veniamo ora all'iter vero e proprio che porta alla spedizione e consegna a casa della nuova patente. Innanzitutto è necessaria una visita medica da uno dei medici convenzionati. In questo caso le opzioni variano dal medico dell'ASL a quello dei Vigili del Fuoco, le Ferrovie dello Stato e l'ispettore medico del Ministero del Lavoro. Sono ovviamente esclusi i medici di famiglia e privati.



La documentazione da presentare alla visita medica include un documento d'identità valido (Carta d'Identità o Passaporto), la patente in scadenza, il codice fiscale (o tessera sanitaria), gli occhiali in caso di obbligo di guida con lenti presente sulla patente, la ricevuta di pagamento per i diritti sanitari (che varia da regione a regione e parte da 20 euro per arrivare a 50 euro) e le ricevute dei bollettini precompilati pagati presso gli Uffici Postali - che hanno un importo di 10,20 e 16 euro (che però possono variare da regione a regione, soprattutto in quelle a statuto speciale) intestati al Ministero dei Trasporti sul conto corrente n. 4028. Il pagamento può comunque essere effettuato anche tramite il sistema pagoPA (con pagoPA inoltre si può pagare in tre rate con PayPal), presso le tabaccherie che supportano il circuito o tramite le varie applicazioni che permettono di effettuare il versamento: in tal caso si può presentare la ricevuta di pagamento pagoPA. Chiaramente è necessario anche presentare due fototessere recenti con sfondo azzurro.

Il medico, a differenza di quanto avveniva in precedenza, procede con la ricezione della documentazione e - dopo aver verificato l'idoneità attraverso una visita oculistica e psicofisica - procede con l'invio dei moduli alla motorizzazione tramite computer.



Agli automobilisti viene rilasciata una ricevuta con tutti gli estremi e le informazioni, in cui è presente anche la data di scadenza della nuova patente.

Tale ricevuta sostituisce in maniera del tutto temporanea la licenza di guida classica, e potrà essere esibita agli organi di polizia in caso di controlli entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza.



La patente rinnovata viene recapitata direttamente a casa entro quindici giorni dalla visita medica attraverso Posta Assicurata, che ha un costo di 6,8 euro.

Qualora entro tale termine non dovesse essere ancora arrivata, si raccomanda di telefonare Poste Italiane al numero 800 979 416 inserendo il numero dell'assicurata. Nel caso in cui tale numero non fosse in vostro possesso, è possibile ottenerlo direttamente dal Ministero dei Trasporti chiamando il numero verde 800 232 323 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14 e dalle 14:30 alle 17:30.